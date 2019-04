Bugetul pe 2019 permite continuarea dezvoltării municipiului Vaslui

Written by:

Written on:

Proiectul de extindere alimentare cu apă și canalizare a început din zona Brodoc, iar al doilea proiect mare vizează construcția unui complex olimpic la Vaslui.

Investițiile mari pentru modernizarea Vasluiului continuă și anul acesta. Sunt proiecte care vin de anul trecut dar și investiții care au început anul acesta. Primul proiect se referă la extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, investiția fiind începută recent din zona Brodoc a Vasluiului, iar al doilea proiect vizează construcția unui complex olimpic. „Proiectul de buget a fost supus dezbaterii publice, va fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local și pot să spun că nu e un buget mai mic decât anul trecut, ci e un buget care continuă dezvoltarea municipiului Vaslui. Eu voi fi nevoit să pun în aplicare ceea ce hotărăște Consiliul Local. E un buget care corespundem etapei pe care o parcurgem. Avem un buget de 121 milioane lei, din care 10 milioane sunt excedent care înseamnă lucrări aflate în derulare. Bugetul este împărțit pe funcționare și dezvoltare. Bugetul asigură funcționarea în condiții normale pentru toate activitățile Primăriei. Am pus anumite sume pentru reparații, pentru igienizare, pentru învățământ, în afara banilor banilor care se alocă pe elev, pentru Direcția Socială, Poliția Locală, pentru cultură, sport, burse pentru elevi și tot ce înseamnă bunul mers al comunității. Avem bani pentru dezvoltare, programul continuă cu investiții importante. S-au purtat discuții pe excedentul bugetar, dar acești bani sunt angajați pe investiții în derulare și se cheltuie în funcție de realizarea lucrărilor. Totodată avem fonduri atrase prin programe transfrontaliere, proiecte cu Ministerul Dezvoltării, toate acestea au fost gândite anul trecut și-n 2019 intră în lucru. La capitolul dezvoltare avem proiectul de extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare care a început pe 18 aprilie. În următorii 4-5 ani vom avea apă curentă și canalizare în tot orașul, inclusiv fostele suburbii Bahnari, Viișoara. Avem apoi cu fonduri europene în Programul Operațional Regional (POR) modernizarea iluminatului public, alt proiect se referă la digitalizare, îmbunătățindu-se astfel serviciile către populație și avem un proiect important privind introducerea standardelor de calitate ISO 9001. Suntem printre printre primele orașe din țară care introduc standardele de calitate. Apoi avem complexul olimpic. Nu e vorba doar de un bazin de înot, așa cum s-a speculat. Vorbim de un complex olimpic. Vor fi 3 bazine pentru concursuri internaționale și tot ce presupune un complex olimpic. Mai avem proiectul pentru construcția celor 20 de locuințe de serviciu, la care vor începe lucrările într-o lună, o lună și jumătate”, a spus recent primarul municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl.

De menționat că pe 18 aprilie au început lucrările de alimentare cu apă la Brodoc-Vaslui. Primarul municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl s-a deplasat la Brodoc, unde SC Ludwig Pfeiffer SRL a început lucrările în cadrul proiectului reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești.

În ceea ce privește complexul olimpic, reunit în ședință de îndată, Consiliul Local Vaslui a aprobat pe 16 aprilie 2019 predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – prin Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A. – a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire Bazin olimpic de înot str. Decebal nr. 1, municipiul Vaslui, județul Vaslui”.

Această realizare constituie încheierea unei etape din parcursul spre materializarea obiectivului și vine ca urmare a unor demersuri îndelungate pentru identificarea sursei de finanțare necesare complexului, menit să găzduiască evenimente naționale și internaționale de profil, dar și să vină în ajutorul publicului amator de înot și al celor care se antrenează în vederea participării la competiții. Proiectul propus de Primăria municipiului Vaslui prevede bazin olimpic de competiții, bazin de antrenament, bazin pentru copii, gradene cu 1.400 locuri, vestiare și alte încăperi funcționale și de deservire.

Ca urmare a predării amplasamentului, CNI va stabili proiectantul de specialitate pentru întocmirea studiului de fezabilitate aferent bazinului olimpic de înot al municipiului Vaslui.

Primarii de municipii din regiunea Nord Est au cerut simplicarea ghidurilor de finanțare

Primarul Vasile Pavăl a mai spus că la ultima întâlnire de la Agenția Nord Est toți primarii de municipii reședință de județ au făcut un bilanț al fondurilor europene atrase și au solicitat în același timp ca alocările să se facă mai direct pe autorități în funcție de nevoile comunităților. Fiecare comunitate are nevoile ei. „Cei de la Suceava, de exemplu, au alte priorități față de Vaslui. Totodată am cerut simplificarea ghidurilor. E un impediment încadrarea, la virgulă, pe ghidul de finanțare, pentru că nu peste tot sunt același condiții și nevoi. Fondurile europene pentru dezvoltarea comunităților să vină mai aproape de autorități, asta am cerut noi, cu excepția fondurilor destinate marilor proiecte, cum sunt autostrăzi, spitale regionale și așa mai departe. Asta înseamnă descentralizare. De asemenea, o problemă este că acum nu se finanțează construcția de parcări, iar comunitățile nu au sume atât de consistente pentru a rezolva această problemă importantă”, a mai spus primarul municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl.

Multe lucrări vor fi demarate în cel mai scurt timp la Vaslui și apare și disconfortul, dar aceste investiții sunt necesare. „Pe strada Călugăreni se va lucra și apare disconfort, dar eu rog cetățenii să înțeleagă pentru că avem nevoie de aceste investiții. Se va sparge apoi strada Hușului pentru magistrala spre Viișoara, însă toate aceste lucrări înseamnă utilități pentru oameni și confort sporit”, a spus în continuare primarul municipiului Vaslui.

Problema circulației și parcărilor este la ordinea zilei, iar Comisia pentru fluidizarea traficului a întocmit o documentație, pe baza studiilor făcute și a propunerilor primite de la cetățeni. Pe baza acestora se vor adopta mai multe măsuri, se vor amenaja parcări, dar nu pot fi făcute locuri de parcare sub geam sau pe spații verzi. „În 2018 am avut o vizită a unei delegații de la Banca Mondială, care ne-a cerut să propunem proiecte care să fie finanțate. Noi am adus în atenție centura orașului, drumul regional Bacău-Vaslui-Iași și secția Spitalului nr. 2. Un alt obiectiv important pentru Vaslui se referă la amenajarea fostei unități militare. Acolo sunt 17 hectare și vom supune dezbaterii publice acest subiect. Avem totodată investiții în lucru care se finalizează anul acesta”, a concluzionat primarul municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl.

Luna mai este plină de manifestări culturale la Vaslui, iar administrația locală se implică în tot ce ține buna gospodărire a comunității. (B. A.)