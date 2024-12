Cetățenia activă promovată printr-un flashmob inedit la Iași

Asociația EuroDEMOS, parte a consorțiului internațional al proiectului „Together We Are Life-Long Learning!”, a organizat vineri, 6 decembrie 2024, un flashmob spectaculos în Piața Unirii și în fața Palatului Culturii din Iași. Evenimentul a marcat o etapă importantă din cadrul proiectului Erasmus+ KA210 cofinanțat de Agenția Națională Italiană pentru Tineret și Uniunea Europeană, proiect desfășurat în perioada martie 2024 – decembrie 2025. Proiectul „Together We Are Life-Long Learning!” este coordonat de EuroDemos Youth Mobility NGO din Italia și sunt implicați și alți 2 parteneri: European Foundation for Human Development din Polonia și Las Niñas del Tul din Spania.

Proiectul își propune să promoveze cetățenia activă, spiritul de inițiativă al tinerilor, valorile comune, incluziunea și diversitatea în educație, formare, tineret și sport. Într-o lume în care voluntariatul, drepturile omului și cetățenia activă sunt esențiale pentru dezvoltarea comunităților, consorțiul european format din cei patru parteneri a dezvoltat această inițiativă ca un proiect de dezvoltare organizațională. Obiectivele principale includ mobilități pentru formarea resurselor umane, educația practică a tinerilor și stimularea cooperării între actori sociali.

Tinerii participanți la proiect au beneficiat de sesiuni de formare atât online, cât și în format față în față. Ca activitate de follow-up, voluntarii EuroDEMOS și a partenerului local Kasta Morrely au organizat un flashmob destinat promovării sinergiei dintre voluntariat, cetățenia activă și drepturile omului. La eveniment au participat și elevi de la liceele din Iași, în special de la Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași, coordonați de doamna profesor Marie Jeanne Stoian.

Participanții au prezentat trei coregrafii antrenante, pe melodii cunoscute și energice, captivând publicul în cele două locații centrale. Alegerea zilei de sărbătoare și a locurilor emblematice pentru Iași a sporit vizibilitatea și impactul mesajului transmis, subliniind rolul tinerilor în dezvoltarea comunității.

Proiectul „Together We Are Life-Long Learning!” continuă să inspire și să promoveze implicarea civică, sprijinind colaborarea între generații și diverse sectoare sociale.

Voluntariatul, subliniază organizatorii, nu se limitează la gesturi altruiste, ci contribuie la dezvoltarea personală, construirea empatiei și fortificarea conexiunilor sociale. Totodată, acesta abordează nevoile comunității și ridică întrebări asupra problemelor sistemice precum sărăcia, inegalitatea și discriminarea.

În cadrul proiectului, voluntariatul este privit ca o punte spre cetățenia activă, unde indivizii, conștienți de provocările comunitare, devin agenți ai schimbării. Aceștia susțin politici care promovează drepturile omului și reduc inegalitățile structurale, înțelegând că democrația se bazează nu doar pe voturi, ci pe o participare consecventă și informată.

Cu toate că voluntariatul și cetățenia activă au un potențial transformator, ele nu sunt lipsite de provocări: solicitarea excesivă, apatia politică și încălcările drepturilor omului sunt obstacole frecvente. Depășirea acestora necesită strategii integrate, inclusiv programe de educație civică și colaborarea între actori sociali.

Abordarea holistică a Asociației EuroDEMOS, care îmbină voluntariatul, cetățenia activă și drepturile omului, promovează o societate bazată pe justiție, solidaritate și echitate. Activități precum flashmobul organizat la Iași sunt exemple concrete ale angajamentului pentru o schimbare de impact, atât la nivel individual, cât și comunitar.

Acest proiect demonstrează că, îmbrățișând aceste principii, putem construi o lume în care prevalează compasiunea, echitatea și implicarea activă.Coordonator activități naționale, Cătălina Aghiniței