Cel mai mare parc regional de distracție suferă la capitolul organizare

Ca să te relaxezi o zi cu familia în cel mai mare parc regional de agrement e un obiectiv aproape imposibil de îndeplinit. ~n reclame totul sună perfect, dar în realitate situația este radical diferită. “Parcul Regional de Agrement Turistic și Sportiv Cornișa a fost creat pentru dumneavoastră din dorința de a vă răsplăti alegerea unui stil de viață sănătos și pentru a vă oferi mai multe idei de relaxare, mișcare și distracție. Întins pe o suprafață de 48 ha, la ieșirea vestică a municipiului Botoșani către Suceava, Parcul Regional de Agrement Turistic și Sportiv Cornișa merită descoperit!”, se spune într-o reclamă.

Tot în prezentarea destul de îmbietoare se menționează că parcul are: piscină acoperită pentru adulți, piscină pentru copii, piscină olimpică exterioară, bazin de înot contra curent, cameră de cromoterapie, grotă cu zăpadă și multe alte atracții. “Pe finalul lunii decembrie, am avut intenția de a merge cu familia în parcul de agrement Cornișa, pentru că tot lipsește zăpada în județele Moldovei. Am sunat la un număr de telefon găsit în reclamele cu parcul Cornișa, iar duduia care a răspuns a început să se vaite că vin sărbătorile și e program scurt, <<doar și noi suntem oameni, așa că vedeți cum vă încadrați în program>>. Care program e cam greu de înțeles pentru că cel afișat e destul de generos. A început duduia să-mi înșire că grota cu zăpadă ar fi atunci fără zăpadă, la cățărări e închis că e frig, dar afară era destul de cald, aproape de 20 de grade, iar la bazine se face cu programare și tot așa înainte. Altfel spus, încerca să găsească scuze în speranța că o să mă răzgândesc. Sunt și ei oameni și veneau sărbătorile! Evident că am găsit un patinoar în altă parte și alte posibilități de distracție, că doar veneau sărbătorile!”, ne-a declarat recent Ionel V., un ieșean care a vrut să ajungă la Botoșani ca să se relaxeze în perioada sărbătorilor de iarnă care tocmai s-au încheiat. Continuare în ediția tipărită a regionalului Informatorul Moldovei.