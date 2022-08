Când buna credință se întâlnește cu vrednicia…

Written by:

Deleștii Vasluiului, o comună cu întindere mare și populație destul de puțină în raport cu suprafața, se dezvoltă astăzi armonios prin prisma investițiilor inițiate de administrația locală condusă cu mână de gospodar de primarul Daniel Dobranici. Natura și omul și-au dat mâna pentru a da o notă tradițional-modernă acestor meleaguri.

Deleștii Vasluiului s-au format în hotarele de astăzi la reforma administrativ-teritorială din 1968. Atunci fosta comună Hârsova este adusă la Delești. Astăzi, comuna Delești se întinde pe două văi, cum spune primarul Dobranici. Jumătate de comună este traversată de drumul județean spre Oșești-Negrești iar cealaltă jumătate de comună este mai aproape de drumul național Vaslui-Bacău. Spuneam că natura și-a dat mâna cu omul. Pe coline domoale ca vorba moldoveanului se întind lanuri bine lucrate care, anul acesta, sunt grav afectate de secetă. Apropo de seceta de anul acesta, guvernanții de astăzi tot spun că se consultă pe această temă, însă rezultatele întârzie să apară. Porumbul este compromis. Floarea soarelui încă mai are ceva rezerve, că e verde, dar dacă ploaia mai întârzie câteva zile, o săptămână, atunci totul se usucă. Fără irigații este aproape imposibil să faci agricultură în România. Situația este cunoscută de zeci de ani, dar guvernanții s-au învățat să vorbească și atât. Fostul ministru sau cel mai catastrofal ministru care a ajuns vreodată într-un guvern al României, Cristian Ghinea, râde cu subînțeles acum când se vorbește de sisteme de irigații cu fonduri europene. A refuzat clar să includă în strategia de dezvoltare sistemele de irigații, la fel cum a refuzat să includă autostrăzi. Asta înseamnă oameni noi în politică puși în funcții de cine or fi fost puși că de români în niciun caz! Fără irigații, așadar, e imposibil să faci agricultură de performanță în România timpurilor noastre. Mergeam pe coline, pe un drum asfaltat pe sectoare, adică în interiorul localităților și care așteaptă modernizare de la un capăt la altul și mă uitam la câmpuri care încă mai sunt verzi, dar zilele următoare fără ploi se vor îngălbeni.

Dacă e marți, primarul comunei este la Hârsova ca să vorbească cu oamenii din jumătatea comunei care ajunge mai ușor la drumul național spe Bacău decât la Delești. Mai sunt probleme de rezolvat, oamenii vin și se informează de una de alta și le este greu să ajungă la Delești așa că primarul vine la Hârsova și le ascultă păsurile. Mergând pe coline, de la Delești am ajuns la Mănăstirea. E un sat cu case și pe deal și mai pe vale. Vrednicia oamenilor acestor locuri se măsoară după grija pe care au pentru gospodăriile proprii dar și pentru satul în care locuiesc. Pe culmea dealului, mângâiată de razele soarelui arzător de vară, se înalță o biserică deosebit de frumoasă, un adevărat monument de spiritualitate. Recent aici a fost sfințită o construcție tradițional-modernă, chiar de episcopul Hușilor. Vrednicia oamenilor așadar se mai măsoară și după oaspeții pe care-i primesc în comunitate. La Mănăstirea s-a deplasat episcopul Hușilor pentru că aici, pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu, sunt oameni vrednici care au în suflete credința strămoșească. Spuneam anterior că prin satele comunei sunt drumuri asfaltate. Investițiile s-au derulat în ultimii ani și oamenii apreciază, iar perspectivele de dezvoltare pentru întreaga zonă s-au îmbunătățit considerabil.

Sunt șanse ca legătura dintre Hârsova și drumul național Vaslui-Bacău să fie modernizată curând

Doar vreo 6 kilometri desparte satul Hârsova de drumul național Vaslui-Bacău. Acum drumul este pietruit. Spuneam și anterior că prin toate satele pe unde am trecut, de la Delești la Hârsova, am văzut drumurile de interior asfaltate. Mai sunt două segmente de modernizat pe drumurile comunale și atunci situația va fi și mai bună. „Avem pe programul guvernului Anghel Saligny înaintate aceste două sectoare de drum. E vorba de un sector pe drumul comunal 105 Poiana și alt sector pe drumul comunal Mănăstirea-Hârsova, pe drumul comunal 105 A. Amblele investiții se ridică la circa 5,5 milioane de lei. Mai avem tot pe programul guvernului proiect pentru canalizare. De fapt sunt două proiecte de canalizare pentru că așa permite relieful. Canalizare costă în jur de 23 milioane de lei. Vom vedea care va fi ordinea acceptată de guvern, dar eu aș vrea să facem întâi drumurile. S-au deblocat niște fonduri în acest program dar pe județul Vaslui încă mai durează. Cât privește legătura dintre Hârsova și drumul național Vaslui-Bacău, acel drum ține de comuna vecină Laza. Am fost împreună cu primarul comunei Laza la dl președinte al Consiliului Județean și ne-a promis că anul acesta se rezolvă problema. Dacă se asfaltează cel puțin până la Râșnița e foarte bine pentru locuitorii din această parte a comunei”, spune primarul comunei Delești, Daniel Dobranici.

Spuneam la început că la Deleștii Vasluiului buna credință se împletește armonios cu vrednicia. Până recent sediul primăriei era într-o stare de credeai că e vreo zonă părăsită. A stat mulți ani așa, dar acum i-a venit rândul. Astăzi sediul primăriei și întreaga zonă centrală arată altfel, arată că în fruntea comunei este un om gospodar. Ca la orice instituție publică primăria are acum parcare în față, iar clădirea arată îngrijit.

„Mai este clădirea din fața primăriei. Acolo vreau să fac centru cultural-administrativ. Este construită cu mulți ani în urmă, dar i-am făcut expertiză și am depus proiect la Compania Națională de Investiții. Vom vedea. Mai avem un alt proiect cu poduri și podețe tocmai din 2007, la ordonanța 7, care încă nu-i recepționat. La Mănăstirea vreau să fac un muzeu într-o clădire în care a funcționat școala.

După cum spuneam avem promisiuni că se va asfalta drumul de legătură. Are vreo 6 kilometri. Toată valea aceasta s-ar dezvolta dacă se rezolvă problema cu acel drum. Este pietruit acum, dar asfatat alta ar fi situația. Oamenii din Albești, Mănăstirea, Fundătura toți merg la Vaslui pe acolo”, mai spune primarul Daniel Dobranici.

Comuna Delești este întinsă pe două văi și încă lipsesc întreprinderile mai mari în această zonă. Speranțe sunt însă, pentru că există oportunități ce merită a fi exploatate. La Hârsova am văzut case mari și frumoase ridicate recent, iar acesta-i un semn clar că întreaga zonă are viitor. Mai sunt, e adevărat și case fără stăpân, dar odată cu modernizarea comunei întreaga zonă se va dezvolta. „Este livada, mai este o fabrică de ulei de nuc și a fost concesionată o suprafață mare de teren pentru un parc de panouri fotovoltaice. Perspective, așadar, sunt. Avem nevoie de acel drum, dar și de sectoarele pentru care am depus proiecte și de canalizare. Avem și proiectul cu gazul metan, care-i făcut împreună cu comunele vecine, Cozmești și Oșești. Vom vedea, că acum s-au alocat bani puțini pentru alte zone”, a concluzionat primarul comunei Delești.