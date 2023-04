Astăzi la Găgești sunt create condițiile pentru o dezvoltare pe termen lung

Pe Valea Elanului, la Găgești, o zonă cu tradiții deosebit de frumoase, o zonă binecuvântată de Dumnezeu, zilele se numără în reușite, pentru că mulți ani au trecut fără să se schimbe ceva, până când administrația locală a fost preluată de un om cu inițiativă, un economist care strânge bănuț cu bănuț ca să ridice nivelul de confort într-o comună relativ mică din punct de vedere al populației, dar întinsă coline domoale și pe șesuri roditoare.

Drumuri asfaltate, care până mai ieri erau de pământ, grădinițe și școli care asigură condiții moderne copiilor comunei, terenuri de sport și terenuri de joacă, dispensar modern aproape finalizat și multe proiecte în lucru pentru că acum e momentul dezvoltării la Găgești, ca-n toată Moldova. Cine pierde trenul acum va fi în urmă cu decenii în raport cu alții care știu să profite de oportunitățile de finanțare care sunt, atât la nivel guvernamental cât și european. Mergând pe Valea Elanului, într-o zonă aprigă, cu posibilități reduse în ceea ce privește activitățile economice, unde tradițiile moștenite sunt adevărate perle ale coroanei, călătorul trece prin satele comunei Găgești. Cu peste un deceniu în urmă, într-o zi fierbinte de vară, am „cules” și am păstrat o imagine tristă de prin satele comunei Găgești, pentru că totul părea venit din alte vremuri apuse. Astăzi, când vorbim de Găgești, Peicani, Tupilați, Giurcani sau Popeni de Elan, merită menționate drumuri asfaltate în ultimii ani, instituții publice aduse la condiții normale de funcționare, adică vorbim de un tablou al dezvoltării.

Drumul județean care traversează comuna permite accesul în condiții foarte bune. La intrarea în Găgești dinspre Viișoara se vede un dispensar modern aproape gata de a fi pus la dispoziția oamenilor. O problemă este cu medicul de familie. Dispensarul nou va avea dotare modernă și tot ce este necesar, dar cu medicul de familie ce-i de făcut? „Avem cabinete medicale și la școli, asta a fost condiția Direcției de Sănătate Publică pentru a elibera autorizația sanitară de funcționare. Dar cu medicii ce facem? Lipsesc. Suntem fără medic de familie. Cei de la DSP au ridicat din umeri. Terminăm dispensarul cu toate facilitățile necesare. Suntem însă fără medic de familie. În clădirea dispensarului am prevăzut și locuință de serviciu pentru medicul de familie. Vom vedea ce soluții găsim. E adevărat că populația e-n scădere acum, dar situația se va inversa. Eu sunt convins de asta. Am creat condiții normale și mai avem investiții publice de făcut. Sper ca problema asistenței medicale pe plan local să se rezolve odată cu darea în folosință a dispensarului modern”, spune optimist primarul comunei Găgești, Costică Stupu.

Cu pașii parcă măsurați, cu privirile îndreptate spre obiectivele care necesită atenție și cu vorba domoală, gospodarii locului știu calea ca ziua de mâine să aducă mai bine. E o zonă atipică am putea spune. Comuna cu pământuri rodnice și peisaje frumoase asigură condiții de trai foarte bune, însă, probabil, mai durează până ce tinerii plecați se vor întoarce. Pe lângă orașele județului Vaslui sunt zone care se dezvoltă repede, unde apar peste noapte clădiri și gospodării noi, dar în perspectivă se vor dezvolta zone cum e Găgești, când aglomerațiile urbane vor deveni neîncăpătoare. Pe coastă, în zare, se vede o turmă de oi. Chiar pe marginea drumului județean, care șerpuiește armonios printr-un pâlc de pădure, am văzut oi scoase la păscut. Creșterea animalelor este una dintre ocupațiile care vin din negura timpului. Cândva era mai profitabilă această activitate, dar nici azi nu e de lăsat. Pe drumul județean, coborând puțin ajungem la primărie, chiar la prima oră. Peste drum e o sală de sport și s-a început amenajarea unui parc de joacă pentru copii. În centrul comunei este și o școală modernizată, iar alături sunt și centre sociale făcute de Direcția de profil a județului. „Facem cu forțe proprii parcul de joacă. Vom achiziționa obiectele care se montează acolo. Comuna e mică, banii la buget sunt puțini, avem multe proiecte de cofinanțat, apoi avem asistenți personali la care le asigurăm salarii. Primăria are o cotă parte de asigurat, că așa spune legea. În aceste condiții încercăm să facem cu forțe proprii lucrări mai mici cum e cu locurile de joacă pentru copii”, spune în continuare primarul Stupu. Comuna are, prin grija administrației locale, utilaj pentru întreținerea drumurilor, vidanjă care intervine și la incendii, pentru că doar așa se rezolvă cu bani puțini multe probleme ale comunității. „E primăvară, încep lucrările în câmp și intervenim pe drumurile de exploatare, de asta am cumpărat utilaj. Venim în sprijinul oamenilor ca să reușească să-și lucreze terenurile. Avem o problemă moștenită cu podurile care s-au construit doar pe hârtie. Fără să detaliez subiectul, vreau să spun că podul de la Găgești e-n lucru, cât de repede se pun grinzile și apoi urmează celelate lucrări până să fie dat în folosință. E o investiție absolut necesară. La grădinița care a fost construită tot numai pe hârtie, dar banii au dispărut, situație preluată când am intrat primar, încercăm să găsim finanțare. S-au făcut niște investiții, toți vrem mai mult, dar urmărim toate liniile de finanțare posibile”, spune primarul comunei Găgești.

