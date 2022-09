Leave a Comment

Written by:

Written on:

Universitatea Craiova – FC Botoșani 1-0

Universitatea Craiova – FC Botoșani s-a decis în prelungiri de o execuție superbă! CSU Craiova a dominat partida de la Severin și a avut principalele șanse de gol, în general ocazii finalizate modest de oamenii lui Rădoi. Prima mare ocazie a irosit-o Baiaram, care a finalizat în transversală o incursiune în partea stângă a careului (‘8). Boto[

enii n-au fost capabili de replică, însă au profitat de reluările slabe semnate din apropiere de Căpățînă (’31) sau de același Baiaram (’34).

Actul secund a debutat tot cu gazdele la cârmă. Vînă a reluat spectaculos din marginea careului, dar Pap a intervenit la timp (’47). Craiova a mai irosit o oportunitate bună în minutul 60. Vînă a executat un corner, iar Papp a reluat cu capul, dar Țigănașu a respins de pe linia porții. Acțiunea s-a încheiat cu un șut expediat de Bancu, de la distanță, peste. Câteva zeci de secunde mai târziu, Bancu și Căpățînă au oferit centrări periculoase, nefructificate nici de această dată de juveți.

Până la urmă, fotbalul a răsplătit-o pe Craiova. Târziu, dar a răsplătit-o. Alex Crețu a lansat de la 20 de metri un trasor la firul ierbii. A fost o execuție superbă, imparabilă pentru Eduard Pap.

Craiova obține a 3-a victorie consecutivă în Liga 1, în vreme ce FC Botoșani suferă primul eșec din acest sezon!

Rădoi, a aruncat ecusonul spre finalul meciului

În minutul 86, Mirel Rădoi și-a aruncat ecusonul de antrenor, enervat fiind de jocul fragmentat. La final, antrenorul oltenilor și-a recunoscut vina care i-a adus cartonașul galben. „Nu am nimic cu strategia niciunei echipe, doar că fragmentarea aceasta a jocului duce la un timp de joc efectiv scăzut. N-am nimic cu niciun antrenor, dar arbitrii ar trebui să ne dea 10-12 minute de prelungiri, dacă se trage de timp, să ne liniștim. În Europa, lucrul ăsta nu se întâmplă. Am primit galben pentru că am aruncat ecusonul. E un gest nesportiv, o prostie și pentru asta merit cartonaș galben. Dar aș fi vrut ca jocul să se deruleze mai repede. În rest, v-am spus, nu judec strategia nimănui. Și noi, când vom avea avantaj, vom încerca să-l apărăm”, a declarat Rădoi.