Au jucat ca între vecini de clasament

Derbyul Moldovei s-a terminat la egalitate.

Poli Iași a terminat sezonul regulat pe locul 12, cu 33 de puncte, în timp ce Oțelul s-a clasat pe 11, cu un punct în plus. Oțelul Galați intră în play-out de pe locul 11, cu 34 de puncte, iar Poli Iași încheie sezonul regulat pe locul 12, cu 33 de puncte. Așadar, în play-out, cele două echipe vor fi la egalitate de puncte, 17, însă trebuie specificat că Poli Iași va beneficia de rotunjire.

Partida dintre Oțelul Galați și Poli Iași a stat sub semnul echilibrului, chiar dacă echipa oaspete a început mult mai bine derby-ul Moldovei. Poli Iași a reușit să deschidă scorul în minutul 9, prin Alin Roman, care a reușit să transforme penalty-ul obținut după un henț în careu comis de Teles. Gălățenii puteau egala în minutul 25, dar Pop a trimis puțin pe lângă poartă, după o centrare a lui Cisotti. Pe finalul primei reprize, echipa lui Dorinel Munteanu a nimerit și bara laterală, după o reluare cu capul a lui Yabre. Oțelul a reușit să restabilească egalitatea în minutul 71, după o centrare a lui Malle și o finalizare bună a lui Cisotti. Cele două echipe se vor duela în prima etapă din play-out.

Mihai Bordeianu de la Poli Iași a vorbit la finalul meciului despre absența lui Leo Grozavu, antrenorul echipei, suspendat pentru această partidă, dar și despre play-out-ul care începe. „Așa sunt jocurile la Galați, știam că este o echipă arțăgoasă, dacă intri în jocul ei automat va fi unul de luptă, cu mingi lungi. Totuși, am făcut egal, ne-am propus mai mult, dar trebuie să ieșim cu capul sus. În câteva zile ne întoarcem aici, iar acum se joacă pe 3 puncte. Am început bine meciul, ca de obicei… la fiecare meci vorbim între noi, să jucăm într-un anumit fel, să ne facem jocul. De multe ori deschidem scorul, după care nu știu ce se întâmplă, nu mai avem același ritm, constanță, iar adversarul vine peste noi. Am pierdut multe puncte după ce am condus. Nu pot să spun neapărat că a contat foarte mult absența antrenorului Leo Grozavu, dar, fiind lângă noi, vede altfel jocul, auzim mai ușor indicațiile lui. În tur tot 1-1 a fost, acum la fel. Dacă ne uităm la sezonul regulat, am obținut multe puncte în deplasare, ne-am fi dorit să jucăm 5 meciuri acasă, dar nu avem de ce să ne plângem”, a spus Mihai Bordeianu. Continuare în ediția print a regionalului Informatorul Moldovei.