Autostrăzi cu bani europeni

Cine spunea că Guvernul nu ia bani europeni? Cioloș? Ponta? Păi în timpurile de tristă amintire, când acești indivizi erau în fruntea Guvernului, aproape că nu se cheltuia vreun euro cu gaură pentru drumurile din România. Acum se pare că strategia s-a schimbat. Asta arată prezentul.

Premierul Viorica Dăncilă a participat la ceremonia de semnare a 3 contracte pentru realizarea de proiecte de investiții în infrastructură, împreună cu ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc. Este vorba despre contractele pentru realizarea primului tronson al autostrăzii Pitești – Sibiu, cel pentru lotul 3 al centurii de sud a Capitalei, precum și cel pentru automatizarea traficului la M5 metrou. ”Am asigurat în bugetul național sumele necesare pentru demararea proiectelor importante pentru infrastructură așteptate de români. În aceleși timp folosim fondurile necesare pentru proiecte de anvergură și mă refer aici la fondurile europene. Prea mult timp a fost ținută pe loc din cauza birocrației și a intereselor politice. Am simplicat legislația privind achizițiile publice. Am asigurat un cadru corect pentru derularea proiectelor pentru parteneriat public-privat. Urmărim să respectăm termenele pentru finalizarea la timp a proiectelor. Autostrada Sibiu-Pitești este unul dintre proiectele majore. Acest Guvern a luat măsurile necesare pentru semnarea contractului și începerea lucrărilor și mă refer aici la asigurarea finanțării din fonduri naționale și europene, obținerea avizelor de mediu. Secțiunea Boița e primul pas concret pentru începerea lucrărilor la prima autostradă care trece munții. Prin semnarea contractului de proiectare și execuție pentru lotul 3 al autostrăzii de Centură a Muncipiului București, în lungime de aproximativ 18 km, aducem mai aproape de realizare proiectul care va contribui la fluidizarea traficului în Capitală. Am reușit să alocăm fonduri europene, în ciuda faptul că unii politicieni au încercat blocarea proiectelor europene. Un alt proiect așteptat e magistrala 5 de metrou secțiunea Râul Doamnei-Eroilor. Investiția va fi dată în folosință până la sfârșitul anului. Vom urmări cu mare atenție ca lucrările să fie executate la termenele stabilite și la înalte condiții de calitate. Statul român nu acceptă întârzieri ale termenelor”, a declarat Viorica Dăncilă. Continuare în ediția print a regionalului Informatorul Moldovei.