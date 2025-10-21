Bolojan minte ca un birjar!

Cum să-l credă românii pe Bolojan când vorbește de o jumătate de an și rezultate ioc? A tăiat de la cei mulți, nicidecum de la cei puși politic. A tăiat de la profesori și a modificat de a dat peste cap sistemul de învățământ. A crescut TVA și consumul a scăzut deci statul încasează tot la fel sau mai puțin. Evident că șmecherii ocolesc plata TVA. Câte firme cu datorii mari la stat au plătit de când tot vorbește Bolojan de soluții pentru creșterea încasărilor la stat? Niciuna. Până și firmele ministrului de finanțe au datorii la stat, deci a fost pus lupul paznic la oi. Dar la ei, adică la peneliști și la useriști „nu se pune”. Ei sunt aleși! O socoteală cu pixul pe hârtie arată clar că economia făcută în învățământ era posibilă doar prin înjumătățirea gradațiilor de merit. Iar cele mai multe gradații de merit sunt încasate de inspectori și directori de școli. „Pălmașii” au acces foarte greu sau deloc la gradații de merit. Ce merite deosebite are un inspector pus politic, în afară că a lins clanța de la ușa partidului și a pupat ghiulul șefului de partid? Să spună vreun inspector sau director de școală cât a muncit ca să primească acea funcție! Dar ce să spună? A făcut plecăciuni în fața „ghiolbanului” din fruntea partidului și a primit funcția. E clar, deci, că nebunia din învățământ putea fi evitată.

Acum e scandal în administrația locală. Fără să ia măsuri ca să facă puțină curățenie în aparatul central, care-i mult prea încărcat cu slugi de partid, Bolojan vorbește de „curățenie” în administrația locală. Dacă tot veni vorba de „curățenie”, să înceapă prin a tăia plata consilierilor locali și județeni, a elimina consilierii personali, adică prin măsuri de bun simț. Cum sună, dle premier, viceprimar de orășel amărât cu consilieri personali?

Nu vă e rușine, măi „reformiștilor”, să puneți pensionarii să plătească asigurări de sănătate, să puneți tot poporul să trăiască mult mai greu prin creșterea TVA, iar voi să aveți consilieri personali plătiți regește? Că veni vorba de consilieri personali, cine ocupă aceste posturi? Tot slugile de partid și oamenii de casă ai șefilor de partide. Lista cu analfabeții puși în funcții publice este lungă. Am dat numai câteva exemple. Iată, așadar, de ce-i mincinos Bolojan! Cineva spunea că poate nu e lăsat să facă. E posibil și așa ceva. Dar de ce tace și nu spune: uite domle eu am vrut să tai indemnizațiile parlamentarilor, să le iau mașinile de serviciu, să elimin dobitocia cu consilierii personali, să tai aparatul central de stat la jumătate, să reduc drastic numărul de ministere, să nu mai dau bani la partide și se opun cei din coaliție. Dacă ar spune așa ceva l-am crede și l-am sprijini. În condițiile în care, însă, el dă sute de milioane de euro partidelor politice, permite ca toți aleșii să-și angajeze consilieri personali pe banii statului și acestea sunt numai câteva exemple, e clar că omul e „mânjit” rău de tot și face parte din clica hoților care se duc în fruntea țării doar pentru a se îmbogăți.