Bălțații Iașilor concurează cu comunități de aceeași mărime din Occident

Un cămin cultural modern este cel mai nou obiectiv inaugurat recent în comuna Bălțați din județul Iași. Aici investițiile publice pentru modernizarea comunității continuă chiar și-n perioade mai dificile printr-o administrare exemplară. Tradițiile sunt puse în valoare iar comunitatea se dezvoltă armonios.

Toate corăbiile sunt construite ca să plutească pe ape, uneori chiar și pe ape învolburate. Problema este la cârmaci. Dacă acesta știe să iasă din ape tulburi și să ajungă în ape liniștite atunci reușita este asigurată. În caz contrar corabia se scufundă. Câte comunități locale sunt aproape scufundate din diverse cauze? Multe. Când vezi o comunitate care-i condusă foarte bine, chiar și-n vremuri tulburi, parcă optimismul revine cu o forță mai mare. Asta e Moldova reală unde trăiesc de demult oameni vrednici. Sunt vremuri tulburi dar sunt comunități conduse bine pe drumul dezvoltării.

Pe europeanul spre Târgu Frumos iată că s-a conturat o comunitate de nivel occidental. E al doilea an dificil pentru România. Banii pentru investiții publice s-au „subțiat” și multe comunități locale trăiesc doar cu speranța în vremuri mai bune. Sunt și comunități unde treburile merg bine. „Am finalizat centrul civic, am terminat căminul cultural din Bălțați, asta ca să avem activitate”, spune modest inginerul Vasile Aștefanei, primarul comunei Bălțați din județul Iași.

Anul acesta s-au finalizat lucrările privind amenajarea centrului civic al comunei. Investiția s-a ridicat la circa 300.000 euro. Centrul Civic este acum cartea de vizită a comunității. Alături de primărie este școala gimnazială modernizată după ce a stat ani la rând în paragină. Odată cu amenajarea centrului civic a fost făcut și gardul școlii. Peste drum de primărie este căminul cultural recent modernizat și dotat printr-un proiect ambițios în valoare de circa 600.000 euro. „Am achiziționat încă un buldoexcavator nou, am reușit să finalizăm 9,5 kilometri de asfalt în satele comunei, am terminat căminul cultural, centrul civic a fost amenajat așa cum spuneam mai demult și mai avem alte investiții în lucru. Am reușit să gestionăm banii în așa fel încât investițiile să meargă înainte. Sunt situații în care plătim de la bugetul local și apoi recuperăm baniid e la finanțatori pentru ca lucrările să se desfășoare fără întrerupere.

La o săptămână după inaugurarea căminului cultural tradițiile au fost puse în valoare la Festivalul concurs național Ritmuri de Toamnă la Bălțați.

„Primul weekend după inaugurarea căminului cultural Bălțați. Primul festival concurs pentru copii. Multă elegantă, frumusețe, tinerețe, înseamnă că munca noastră nu a fost în zadar. Mulțumim participanților, organizatorilor, părinților, profesorilor și copiilor. Să ne revedem cu sănătate. Dacă weekendul trecut am inaugurat căminul cultural și am zis că vreau activitate acolo, iată ca ne ținem iar de cuvânt. La numai o săptămână, primul concurs”, spune primarul Aștefanei.

Rețea de distribuție gaze în toate satele, școli modernizate și drumuri de exploatare asfaltate și pietruite

Spuneam că la Bălțați chiar se lucrează permanent, asta și pentru că e o comună mare. Buldoexcavatorul nou a fost cumpărat cu bani de la bugetul local, extinderea rețelei de gaz metan se face tot cu bani de la bugetul local și-n același timp se au în vedere alte și alte investiții publice pentru a crește confortul și nivelul de trai aici.

„Luni, început de săptămână și de lună. Am promis că începem extinderea rețelelor de gaze naturale în satele Mădârjesti și Sârca. Ne ținem de cuvânt”, spunea primarul Aștefanei în august anul acesta.

De asemenea, școala din Podișu a fost finalizată recent și acum asigură condiții bune copiilor și cadrelor didactice care-și desfășoară activitatea acolo. Lista investițiilor publice e lungă la Bălțați, administrația locală urmărind o strategie concretă de dezvoltare. Fiecare sat are parte de investiții și toată comuna se dezvoltă.

Spuneam tot anul acesta, în alt reportaj, că după ani de muncă susținută, cu o echipă formată de domnia sa, inginerul Vasile Aștefanei a reușit imposibilul în fruntea comunei Bălțați. Acum e bine, lucrurile sunt așezate pe făgașul firesc și, dinafară, totul pare că merge singur. Spuneam de implicare și mai este nevoie de precizat că primarul Vasile Aștefanei este președintele Grupului de Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri. Multe investiții mari din comuna Bălțați s-au făcut cu fonduri europene fapt care avantajează comunitatea.

Astăzi comuna Bălțați se prezintă călătorului ca o comunitate dezvoltată, europeană. Centrul civic a fost modernizat, iar peste drum, Căminul Cultural se prezintă în straie noi. Important este că gospodarii comunei Bălțați apreciază eforturile primarului Aștefanei și sunt permanent alături de domnia sa. Asta înseamnă implicare din partea primarului și pasiune pentru lucrul bine făcut. Din păcate, destul de puțini aleși locali pot fi „acuzați” de aceste „nimicuri”.

La capitolul investiții publice în perioada următoare, primarul Vasile Aștefanei menționează construcția de drumuri de exploatare, asfaltate și pietruite, gaz metan în toate satele comunei și aducțiune cu apă la Podișu. „Eu mă duc cu forțe proprii și când apar surse de finanțare duc proiectele acolo. Dacă așteptam rămâneam cu așteptatul. Urgent voi iniția un proiect de un milion euro pentru drumuri de exploatare. Vom depune proiecte și în programul guvernamental tot pe modernizare drumuri”, Multe investiții foarte importante s-au concretizat dar mai avem de treabă”, concluzionează primarul comunei Bălțați, Vasile Aștefanei.

Vorbim în același tip la Bălțați de bază sportivă modernă, cu vestiare, de centru social și alte obiective de interes comunitar. Instituțiile de bază ale comunității sunt modernizate și asigură servicii de calitate cetățenilor.