Atac la băgarea-n seamă!

By

PAMFLET Bine că am trăit s-o vedem și pe asta. Băgătorii în seamă de pe la usr, care la alegeri au luat praful de pe tobă, în frunte cu cârciumarul de Bârlad, țipă că a dispărut democrația în CeLeul vasluian. Probabil tot ei au furat-o! Au furat în pandemie și ouăle de sub cloșcă, după cum spune hâtru moldoveanul, dar vor democrație! Pentru necunoscători e bine de spus că la useriști democrație înseamnă ca ei să fure și alții să-i aplaude. Oamenii sunt deprinși cu furatul și minciuna. Mint mai ceva ca Cărăbușul. La o întrunire de zilele trecute, una cam frustrată țipa că i s-a refuzat punctul diverse pe ordinea de zi unde se băga și ea în seamă. Cărăbușul a aflat că, pe ultima sută de metri, frustrata, la ordinul cârciumarului de Bârlad, ar vrea să pună mâna pe niște teren. Se pare că se va linge pe bot de așa „plocon” că s-a dus cu majoritatea de strânsură din CeLeul vasluian. Iar la alegerile din iunie și-au luat-o de la cetățeni, iar mașinăria de furat voturi s-a cam defectat.