Robert Turcescu, Victor Ponta, Dan Barna, Klaus Iohanis dar și mulți alții au rămas ca proștii cu gurile căscate văzând că mare parte a poporului refuză să fie sadomasochist. Cum să nu votezi pentru partidul care ți-a mărit leafa și trăiești mai bine? Doar pentru că spun alții că Viorica Dăncilă nu știe să vorbească? Practic e cel mai pregătit candidat, însă asta e altă poveste. Viorica Dăncilă sub cabinetul căreia s-au produs creșteri de salarii, creștere economică, reducerea datoriei publice, creșterea veniturilor populației și multe altele a fost votată, fără să cumpere voturi ca alții, de un sfert dintre alegătorii prezenți la vot. Ducând lipsă de argumente, „marii” bărbați Robert Turcescu, fost lingău pe la dosurile patronilor de televiziuni și pe la dosul marinarului turnător Băsescu doar pentru a prinde o funcție publică plătită bine și Victor Ponta, mare om, mare caracter, care s-a pișat pe el de frică atunci când a văzut vreo sută de mii de oameni în stradă și a lăsat guvern, partid, totul ascunzându-se sub fusta nevestei, au început s-o înjure la propriu pe Viorica Dăncilă. Câtă nesimțire există! Câtă proastă creștere mai există în politica românească! Cum să spui despre fostul premier, care chiar a făcut lucruri bune pentru români și care a luat circa 25% dintre voturile celor care și-au exprimat acest drept constituțional, duminică 10 noiembrie, despre o femeie până la urmă, că era la piață dacă n-ar fi fost PSD? Atâta nesimțire este greu de crezut că întâlnești la bețivul de la Cuca Măcăii dar să crezi că deține pe persoană fizică „care este” un neica nimeni care ocupă o funcție publică după ce a lins multe dosuri?

Replica Vioricăi Dăncilă a fost de nota 10 însă și a demonstrat că este un OM, o femeie cu educație și caracter. Dăncilă i-a spus lui Turcescu doar că nu i-ar fi dat pătrunjel dacă o găsea în piață. Elegant răspuns, care se lipește de prostul care a dat cu bâta-n baltă ca marca de scrisoare.

Altă caricatură, cică politică, Victor Ponta, care a pierdut alegerile din 2014 cu toate că era declarat câștigător înainte de a se consuma votul, probabil pentru că i-o fi stat în gât vreun pop corn pe care-l mânca stând în fața televizorului, îi spune fostului premier al României să fie mai deșteaptă decât portarul de la intrare. Dar ce slujba de portar înseamnă să fii prost? Sau cel care a fugit din fruntea guvernului și a PSD e mai prost? Continuarea materialului de presă o citiți în ediția tipărită a ziarului regional Informatorul Moldovei.