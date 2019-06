Cea mai frumoasă și îngrijită scară de bloc din Vaslui există prin munca unui mic întreprinzător local

Written by:

Așa cum v-am obișnuit, dragi cititori, în fiecare număr al ziarului nostru regional arătăm că mai sunt oameni de valoare în Moldova lui Ștefan cel Mare, oameni care se îngrijesc și de binele celor din jur, care muncesc din pasiune, din dragoste pentru frumos și ordine, într-o țară plină la refuz de răutate, de manipulare, de îndobitocire. Mergând prin Vaslui, un oraș în adevăratul înțeles al cuvântului, nu doar un nume într-o statistică, grație investițiilor publice promovate în ultimii ani, de administrația locală condusă foarte bine de inginerul constructor Vasile Pavăl, am găsit o scară de bloc curată, împodobită cu flori, cum se vede și din imagini și am întrebat într-o parte și-n alta cine se ocupă de scara blocului respectiv, cine iubește atât de mult frumosul. Am aflat de la oameni care trăiesc acolo că este un mic întreprinzător care, de multe ori din banii lui, înfrumusețează scara, pentru ca tuturor să le facă plăcere să locuiască în acel bloc. Micul întreprinzător lucrează de dimineață până seara târziu, ca să reușească în complicata democrație românească.

Astfel de oameni sunt rari, din păcate, sunt modești și nu prea se aude ceva despre ei, pentru că-și canalizează energia spre fapte bune.

Rar întâlnești așa ceva oriunde ai merge în România. Motivul? E simplu. Cei care locuiesc la case știu că numai ei sunt obligați să-și facă ordine și să-și înfrumusețeze casele dacă vor să arate că sunt gospodari. La bloc situația e alta. Majoritatea cetățenilor așteaptă să vină „cineva“ care să le facă și dacă se poate gratis e și mai bine. Oarecum există o explicație. STATUL a construit cândva blocurile și a înființat asociații de locatari prin care acestea erau administrate. Acum e nevoie ca fiecare să se implice. Altfel, paragina acoperă totul dacă nu se găsesc oameni iubitori de frumos care să se implice pentru a menține ordinea, chiar muncind singuri. Nu e ușor să fii întreprinzțor mic în România, pentru că aici la cei mici vin controale peste controale și amenzi de tot felul parcă din dorința sau ordinul ca aceștia să dispară din piață. Întreprinzătorul în cauză este posesorul unui record în Vaslui. A luat singura amendă pentru că a ocupat un loc de parcare ca să-și poate descărca marfa la unitate. Nu există prevedere legală în acest sens dar s-a găsit un „binevoitor“, ca să nu-i spunem altfel, cum ar fi corect, de la Poliția locală care a dat amendă pentru că omul cică ar fi ocupat ilegal un loc de parcare.

Revenim la situația de față ce reprezintă o lecție pentru Vaslui și pentru România. Mulți, prea mulți se gândesc doar cum să se îmbuibeze, să aibă cât mai mult cu eforturi mici sau deloc. Stau în fața televizoarelor cât e ziua de lungă și se lasă îndobitociți. E alegerea fiecăruia până la urmă, însă răutatea și indiferența au atins cote alarmante. Alții însă, așa cum am arătat și e bine că mai sunt din aceștia, iubesc munca și sunt preocupați de tot ce este în jurul lor, depun eforturi să fie frumos în jur, să fie bine pentru toți. Ce gust are bucuria de unul singur și ce frumoasă e bucuria împreună cu semenii? E un caz destul de rar în Vaslui și-n România, dar merită aprecierile tuturor, pentru că numai cu astfel de oameni implicați se poate merge mai departe spre un viitor mai bun. Vom reveni.

În final spunem că numele întrprinzătorului nu este important și iar blocul cu pricina este pe Strada Ștefan cel Mare în apropierea stației de autobuz de la Buium, pe partea dreaptă în direcția spre Iași. Cine vrea să vadă o scară de bloc îngrijită, gospodărească, să meargă acolo și să vorbească cu locatarii pentru a se convinge că un mic întreprinzător tânăr este sufletul micii comunități de acolo.