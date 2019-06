Apel deschis pentru participarea la Conferința Națională ”EU RO Governance”, ediția a IV-a

Written by:

Conferința Națională „EU RO Governance”– ediția a IV-a organizată de Asociația EuroDEMOS va avea loc în perioada 23 – 25 iunie 2019 la Iași.

Conferința va reuni la reprezentați din instituții educaționale, reprezentanți din sectorul ONG, reprezentanți din administrația publică locală și centrală, antreprenori și persoane implicate în gestionare de proiecte cu fonduri europene.

Activitățile conferinței vor fi axate și pe dezvoltarea unui cadru de participare și dialog pentru a indentifica viitoare oportunități de colaborare interinstituționale, pentru a accesa mai eficient fondurile europene, pentru a crea noi abordări în transmiterea informațiile legate de investițiile europene în rândul cetățenilor. Conferința va crea cadrul și pentru schimbul de bune practici între participanți despre proiecte finanțate cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin Politica de Coeziune.

Conferința din iunie este organizată cu scopul de a disemina rezultatele proiectului “Cunoașterea politicilor de coeziune, factor de consolidare a identității europene” (Knowing the cohesion policy, factor of consolidating the European identity), proiect implementat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Pentru cei interesați să participe apelul este deschis până joi, 13 iunie 2019 și poate fi accesat de pe pagina de facebook https://www.facebook.com/cohesion.policy.romania sau la următoarea adresă http://www.cohesionpolicy.com/index.php/ro/despre-proiect/conferinte