Cei mai proști dintre cei proști au ieșit în față

România lui Sică Mandolină și a slugii germane Werner este, la timpuri noi, guvernată cu figuri de stil.

Un frustrat, un semianalfabet urlă de vreun an că e dezastru economic în România. Institutul Național de Statistică (INS), Institutul European de Statistică (EUROSTAT), guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, prezintă date oficiale care arată că totul merge relativ bine, că sunt bani, iar deficitul bugetar este în limite normale. Până și Nouriel Roubini, deținător al premului Nobel pentru economie, a spus recent la București că România stă bine și are perspective clare de dezvoltare. Proștii însă o țin pe-a lor. }in vaca de coarne și spun că-i ciută. Mai grav de atât este că există alte milioane de fraieri care cred în minciunile acestor analfabeți. Ca să mai dreagă busuiocul o țoapă fostă de-a lui Băsescu actualmente de-a lui Iohanis, zice că artizanul dezastrului a folosit figuri de stil. Gaura în buget e o figură de stil! {tii tu, dragă Raluca, ce înseamnă figură de stil? Te-o fi învățat Băsescu sau Iohanis care nu știe pentru el să vorbească românește ce înseamnă figură de stil?

Așa se întâmplă și cu proștii de prin Moldova, care-s galbeni după 1990 că înainte de 1989 aveau secera și ciocanul în piept. Unul din ăsta, un neterminat, spune minciuni la fiecare ședință de Consiliu județean la Vaslui. Unul care și-a luat carnet de revoluționar pentru că participat la revoluția care a lipsit cu desăvârșire în orașul Huși din județul Vaslui spune mereu că primarii care mai sunt la Partidul Național Liberal sunt ocoliți la alocările de fonduri de la Consiliul județean. E o minciună cât el de mare. Iar omul chiar e mare la propriu și… cât încape. Anul trecut și anul acesta Consiliul județean Vaslui a dat bani la toate primăriile în funcție de lucrările începute, de proiectele în lucru și așa mai departe. Individul în cauză însă continuă pe același subiect, la fel ca tâmpitul care țipă că-i dezastru în România. Apropo de ăsta care vorbește de Al Capone. Dacă fostul ministru de finanțe Teodorovici a lucrat ca Al Capone atunci ăia de la PDL și PNL care umblau cu gențile cu bani când Băsescu a decretat criză economică în România sau când Tăriceanu era premier cum lucrau? După ce vorbit de vreo două ori despre Al Capone, a ieșit iar madam fostă și actuală „politiciancă” și a spus că e figură de stil. Măi frustraților, mai terminați cu figurile de stil că poporul vrea drumuri de asfalt, vrea școli moderne pentru copii nu figuri de stil! (Informatorul de serviciu)