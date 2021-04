Behăiță răzgânditul și Cozeta cea cur-tată

Written by:

Pamflet

Mare belea pe căpățânile ieșenilor care au avut coșmaruri cu ciuma roșie, după ce Behăiță răzgânditul s-a îmbrăcat în galben. Culoarea galbenă e pentru geloși. Ce credeți că s-a întâmplat după ce Behăiță răzgânditul, îmbrăcat în galben, a luat cele mai multe voturi pentru fotoliul de primar la Ieși? A devenit geloasă Cozeta și mult cur-tată.

Recent am obținut pe surse (mincinoase) o înregistrare senzațională. E vorba de un dialog dintre cei doi „oameni noi” în politică, care s-a desfășurat după alegerile locale.

Behăiță: Doamna președintă, haideți să facem alianță că am posturi pentru toți „partenerii”.

Cozeta: Domnu’ primar, da’ cu cumătrii dumneavoastră ce faceți? Noi am promis la oameni că eliminăm cumătriile din primărie. Dați afară cumătrii dumneavoastră din primărie și apoi discutăm. Vom pune cumătrii noștri în acele funcții. Dacă tot vorbiți de o căsătorie din interes, atunci ne vom face alți cumătri după ce ne căsătorim. Altfel, cu noi cum rămâne?

Behăiță: Lasă, dnă președintă, că și ai voștri la București tot cu cumătrii se ocupă. Nu vezi că inventează posturi la stat pentru ca să mulțumească pe toți cei care i-au adus la putere? Până și gropari și vânzători de cruci au pus directori. Așa că și cumătrii tăi vor fi puși în funcții la primărie. Repet, am posturi pentru toți. Acum hai să ne căsătorim.

Cozeta: Dacă cedez ușor, după ce am făcut scandal, dă rău la poporul pe care l-am mințit. Așa că voi mai face opoziție, voi mai vorbi de cumătri, de corupție, de hoți, după care vin alături de tine, domnule președinte. Să iei aminte însă că noi am luptat pentru „fără penali în funcții publice”, iar dta ești inculpat acum. Chiar, cât ți-a ieșit atunci?

Behăiță: Puțin, doamna președintă, că era Gigi șef. După ce l-au „săltat” pe Gigi am reușit și eu să primesc „donații”, de la mama, evident, că a muncit săraca toată viața și acum are o pensie de mizerie. Cu banii primiți am reușit să-mi iau și eu o casă ca lumea… bună. Lasă că și dumitale stai bine, chiar dacă ai luptat pentru prostia aia cu fără penali în funcții publice. Chiar, cu cât a contribuit ăla care acum e la voi și a candidat la primărie? ~n postul pe care l-a primit de la omul care vindea transformatoare stricate a „învârtit” destule și a avut de unde. Ce, îmi spuneți acum că l-ați primit în partid așa de „florile mărului”? Cine crede?

Revenind la oile noastre, hai să ne unim destinele pe comisioane și funcții în primărie, că poporul e orb, iar treburile noastre comune întârzie. Acuși vin iar alegeri și ne „spurcăm” din nou de ochii lumii, dar până atunci hai să mâncăm și noi niște cozonac dacă pâinea s-a terminat. Ce zici?

Cozeta: Așa să fie, dar dacă mă faultezi la funcții te ard. Cât privește contribuția candidatului nostru a fost destul de consistentă că doar cum eram să-l primim în partid? Pe ochi frumoși? Apoi omul chiar are de demult fonduri suficiente. Acesta-i alt subiect. Așadar, facem alianță, dar în fața poporului credul ne mai certăm puțin.

Iată așadar culisele căsătoriei din interes pe care au anunțat-o recent Behăiță și Cozeta. Că va fi căsătorie pe patru ani sau numai concubinaj rămâne de văzut.

Până data viitoare s-auzim numai de bine.