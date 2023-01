Casa de cultură Constantin Tănase reușește să facă cinste patronului spiritual

By

De la an la an se încearcă readucerea în prim plan a culturii într-o regiune care a dat țării mari nume în multe domenii. La Vaslui, în centrul orașului reședință de județ, este Casa marelui Tănase. Ani la rând a fost sufletul culturii din această zonă, prin manifestările de o amploare deosebită ce se desfășurau aici. Talentele locului se descoperă dacă au unde se manifesta. De câțiva ani, actul cultural revine în forță la Casa marelui Tănase prin direcția dată de directorul acestei unități. Economistul Ionel Bordeianu a preluat conducerea Casei de Cultură Constantin Tănase într-un moment dificil. Din punct de vedere organizatoric era cam „jale” cum spune moldoveanul. Dacă ploua afară mai ploua și în casa de cultură. Frigul bântuia peste tot, iar lista nevoilor era destul de lungă. A venit și pandemia care a redus la minim activitățile culturale. Anul trecut însă, la 5 decenii de când a fost dată în folosință Casa de Cultură Constantin Tănase din Vaslui, activitatea culturală derulată aici a explodat. Au fost multe manifestări culturale care au adunat mii de oameni, semn că vasluienii îndrăgesc frumusețea, tradițiile, cultura.

„2022 a fost un an de revigorare a activității după pandemie. A fost și anul în care am sărbătorit 50 de ani de la înființarea casei de cultură. Au fost oaspeți de seamă la manifestarea cu pricina și împreună am adus în atenție personalități culturale vasluiene și oameni care au contribuit activ la dezvoltarea actului cultural pe aceste meleaguri”, spune directorul Ionel Bordeianu.

Sunt intrate în programul anual de activități culturale la Casa de Cultură Constantin Tănase mai multe manifestări care au trecut demult granițele județului Vaslui. E vorba de manifestările Cântec Drag din Plai Străbun, Ritmurile Tinereții și Constelația Necunoscută, care sunt ca niște pepiniere de talente.

Revenind puțin la partea administrativă, conducerea casei de cultură a reușit în 2-3 ani să modernizeze sala de spectacole, să repare acoperișul clădirii și să facă curățenie în toată clădirea, astfel că acum activitățile culturale se desfășoară în condiții normale.

„Pe lângă manifestările care au devenit tradiționale, Casa de Cultură Constantin Tănase a fost partener la toate manifestările culturale organizate de Primăria Municipiului Vaslui și Consiliul Județean Vaslui. Cel mai greu a fost la Festivalul Umorului Constantin Tănase. Am stat cu oamenii și peste 12 ore continuu pentru că au fost multe manifestări în cadrul Festivalului. Anul trecut am avut colaborări cu Primăria Vaslui, cu Inspectoratul Școlar Vaslui, inclusiv cu Palatul Copiilor Vaslui. S-au organizat aici serbări școlare, Balul Bobocilor și alte manifestări. Tot în 2022 au venit trupe cu spectacole pentru toate vârstele. Au jucat pe scena Casei de Cultură Constantin Tănase teatrul Fantasio din Galați, teatrul Victor Ion Popa din Bârlad și altele din București. Sper ca și în 2023 să avem un volum important de activități cuturale”, a spus în continuare directorul Ionel Bordeianu. Continuare în ediția print a regionalului Informatorul Moldovei.