Când munca e făcută cu pasiune…

La Bălțații Iașilor se lucrează în ritm susținut pentru că aici oamenii vin mereu cu noi și noi propuneri, iar primarul Vasile Aștefanei este foarte atent la dorințele oamenilor, adică își ia treaba în serios. Centrul comunei a devenit o adevărată carte de vizită, prin nota tradițional-modernă dată.

Obiective mai mari sau mai mici devin realitate la Bălțații Iașilor, dar cel mai important este că se lucrează intens pentru formarea generațiilor viitoare. Căminul cultural modernizat recent găzduiește multe activități cultural-tradiționale și distractive care adună și formează pentru viitor copiii și tinerii comunității.

Cândva în orașe erau instituții numite Palate ale Copiilor unde se derulau activități culturale, educative și distractive. Aceste unități mai există fizic, dar menirea lor este viciată profund. E îmbucurător să întâlnești în mediul rural, chiar dacă vorbim astăzi de o comună traversată de drumul european Iași-Târgu Frumos, unde sunt condiții de trai ca la oraș, o atenție deosebită pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor comunității. La câte aspecte noi și unicat găsești la Bălțați e greu să ilustrezi realitatea în cuvinte. Cel mai mult m-a impresionat recent faptul că la Căminul Cultural sunt ateliere de pictură, de dansuri și alte activități cultural-tradiționale și distractive care adună copiii comunității și le dirijează pașii către orizonturi pozitive și lucrative. La atelierul de pictură, un pictor naiv, mai mult autodidact, om de-al locului, inițiază copiii în tainele penelului. E o activitate pe care cu greu o găsești și-n orașele mari, dar la sate este imposibil de făcut așa ceva, pentru că sunt rari oamenii care lucrează cu mintea și cu sufletul pentru comunitate.

După câteva mandate ca primar, te așteptai ca acum inginerul Vasile Aștefanei să se cam plictisească la Primărie, pentru că a realizat în Bălțați atâtea obiective publice cât n-au reușit alții în decenii. Uite că situația stă altfel. S-a bătut cu guvernul de mai multe ori și a reușit să ia fonduri europene pentru lucrări mari, dar și fonduri guvernamentale. Era hotărât să dea în judecată guvernul dacă văduvea comuna de fonduri. Așa a reușit. După ample lucrări pentru aducerea utilităților la porțile gospodarilor, după asfaltarea multor drumuri din comună, după modernizarea unităților de învățământ, toate aceste investiții fiind făcute cu fonduri europene, guvernamentale și locale, iată că încă mai este de treabă.

„Iarăși e luni, iarăși treabă! De azi am început lucrări de reparații curente la școala Valea Oilor. Izolare, refăcut scări exterioare, rampă acces, trotuare, înlocuire ușă exterioară. Să fie într-un ceas bun și să avem spor. Această postare are oarecum trimitere și la unii care făceau comentarii răutăcioase și cărora le spuneam că se va rezolva problema, ca și multe altele, dar nu ne credeau. Ei iată că se întâmplă”, scrie primarul Vasile Aștefanei într-un mesaj adresat oamenilor din comună, pe pagina de facebook a comunei, Info Bălțați, pe care l-a postat în ziua începerii lucrărilor de modernizare la școala din satul Valea Oilor.

Am fost în satul Valea Oilor, împreună cu vrednicul viceprimar și lucrările la școală sunt avansate, iar copiii vor învăța în condiții mult mai bune din toamna acestui an. La Bălțați au fost probleme cu politica, dacă politică se numește răutatea unora și fuga lor după funcții publice. Am consemnat multe situații la vremea respectivă, dar acum e liniște la Bălțați, echipa primarului este sprijinită de majoritatea consilierilor locali și totul se face conform planului. Asta spune viceprimarul cu care am făcut o scurtă vizită prin satele comunei. Am fost la Valea Oilor la școală, am fost la Podișu, unde am văzut că se lucrează la extinderea rețelelor de apă și gaz metan și, pe drum, am văzut un cătun unde mai locuiesc 4-5 familii. Cândva era un sat mai mare, acum doar 4 familii mai locuiesc acolo, îmi spune viceprimarul Constantin Moldovanu. E posibil să se dezvolte și acel cătun, dacă ne uităm că mulți tineri pleacă din orașe alegând să se stabilească mai aproape de natură pentru a-și crește copiii în condiții mai sănătoase.

