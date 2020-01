Bivolari, județul Iași – Sunt oameni făcuți să dureze cetăți

Written by:

La granița cu județul Botoșani, în Lunca Prutului care aduce bogăție dacă știi să exploatezi darurile de la Mama Natură, comuna Bivolari din județul Iași este un model în ceea ce privește dezvoltarea locală îmbinând credința în lucrul bine făcut cu istoria bogată scrisă de oameni vrednici.

Istoria se scrie sub ochii noștri de către oameni dedicați comunităților pe care le administrează. Are un drum național prin preajmă, e alături de Prut și stă de strajă atât la granița României cât și la granița cu județul vecin Botoșani. Naționalul Iași-Ștefănești iese din județul Iași la Bivolari. Comuna are spital din 1882 și apă la robinet de peste 60 de ani. Istoria locului arată așadar că aici au viețuit dintotdeauna oameni vrednici, demni de toată lauda. Fostul Drum al Hotinului, o importantă cale comercială și militară din cele mai vechi timpuri trecea prin zonă. Cu sute de ani în urmă mulți gospodari ai locului se ocupau cu cărăușia. Aveau bivoli și cărau mărfuri la Dunăre. Cărăușii de la Bivolari aveau breaslă în porturile dunărene, atât de cunoscuți erau pentru seriozitatea și vrednicia lor. Cum să spui astăzi că fostul târg al Bivolarilor este o localitate și o comună săracă? Comuna Bivolari e cea mai dezvoltată din județ și din zonă dacă ne raportăm la distanța mare față de orașe sau la oportunitățile locului. Aici s-au depus eforturi de zeci de ori mai mari pentru a obține fondurile necesare asfaltării drumurilor, modernizării unităților de învățământ sau pentru punerea în valoarea a oportunităților locului. Cum să vorbești de sărăcie astăzi la Bivolari unde străzile sunt asfaltate, școlile sunt mai bune chiar decât unele de la oraș, iar oamenii sunt vrednici? Dintotdeauna gospodarii locurilor au știut să se adapteze situațiilor apărute. Rădăcinile satelor de azi se duc până la 1500. Fiind un drum de importanță comercială și militară, pe la jumătatea distanței dintre Ștefănești din județul Botoșani astăzi și Iași, în zonă s-au așezat mai întâi afaceriștii care aduceau pe Prut lemn din Bucovina și-l duceau mai departe. Vechimea și frumusețea locurilor au dat naștere la tradiții deosebit de frumoase ce sunt puse în valoare și astăzi.

Ca să reușești este nevoie să lucrezi cu mintea, cu sufletul și cu brațele. Asta e concluzia unui dialog cu primarul comunei Bivolari care pe 9 ianuarie 1990 a făcut primii pași pe treptele primăriei din comună.

Continuitatea la conducerea comunei a dat roade aici. Trei decenii la Primărie pentru un iubitor al cetății și fostul târg al Bivolarilor a revenit la importanța dintotdeauna. Pe 9 ianuarie 1990, flăcăiandrul, după cum singur spune, Liviu Teodorescu făcea primii pași pe treptele Primăriei Bivolari. Era unul dintre cei mai tineri primari ai județului Iași. Atunci a fost numit primar că așa erau vremurile, ca apoi din 1992 să fie ales din patru în patru ani de cetățenii comunei. Cu o pauză de patru ani, primarul Liviu Teodorescu administrează bine comuna Bivolari din 1990 până azi. La 9 ianuarie 2020 s-au împlinit 30 de ani de când primarul Teodorescu este în slujba gospodarilor locului.

Au o istorie bogată satele comunei Bivolari, dar și zbuciumată, pentru că Prutul s-a răzbunat deseori, iar cotropitorii pe aici veneau și gospodarii locului au fost nevoiți să se apere dintotdeauna. Aceste greutăți i-au făcut mai iscusiți și mai vrednici. Istoria spune că unele sate ale actualei comune Bivolari au luat naștere pe la 1548 sau chiar mai devreme.

Venim în prezent și vedem la capătul județului Iași o comunitate modernă care așteaptă acum gaz metan pentru că drumuri asfaltate sunt, apă la robinet este, școli moderne sunt, adică marile investiții necesare dezvoltării unei comunități au cam fost realizate. Cu mulți ani în urmă am avut prima întâlnire cu primarul Liviu Teodorescu. Primăria funcționa încă în sediul vechi, la stradă. Biroul primarului era ticsit cu dosare, iar domnia sa privea o hartă a comunei și creiona câteva obiective de importanță majoră. Anii au trecut. Toate obiectivele mari pe care și le-a propus administrația locală s-au rezolvat, iar viitorul vine cu alte proiecte importante cu ar fi aducțiunea de gaz metan. De asta spuneam că-i absurd să vorbești de sărăcie la Bivolari. Odată cu investițiile publice s-au dezvoltat și investiții private, deci toată comunitatea și toată zona e într-o continuă mișcare. Tonul a fost dat însă de omul care de trei decenii luptă ca să ridice nivelul de trai în comuna Bivolari și să-i dea importanța pe o merită. Acum comuna este vizitată de personalități din toate domeniile sociale. Recent în satul Tabăra a fost ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei.

La finalul scurtei relatări de față mai spunem că anul trecut au fost recepționate două proiecte mari. E vorba de modernizarea prin asfaltare a 15 kilometri de drumuri. Mai mult de 8 kilometri s-au realizat prin PNDL și circa 7 kilometri cu fonduri europene. Anul acesta provocarea este inițierea demersurilor pentru aducțiunea de gaz metan. Marele proiect face primii pași anul acesta și-n câțiva ani, că distanța e mare de la magistrală, la Bivolari, va fi gaz metan. Vom reveni cu un reportaj mai amplu în edițiile viitoare ale regionalului Informatorul Moldovei, cel mai citit ziar din Moldova și din Republica Moldova. (B. A.)