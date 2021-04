Cadrele medicale au ajuns la capătul răbdării și urmează exodul

”V-ați amintit că aveți nevoie de noi, profesioniștii din sănătate?!”, întreabă printr-o scrisoare deschisă sindicaliștii din sănătate pe fenomenalul Câțu, din greșeală premier al României.

Scrisoare deschisă adresată premierului României, Florin Cîțu

”V-ați amintit că aveți nevoie de noi, profesioniștii din sănătate?!

Timp de aproape trei luni am stat în Piața Victoriei, solicitându-vă remedierea unei serii lungi de probleme pe care le îndurăm noi, cei aflați în prima linie a luptei împotriva pandemiei COVID-19, și pacienții pe care-i îngrijim.

Ați dat dovadă de maximă indiferență față de soarta noastră. O atitudine fără precedent în ultimii 30 de ani și în toată Uniunea Europeană. Entuziasmul inadecvat față de rezultatele vaccinării v-a făcut să credeți că pandemia COVID-19 s-a terminat. Din nefericire pentru noi și pentru restul cetățenilor am intrat în al treilea val al pandemiei. Dvs. rostind vorbe fără sens, noi lucrând în același condiții inadecvate de peste un an de zile.

Acum v-ați amintit că aveți nevoie de noi, profesioniștii din sănătate?!

V-am solicitat standarde privind durata de utilizare a echipamentelor individuale de protecție. Acum intrăm în al treilea val al pandemiei fără a le avea, fiind obligați în continuare să lucrăm până la 12 ore în același echipament individual de protecție.

V-am solicitat elaborarea unei campanii adecvate de informare a salariaților din sănătate în privința vaccinării, astfel încât să creștem ponderea lucrătorilor vaccinați. În loc de dialog și măsuri eficiente ați preferat să trucați datele, instituțiile din subordinea dvs. directă afirmând că sunt vaccinați peste 90% dintre lucrătorii din sănătate. Datele arată că ponderea lucrătorilor din sănătate vaccinați nu depășește 45%. Problema vaccinării lucrătorilor din sănătate ați aruncat-o, alături de alte probleme legate de vaccinare (cum ar fi plata celor care participăm la vaccinare), în zona disputei politice (existentă între dvs. și ministrul sănătății) pentru controlul resurselor din sănătate. Din rândul celor nevaccinați se vor ivi noile victime ale luptei împotriva acestei pandemii, responsabilitatea aparținând în întregime guvernului pe care-l conduceți.

V-am solicitat elaborarea unui normativ de personal adecvat tratamentului pacienților COVID-19. Ați fost prea preocupat de împărțirea posturilor și a puterii în cadrul Alianței pentru a avea timp să discutați această problemă, să ascultați și să implementați soluțiile pe care le-am propus. Acum constatați că al treilea val al pandemiei vă găsește, iarăși, nepregătiți.

V-am cerut includerea COVID-19 ca boală profesională pentru lucrătorii din sănătate. Deși incidența îmbolnăvirilor și deceselor profesioniștilor din sănătate din cauza COVID-19 justifică pe deplin această măsură, nu v-a interesat nici măcar s-o discutați.

V-am indicat necesitatea limitării răspunderii profesionale la condițiile create de „noua normalitate”. Deoarece ați refuzat dialogul și ați dovedit insensibilitate față de aceste probleme, ne desfășurăm în continuare activitatea asumându-ne de unii singuri toate riscurile.

V-am cerut respectarea dreptului legal la pensia de urmaș pentru copiii colegilor decedați la datorie. Acum vă așteptați să ne expunem în continuare riscului maxim fără a ști că urmașii noștri vor beneficia de o minimă protecție.

V-am solicitat să elaborăm împreună criteriile de evaluare obiectivă a profesioniștilor din sănătate. Nu v-a interesat discuția cu cei care știu în ce condiții lucrează și au expertiză în domeniu, preferând în schimb să anunțați că veți contracta servicii de consiliere pentru a elabora criterii de evaluare, irosind milioane de euro.

