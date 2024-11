Cel de la margine este cel dintâi!

La marginea județului Vaslui, pe drumul european spre București a crescut o comună ca voinicul din poveste, într-un an cât alții în trei. La Tutova sunt școli care depășesc în arhitectură și condiții multe unități de învățământ de oraș.

Am început cu o formulare care arată că mai puțin contează distanța de centrul administrativ al județului sau zona în care-i dispusă o comunitate atunci când există voință și oameni vrednici în frunte. Comuna Tutova este la marginea județului Vaslui dar e mult mai dezvoltată în raport cu alte comunități situate aproape de orașul Vaslui.

La Tutova, la marginea județului Vaslui spre Galați, s-au făcut investiții publice cu o viteză cam greu de anticipat. La finalul anului în curs, primarul reales al comunei Tutova spune că sunt probleme cu banii pentru că are multe investiții finalizate sau în lucru și partea de confinațare a comunității este consistentă. „Greu închidem anul acesta. Am vreo 4 milioane de lei cofinanțări. Riscăm să ajungem în instanță, dar sunt convins că găsim soluții. Am făcut investiții absolut necesare în comuna noastră. Avem școli mai frumoase ca la oraș. Oamenii vor drumuri bune, utilități, școli și am reușit să satisfacem cererile oamenilor, dar mai este mult de lucru. Avem centru social modern, dar și parcuri de recreere și alte investiții finalizate pentru creșterea nivelului de trai în satele comunei noastre. Cu gazul metan iarăși lucrăm să ajungă la toți și multe alte investiții sunt în derulare”, a spus primarul Ion Corciovă.

La ieșirea din Bârlad spre București începe comuna Tutova cu satul Bădeana. Mai departe vine Tutova, centrul comunei cu același nume. Ambele localități sunt tăiate de drumul european spre București. De o parte și de alta a europeanului spre capitala țării se văd case îngrijite, șanțurile de pe marginea drumului sunt curățate și restul domeniului public până la limita proprietăților este amenajat frumos. Se vede mâna de gospodar a primarului și vrednicia oamenilor. Mă uitam că nici nu se mai cunoaște vechiul teren de fotbal cu buruieni până la brâu, care era situat lângă un bloc. Acolo se ținea ziua comunei cândva.

Azi la Tutova găsești școli moderne, drumuri de asfalt între satele comunei, centru social modern, adică argumentele dezvoltării se văd ușor. Acesta e motivul pentru care primarul Corciovă a fost reales cu un scor considerabil. Am plecat din centrul satului Tutova pe ulițe, care acum sunt cu asfalt și am ajuns la un parc deosebit de frumos. De acolo am mers la școala din Bădeana. Sunt condiții pentru copii mai bune ca la oraș, dar mai mult de atât surprinde modul cum a fost amenajată curtea instituției. Pe lângă că este frumos, aici se vede că primarul are viziune și este realist în ceea ce ține de administrarea comunității care l-a pus din nou în frunte. Pe o latură a școlii, peste drum, este o biserică deosebit de frumoasă, bine gospodărită, o emblemă dacă vreți a satului. Așa a fost dintotdeauna la oamenii gospodari. Zilele trecute ministrul Muncii a trecut înr-o scurtă vizită prin comuna Tutova. A mers la Centrul social modern. Oaspeții s-au declarat încântați de cele văzute, iar gazdele au fost mândre că frumuseți ca la ei mai greu se găsesc. Ce să faci, moldovenii sunt mândri! Recent comuna Tutova a fost vizitată de ministrul Muncii, alături de președintele Consiliului Județean Vaslui și președintele organizației județene a PSD, deputatul Adrian Solomon. Oaspeții au venit să vadă condițiile din centrul social. „Astăzi a fost o zi specială cu o încărcătură deosebită. Complexul de Servicii Sociale „Sf. Parascheva” a avut onoarea de a primi vizita doamnei ministru al Ministerului Muncii Solidarității Sociale, Simona Bucura Oprescu. Aceasta a împărtășit alături de noi toate emoțiile și sentimentele legate de misiunea noastră comună de a oferi sprijin și îngrijire celor care au nevoie. Prezența sa a fost un moment deosebit, subliniind importanța colaborării între instituțiile statului și structurile sociale în beneficiul comunității. Ne simțim onorați și motivați să continuăm munca noastră cu și mai multă pasiune și dedicare. Mulțumim doamnei ministru pentru vizită și pentru susținerea acordată!”, a scris primarul Corciovă pe pagina personală de facebook.