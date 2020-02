Centura Bacăului a primit un sfert din suma necesară pentru anul acesta

Unde-s banii, domle’? Nea Florine ce-ai făcut cu banii? Spuneam anterior de autostrada Moldovei, de proteste pe această temă, dar totul a fost dat uitării. Moldovenii acceptă să meargă în continuare prin gropi și noroi, că refuză autostradă. Centura orașului Bacău, cel mai dezvoltat oraș din Moldova cândva, a primit anul acesta un sfert din banii necesari. Centura Bacăului face parte din celebra autostradă a Moldovei. Județul Bacău are fonduri să funcționeze vreo câteva luni la fel ca restul județelor din Moldova. Cum în 2019 s-au găsit bani pentru investiții iar acum, subit, au dispărut?

„Inerția administrativă și birocrația au pus stăpânire pe Guvernul PNL, sufocând principalele proiecte de infrastructură pe zona Moldovei și aruncându-le în timp până hăt în 2022. Lucru de altfel firesc, atâta vreme cât vorbim de un guvern care în loc să <<împingă>> de la spate aceste proiecte, cum am făcut noi cu centura Bacăului în <<reaua>> guvernare PSD, se ocupă de alegeri anticipate și de alte chițibușerii politicianiste. Să nu se uite că noi, cei de la PSD, am luat centura Bacăului de la ZERO, am făcut proiect, am organizat licitație și în 8 luni – martie-octombrie 2019 – am dus-o la aproape 50% grad de realizare a lucrărilor. Asta să facă și domnii din Guvernul lui Sf. Așteaptă! Să guverneze, să livreze! Atrag atenția că tronsoanele Focșani – Bacău și Bacău – Pașcani din A7 totalizează 180 km, având ponderea cea mai mare în lungimea acestei autostrăzi. Cu alte cuvinte, băcăuanii au nevoie de acest proiect și au nevoie ca acest proiect de infrastructură să înceapă cât mai repede, nu peste 3-4 ani”, spune Lucian {ova, fostul ministru al Transporturilor.

Afirmam recent că moldovenii refuză autostradă că s-au obișnuit cu gropile și cu noroiul. Să vedem ce face Asociația Modldova vrea Autostradă. Primul pas, drept recompensă pentru protestele inițiate pe timpul guvernării PSD, a fost numirea unui cetățean de la această asociație (fantomă?!) în minister. Adică această asociație și-a asumat protestele pentru a veni mai aproape de borcanul guvernamental cu miere.

„Posibil din trimestrul I 2022 să avem desemnați câștigători la A7”, transmite Asociația Moldova vrea Autostradă. Această organizație neguvernamentală din Iași și-a „plantat” unul dintre conducători chiar în Ministerul Transporturilor, cu rol de consilier al ministrului.