V-am cerut să elaborăm împreună o procedură a auditului timpului de muncă, pentru a ne asigura, spre exemplu, că în fiecare secție în care sunt tratați pacienți COVID-19 există timpul necesar pentru a trata cu atenție pe fiecare dintre ei. Nu v-a interesat soarta pacienților, fiind ocupat cu întărirea controlului asupra banilor colectați de la cei (prea puțini) care plătesc pentru sănătate.

Alături de peste 18.000 de colegi și colege v-am solicitat aceste lucruri și în mod individual, prin semnăturile noastre.

V-am propus o serie de măsuri menite să îmbunătățească posibilitățile sistemului sanitar de a lupta cu această pandemie.

În locul dialogului social și acțiunii comune în interesul cetățenilor ați preferat să ne demonizați, făcându-ne să părem niște profitori, dornici de sporuri nemeritate. Nu vă interesează riscurile pe care le asumăm și diminuarea acestora, ci doar găsirea soluțiilor pentru a ne plăti mai puțin.

Sporurile reprezintă o formă de despăgubire pentru riscurile asumate. Sporului cel mai mare îi corespunde nivelul de risc cel mai mare. Sporul cel mai mare la ora actuală este cel acordat pentru combaterea epidemiei. Cunoașteți ce riscuri îi corespund acestui spor? Nu, deoarece v-a interesat doar să ne reduceți drepturile. Vă spunem noi, indicându-vă doar două din consecințele expunerii la acest risc:

– Peste 101 de colegi decedați la datorie într-un singur an. O incidență a mortalității fără egal în alte sectoare, publice sau private.

– Peste 27.000 de colegi infectați (cca. 11% din totalul lucrătorilor). Adică o rată a infectării de cca. 5 ori mai mare decât cea existentă la aceeași grupă de vârstă. (Dacă adăugăm membrii de familie infectați pe acest lanț al transmiterii de la locul de muncă la lucrătorii din sănătate vom descoperi că măsurile inadecvate de protecție a lucrătorilor din sănătate au ca victime cca. 10% din totalul cetățenilor infectați.)

Ați încercat să ascundeți toate aceste efecte prin publicarea unor date eronate, menite să proiecteze imaginea falsă a unui impact mult mai redus. În felul aceasta v-ați pregătit terenul pentru anularea unor drepturi.

Refuzul dialogului arată că nu vă interesează impactul măsurilor și declarațiilor dvs. asupra pacienților, ci doar să alocați cât mai multe resurse în alte părți decât cele esențiale pentru această luptă. În locul contactului cu chipuri invizibile ale realității, pe care-l asigură dialogul social, preferați izolarea în aparența de realitate pe care v-o construiesc cei care vă izolează de societate.

Chiar dacă rezolvarea unora dintre probleme intră în sarcina ministerului sănătății, responsabilitatea vă aparține în egală măsură, ea fiind accentuată de seria declarațiilor eronate pe care le faceți despre sistemul sanitar (ponderea cheltuielilor cu salariile din totalul bugetului și totalul bugetului alocat sănătății în anul anterior fiind doar câteva dintre exemple).

Noi vom fi în continuare la locurile noastre de muncă. Nu pentru că ne-o solicitați dvs., deoarece nu beneficiați de încrederea noastră. Nu pentru că ne-ați interzis demisia, deoarece știm că acesta este un abuz. Ci pentru că aceasta ne este menirea profesională și datoria față de cetățeni.

După ce această nenorocire se va sfârși unii dintre noi ne vom îndrepta către locurile în care munca noastră este apreciată, în care nu suntem la dispoziția politrucilor numiți fără a ține cont de priceperea lor în domeniu, în care avem libertatea de a ne exercita profesia în condiții demne. Înțelegem că acesta este semnalul pe care ni-l dați în fiecare zi! L-am primit și în urmă cu un deceniu. În fapt, nu noi vom pleca, ci dvs. mutați țara într-o altă lume, prin disprețul pe care-l arătați față de valorile sociale specifice Uniunii Europene și prin refuzul de a recunoaște contribuția noastră la binele public”.