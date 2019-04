Când începi ogorul e greu, dar când termini ești mulțumit

Written by:

Cândva mândria zonei, aici fiind o fermă fruntașă a partidului înainte de 1990, comuna Oltenești din județul Vaslui a început să renască printr-o bună coordonare și printr-un program destul de ambițios lansat de primarul Constantin Galeru.

Omul sfințește locul. Unde nu se realizează azi mai încerci și mâine dacă vrei să reușești.

Insistent în proiectele proprii și hotărât să fructifice orice șansă pentru a da un impuls pe calea dezvoltării în comuna Oltenești, primarul Constantin Galeru a reușit să facă minuni, s-ar putea spune, într-o perioadă scurtă. Ani la rând lista nevoilor comunității s-a lungit cât o zi de post și răspunsul administrației locale la problemele oamenilor era simplu: „nu sunt bani”. Au trecut 27 de ani în care tot ce a fost bun a ajuns paragină iar impresia te ducea la ideea că nu există o cale de urmat. A venit momentul 2016. S-a schimbat, după mulți ani, prea mulți ani, după cum spun acum oamenii locului, conducerea administrației locale. Au început să apară alte modalități de abordare și investiții publice mai mici sau mai mari prin satele comunei. A fost primul semn că și aici se poate chiar dacă alții înainte de 2016 spuneau doar că nu sunt bani. Au fost ani în care se puteau accesa fonduri europene și guvernamentale dar n-a fost voință și capacitate administrativă. Perioada propice dezvoltării comunităților locale nu s-a încheiat, iar cine vrea să lanseze proiecte publice încă mai are timp. Condiția de bază este să vrei. Iată că s-a găsit cineva care vrea să dezvolte satele comunei Oltenești, să crească și gradul de civilizație, să pună la dispoziția elevilor comunei școli moderne și să dea o direcție clară acestei frumoase comunități.

Așezată între dealuri împădurite, cu teren rodnic și oameni gospodari, comuna Oltenești are toate șansele să se dezvolte într-un ritm susținut. Vara lui 2016 a pus în fața locuitorilor acestei comune o carte câștigătoare pe care aceștia au ales-o.

Omul gospodar are o vorbă: cum sunt gardul și poarta unei gospodării așa e și în casă. Prin 2016 la Primăria Oltenești și poarta refuza să se mai închidă, iar în jur totul întregea un tablou dezolant. Acum situația e radical schimbată. Sunt mai puțin de trei ani, dar schimbările se văd chiar și pentru cei care au trecut măcar o dată prin Oltenești, Târzii, Curteni, Vinețești, Pâhna, Zgura. Primăria are utilaje proprii, pentru întreținerea drumurilor, cumpărate cu fonduri europene. E posibil așadar. S-au găsit, miraculos ori nu și bani pentru a cumpăra utilaje. Se intervine pe drumuri acolo unde este necesar, se mai pune piatră, se mai profilează drumurile, în așa fel încât să se poată circula în condiții relativ bune. Va veni și asfaltul. Un proiect de 1 milion euro a fost declarat eligibil, dar nu mai erau bani, acum însă e posibil să intre la finanțare. Au mai rămas fonduri necheltuite și AFIR face o redistribuire a banilor. La Oltenești chiar e nevoie de asfalt pentru că-n 27 de ani s-a asfaltat doar un sector de drum județean. Comuna s-a ferit să toarne vreun metru de asfalt ca nu cumva să iasă în evidență! Lăsând gluma deoparte, situația e grea pentru administrația locală condusă de primarul Galeru, dar după cum singur spunea „când începi ogorul ți se pare greu, iar când îl termini ai satisfacții”. Mai concret, primii pași au fost făcuți și mai departe domnia sa are soluții pentru a ridica această frumoasă comunitate.

Pentru cei care trec pe europeanul Crasna-Albița și văd în treacăt satele comunei înșirate în depărtare pe coline domoale e bine de spus că pe aici trece cale ferată nefuncțională în prezent și tot pe lângă satele comunei Oltenești merge conducta de gaz metan. Dacă aici totul este aproape și s-a făcut nimic până în 2016 ce mai putem spune despre satele „aruncate” la zeci de kilometri de un drum principal? Cu puțin efort gospodarii din satele comunei Oltenești puteau avea gaz în case, apă și canalizare. Aceste utilități vor fi pentru că strategia primarului Galeru include astfeld e investiții. Accesul ușor la drumul european este un avantaj care n-a fost fructificat. Să mai spunem că și până la cimitirul satului Oltenești e greu de ajuns când plouă pentru că drumul este de pământ. Iar când pământul galben se „topește” abia dacă mai poți merge cu piciorul. Acel drum era pe un sector județean, iar alt sector era în inventarul Regiei Silvice. Acum tot drumul spre micuțul sat Zgura este județean, iar administrația județului Vaslui spune că-l va moderniza sau măcar îl va face accesibil indiferent de vreme. Așa să fie că oamenii de aici s-au săturat să meargă prin noroi până la genunchi. „Le spun mereu la județ de acest drum. Tot este acum al județului. Sectorul de drum care a fost al Silvicului e tot județean. Avem și cimitirul lângă acest drum care face legătura cu satul Zgura. Noi nu putem interveni că nu e al nostru și oamenii sunt nemulțumiți”, spune primarul Constantin Galeru.