Aveți grijă ce vă doriți că e posibil să se îndeplinească mai repede decât vă imaginați!

Înțelept în ceea ce face dar și la vorbă, primarul Vasile Aștefanei a reușit în atâția ani să armonizeze nevoile comunității cu fondurile avute la dispoziție. Astăzi se văd rezultatele. Intrând astăzi în comuna Bălțați sau doar trecând pe drumul european călătorul este impresionat de centrul administrativ, unde funcționează primăria, căminul cultural, școala din Bălțați și un centru social. Toată zona este amenajată modern, dar în stil tradițional și este cartea de vizită a comunității. Cu un foișor pentru oficierea căsătoriilor, cu parcare, cu trotuare, întreaga zonă e cochetă dar tradițională. Puține localități se mândresc cu astfel de obiective, chiar dacă au cheltuit mult mai mulți bani pe diferite obiective. Totul ține de mâna de gospdoar și de viziunea asupra comunității. Aici totul se împletește armonios iar gospodarii locului sunt mândri de cum arată comuna lor.

Revenind la ultima vizită în comună, este de menționat că primarul și echipa domniei sale s-au implicat inclusiv în refacerea marcajelor pe drumul european pentru că fără marcaje pericolul de accidente grave era foarte crescut. „Refacem marcajul la intersecția cu Valea Oilor. Mulțumim domnului Laicu pentru seriozitate și promptitudine. Proiectul este făcut de Primăria Bălțați, avizat de politia rutieră și predat spre execuție de peste un an și jumătate. E bine când totul se sfârșește cu bine pentru oameni”, scrie primarul într-un alt mesaj.

O lucrare mult mai mare și deosebit de importantă este cea privind extinderea alimentării cu apă și gaz metan la Podișu. „Anul trecut, mai mulți tineri din satul Podișu mă întrebau dacă vreodată o să ajungă și aici apa și gazul metan. Le-am răspuns atunci: <<Aveți grijă ce vă doriți! E posibil să se îndeplinească mai repede decât va imaginați>>. Iată că lucrările sunt în derulare. Sigur că o să dureze puțin dar nu e cale de întoarcere. Să fie într-un ceas bun cu sănătate”, mai spune primarul adresându-se oamenilor care apreciază activitatea domniei sale dar și cârcotașilor, care acum sunt aproape reduși la tăcere.

Un alt obiectiv important este podul de la Sârca. „Imagini frumoase pentru dumneavoastră. Astăzi directorul Regionalei de drumuri și poduri Iași, domnul Ovidiu Mugurel Laicu a verificat împreună cu noi stadiul lucrărilor la podul Sârca. Poate văd și unii ticaloși care își atribuie niste lucrări despre care habar nu au”, scria primarul într-un alt mesaj legat de investiția din satul Sârca.

Pe lângă investițiile mari se lucrează mereu la întreținerea drumurilor, cu utilajele proprii ale primăriei, că a avut grijă primarul să doteze comuna cu utilaje, dar și la refacerea rigolelor betonate care s-au degradat în timp.

O imagine cu drumurile bine întreținute din satele comunei este însoțită de următorul emsaj: „Drumuri întreținute corect. Acum se vede valoarea utilajelor achiziționate”.

Se mai lucrează la stadionul comunei, unde s-au amplasat tribune, după care se amenajează parcare alături de alte lucrări necesare. Trâgând linie și adunând vedem că la Bălțați sunt atinse toate obiectivele necesare dezvoltării comunității pe termen lung. Educația și formarea tinerelor generații este urmărită atent, apoi crearea unui grad ridicat de confort în toate satele comunei își urmează cursul și astfel comunitatea de la drumul european îmbracă mereu straie noi. Astăzi este mai bine decât ieri, iar mâine va fi mai bine decât astăzi, pare a fi mesajul permanent al inginerului Vasile Aștefanei, primarul comunei Bălțați din județul Iași.