Ce facem cu acești indivizi cu aere de dictatori oameni buni?

După ce și-a instalat propriul Guvern, Iohanis vrea Parlamentul lui și Curtea Constituțională tot a lui. Șomerul șprițangiu ajuns premier, Ludovic Orban a spus recent că vrea să desființeze Curtea Constituțională. Este singura instanță din România care a mai rămas nesubordonată politic. Orban și Iohanis vor să încalce legea și Constituția fără să mai fie atenționați de vreo autoritate a statului. Poporul tace. Asta e adevărat. Se opun însă abuzurilor promovate de Orban și Iohanis, atât cât reușesc, judecătorii de la Curtea Constituțională. Dacă tot se opun încălcărilor legii de către șomerul premier și președintele trădător de ce să nu-i trimitem acasă pe judecătorii constituționali? Asta e întrebarea care-i frământă pe Iohanis și Orban.

Iohanis are guvernul propriu, vrea și parlamentul său, dar și Curtea Constituțională. România este țară normală? Da de unde. ~n ce țară din lumea asta mai auzi un guvern să spună că desființează Curtea Constituțională pentru că a dat hotărâri care nu convin șomerului premier și președintelui trădător?

E de noaptea minții, oameni buni. Ce ordonanță 13, ce atac asupra statului de drept pe timpul lui Dragnea? Ce spuneți de încălcarea Constituției României, în repetate rânduri de Iohanis? Sau la el nu se pune?

Interesant este că Europa tace, iar ambasadorul Americii laudă asaltul asupra Justiției declanșat de șomerul premier și de președintele trădător. Numai o prezență mare la vot pe 6 decembrie și un vot masiv împotriva acestor dictatori mai salvează România de la un dezastru.

După ce au încălcat și legea penală atacând judecătorii constituționali, acuzându-i de partizanat politic, Orban și Iohanis au pus o slugă de la PNL să depună o inițiativă legislativă prin care să se schimbe modul de alegere a membrilor Curții Constituționale. Proiectul de lege depus la parlament spune că tot politic sunt numiți judecătorii dar de către președintele României. Altfel spus Iohanis vrea o Curte Constituțională proprie, care să-i cânte osanale zi de zi, așa cum face presa cumpărată cu 50 de milioane de euro de la bugetul de stat, adică din buzunarele tuturor. Proiectul depus recent are o motivație de te doare mintea. E valabil pentru cine are minte. Cică e nevoie de schimbare deoarece Curtea Constituțională în actuala componență a dat unele hotărâri care ar fi scandalizat opinia publică. Ce treabă are opinia publică în emiterea unei hotărâri de către judecători? Dacă opinia publică a devenit instanță de judecată atunci să trimită acasă toți judecătorii. Opinia publică va judeca toate procele, toți infractorii. E de noaptea minții. Mai exista Tribunalul Poporului la instaurarea comunismului. Șomerul Orban și trădătorul Iohanis vor un Tribunal al Poporului deci vor să fie puțin dictatori, iar ei cu gașca lor să fure fără să fie controlați de cineva. Mai e puțin și vor avea ce-și doresc pentru că poporul este atât de îndobitocit încât înghite și-un rahat dacă e galben.