Despre drumuri ce să mai spunem! Era jale. Multe drumuri de interes local s-au împădurit în timp și lipsea un inventar corect. Abia recent unele au fost intabulate. Se lucrează în continuare la inventarierea și intabularea drumurilor, că altfel nu poți accesa vreo finanțare pentru a le moderniza. Ca să preiei o comună într-o astfel de stare și să încerci s-o modernizezi, s-o aduci în ton cu restul lumii e ca și cum ai merge pe un drum închis. Totuși, așa cum spuneam cu altă ocazie, dintotdeauna au fost în Moldova lui {tefan cel Mare oameni care să dureze cetăți, altfel totul ar fi fost ruină acum. Lăsăm trecutul deoparte, pentru că prezentul presează, prezentul și viitorul sunt mereu în atenție și semnele aici, la Oltenești, sunt bune. Unii s-au temut că vine Constantin Galeru primar și va „închide” primăria (a se citi va sparge monotonia și va elimina lipsa de activitate care erau instituite aici), dar omul a venit în fruntea comunității locale convins că poate face ca și această comună să fie în rândul celor dezvoltate. Pentru a lucra bine în folosul comunității ai nevoie de echipă că nu le poți singur pe toate. Așa că primarul Galeru a „împins” la treabă echipa pe care a găsit-o și reușește că are gânduri mari.

Școli modernizate, alimentare cu apă la Curteni și Vinețești și câte 1,5 kilometri de asfalt în fiecare sat pentru început

Venim în prezent. Pe mai toate drumurile comunei se poate intra indiferent de vreme. Sunt pietruite și întreținute permanent cu utilajele din dotarea primăriei. Au trecut aproape trei ani și-n acest timp scurt au fost modernizate două școli. O grădiniță nouă se ridică la Vințești. Proiectul pentru alimentare cu apă la Curteni și Vinețești începe acum. După realizarea acestei investiții se va lucra și la drumul din Curteni. „Constructorii fac probleme dacă nu stai cu ei. I-am pus de mai multe ori să strice și să refacă. Am reabilitat două școli în perioada 2017-2018, la Oltenești și Vinețești. Acum școlile au băile înăuntru”, spune primarul Constantin Galeru.

Alimentarea cu apă în Oltenești și Târzii a fost o altă problemă grea moștenită pentru că s-a făcut pe bucăți într-o perioadă lungă de timp, cu materiale de care s-au găsit, mai ieftine probabil și evident că până a devenit funcțională a necesitat multe intervenții. Important este că primarul Galeru a reușit să facă funcțional sistemul, iar anul acesta vor avea apă curentă și satele Curteni și Vinețești printr-un alt proiect care va fi urmărit și nu va mai aduce probleme. După ce se va finaliza sistemul de alimentare cu apă la Curteni, urmează modernizarea drumului pe unde se fac lucrări în această localitate. Spuneam anterior de drumurile comunale și sătești care erau doar într-o listă „făcută pe genunchi”. Până acum au fost inventariate și intabulate drumurile din Curteni, Vinețești, Târzii, în proporție de 85-90 %, urmând să fie intabulate și drumurile din celelalte localități. Acțiunea e în desfășurare. O altă reușită de excepție a primăriei o reprezintă pădurea de circa 40 de hectare. Era o pășune a primăriei împădurită din care tăia arbori fiecare cum voia. De menționat că aproape 30 de ani primăria a cumpărat lemne pentru școli și pentru celelalte instituții publice, iar din pădurea proprie lua cine voia. Administrația locală a inventariat bunurile publice și private ale primăriei și a găsit pădurea. Acum administrația locală are în proprietate 40 hectare de pădure din care poate exploata chiar începând cu această toamnă 400 metri cubi în 10 ani. Așa se mai reduce o presiune pe bugetul local. „Dacă nu tăia arbori fiecare când voia aveam acum o pădure mult mai bună”, spune primarul Constantin Galeru. Mai e nevoie să menționăm că aproape 30 de ani comuna Oltenești a fost ca un sat fără câini unde fiecare se plimba fără băț?

Oricum ar fi și orice ar spune cârcotașii, situația la Oltenești s-a îmbunătățit considerabil și zona a prins viață. Se cunoaște că-n fruntea comunei este un om gospodar care se implică și atunci pe lângă investițiile publice se dezvoltă și alte activități private mai mici sau mai mari.

„Când am venit la Primărie nu era niciun abonat la apă iar acum sunt mai mult de 300. Altfel se poate gestiona sistemul de alimentare cu apă și nu vor fi probleme. Am în vedere, indiferent de cum va evolua siuația în general, un proiect pentru asfalt la Târzii. Cel puțin un kilometru de asfalt se va turna cât de repede”, mai spune primarul comunei Oltenești.

Tot legat de drumuri, administrația locală va face câte 1,5 kilometri de asfalt în fiecare sat. Acesta-i începutul, dar să nu uităm că până-n 2016 primăria nu a turnat un metru de asfalt. Un alt proiect important este legat de gazul metan. Primăria inițiază proiectul și va aduce gazul metan în comună. Este mai ieftină încălzirea cu gaz și pentru oameni și pentru instituțiile publice. Iată așadar că se conturează un program clar de dezvoltare la Oltenești într-o zonă în care Dumnezeu a fost darnic. Păduri, pășuni și terenuri mănoase străjuiesc satele comunei și ar fi fost păcat ca această zonă să stea mereu în uitare. Pe lângă investiții publice importante aici se organizează din timp în timp diverse manifestări cultural-tradiționale care atrag localnici și oaspeți. Vedem încă o dovadă clară de implicare din partea echipei din fruntea administrației locale. (B. A.)