Grădiniță nouă și școli modernizate, table interactive în clase și internet, laptopuri pentru cadre didactice, terenuri de sport, sunt alte investiții reușite

Comuna mai are acum 16 proiecte în diferite stadii de execuție. Toate necesită cofinanțare. Sunt bani mulți pentru o comună mică, dar se vor găsi soluții, crede primarul Stupu. „E dificil să faci bugetul când ai asistenți personali, unde ești obligat prin lege să asiguri o parte de finanțare. Anul acesta avem asigurate salariile cu tot cu contribuțiile la stat pe 9 luni. Vedem ce soluții găsim în continuare. Când am intrat primar capitolul investiții însemna 2% din buget. Acum peste 50% din buget merge la investiții. Am atras fonduri guvernamentale, prin PNDL 1 și PNDL 2, pentru modernizarea școlilor, pentru modernizarea prin asfaltare a mai multor sectoare de drumuri și continuăm. Acum avem proiecte pe programul guvernamental Anghel Saligny și prin Compania Națională de Investiții (CNI). Prin CNI asfaltăm drumuri de interes local în satele Giurcani și Tupilați. Pe programul Anghel Saligny asfaltăm în Peicani și Tupilați. După finalizarea acestor proiecte se acoperă aproape toate drumurile mai circulate din toată comuna. La noi se spun ulițe dar sunt drumuri de interes local”, mai spune primarul Costică Stupu.

Până acum au fost asfaltate drumuri la Tupilați, drumuri de interes local la Giurcani și drumurile comunale Peicani-Giurcani și Peicani-Găgești. S-a intervenit și se intervine, așa cum spuneam și anterior, pe toate drumurile din comună. Au fost ceva probleme până la finalizarea unui drum, când au crescut prețurile materialelor de construcții, oamenii au fost nemulțumiți, dar totul s-a rezolvat și e bine când se termină cu bine.

La intrarea în satul Peicani se finalizează lucrările la un teren de sport și tot acolo s-a ridicat o troiță frumoasă care se lăsa scăldată de razele soarelui de primăvară când am ajuns în zonă. Totul în jur arată că pe aici este o mână de gospodar care dirijează cu înțelepciune treburile comunității.

Grădinița nouă din Giurcani, ridicată lângă școala din localitate, care a fost modernizată recent, va aduce un plus de valoare educației din comună. Sunt condiții mai ceva ca-n multe unități de învățământ din oraș, ceea ce arată că la Găgești se atrag toate fondurile care sunt acum la dispoziția comunităților locale. „Lucrăm și la proiectul privind alimentarea cu apă. S-a pierdut trenul cu astfel de investiții, dar vom reuși. Mă refer la sistemul de alimentare cu apă în toată comuna. Am făcut puțuri forate acolo unde am avut nevoie și apă este, dar va fi nevoie să finalizăm și sistemul de alimentare cu apă. Avem proiecte și prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Avem și proiectul pentru definirea proprietăților în GIS-sistemul de informații geografice. Este de lucru”, mai spune primarul comunei Găgești.

Mergând prin satele comunei este o bucurie să vezi drumuri modernizate, gospodării îngrijite și totul arată că perspective sunt. Apoi aici sunt tradiții foarte frumoase, care-s duse mai departe de oameni inimoși care vor să lasă ceva în urma lor. E bogăția de suflet a comunității de pe Valea Elanului.

Revenind la investiții publice în paralel cu situația din urmă cu peste zece ani, când totul părea că se repetă, că bate pasul pe loc, de menționat este că s-a lucrat în ultimii ani în toate domeniile dezvoltării comunității. Administrația locală a sprijinit bisericile, are grijă de partea socială și se implică în activități culturale, sprijinind copiii de valoare ai comunității.

Tot în sprijinul oamenilor, în special în sprijinul copiilor și tinerilor a fost accesat un proiect pentru internet gratuit în toate satele comunei. S-a lucrat la modernizarea sistemului de iluminat public, care acum este mult mai eficient.

Adunând toate aceste investiții realizate în ultimii ani vedem cum crește armonios o comunitate care și-a ales în frunte un gospodar vrednic. Asta este cheia dezvoltării. Scandalul de dragul scandalului, cum se întâmplă în multe alte comunități locale din Moldova, este nociv pentru societate în general. Rolul primarului este de a dezvolta comunitatea prin identificare soluțiilor necesare.

La final mai arătăm câteva proiecte din lunga listă a investițiilor finalizate ori aflate în diferite stadii. Copiii care duc mai departe bogăția spirituală a zonei au costume populare pentru a se prezenta frumos cu diverse ocazii. „Sunt două doamne care se implică în formarea copiilor. E frumos pentru că tradițiile merită a fi duse mai departe. E o zonă mai săracă, dar încercăm să creăm condiții pentru ca satele comunei noastre să se dezvolte”, a concluzionat primarul comunei Găgești, județul Vaslui, Costică Stupu. Ne străduim să aducem în fața tuturor exemple de oameni care se implică pentru dezvoltarea comunităților locale într-un peisaj dominat de răutăți și scandaluri. Dezvoltarea înseamnă muncă, iar munca e grea!