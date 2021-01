Angajații Combinatului de Oțeluri Târgoviște ies în stradă

Written by:

Nu mai este timp de aşteptat, spun angajații Combinatului de Oțeluri Târgoviște. Sindicaliştii COS Târgovişte protestează întâi în faţa Prefecturii Dâmboviţa, nemulţumiţi că promisiunea guvernanţilor de a salva combinatul nu este pusă în practică.

„Am avut întâlniri cu reprezentanţii ai coaliţiei de guvernare de la USR Plus, pentru a le prezenta stadiul procedurii de preluare de către stat a activelor funcţionale de la COS Târgovişte. Ne-am întâlnit cu ei pentru că avem acum la ministerul economiei un ministru al USR Plus – Claudiu Năsui şi de el depinde finalizarea procedurii de preluare. Am cerut o întâlnire cu actualul ministru al economiei pe subiectul COS Târgovişte şi încă nu avem un răspuns la solicitarea noastră”, se arată într-o informare a Sindicatului Valahia.

Sindicaliştii spun că nu mai e timp de aşteptat şi cheamă la protest în faţa Prefecturii Dâmboviţa, joi, de la 12.00 la 14.00.

„Nu mai este timp de aşteptat. Dacă vă interesează salvarea COS Târgovişte şi vreţi să le spuneţi asta politicienilor aflaţi acum la guvernare, veniţi în Piaţa Prefecturii joi, 14 ianuarie 2012, între orele 12.00-14.00. Am aşteptat destul! Vă aştept joi la protest. Vă rog să aveţi mască de protecţie şi să respectaţi distanţarea socială şi măsurile sanitare”, susţine liderul Sindicatului Valahia, Nicolae Dragodănescu, pe pagina de Facebook a sindicatului.

În luna noiembrie a anului trecut, la Târgovişte, ministrul Economiei de la acea vreme, Virgil Popescu, anunţa că activele funcţionale ale combinatului vor fi preluate de stat în contul datoriilor la ANAF, se va înfiinţa o societate comercială nouă în subordinea Ministerului Economiei, care va prelua inclusiv salariaţii combinatului. Ministrul a explicat, într-o întâlnire avută la acel moment în faţa Prefecturii Dâmboviţa cu reprezentanţi ai sindicatului de la COS Târgovişte, la care a fost prezent şi premierul Ludovic Orban, că aceasta este soluţia de salvare a COS Târgovişte şi de menţinere a salariaţilor combinatului.

„Nu lăsăm industria românească să fie tăiată, nu lăsăm industria românească viabilă, care poate funcţiona, să fie tăiată la fier vechi, că aşa vor unii. Vă demonstrăm că ceea ce spunem şi facem. Şi ştim ce avem de făcut. Ideea cu Ordonanţa 60, ordonanţă care a fost dată şi aprobată în Parlament era pentru sistemul energetic naţional. În discuţiile cu sindicatele şi cu lichidatorul judiciar mi-a venit această idee: de ce să nu folosim scheletul Ordonanţei 60 şi pentru industrie? Că presupun că nu numai aici la dumneavoastră, la COS Târgovişte poate fi aplicată, şi sunt convins că oriunde, unde identificăm active funcţionale industriale viabile, le putem readuce în circuitul economic”, a precizat, în luna noiembrie, la Târgovişte, ministrul Economiei de la acea vreme, Virgil Popescu.

Pe întreaga durată a anului 2020, COS Târgovişte a avut sistată activitatea de producţie. În anii anteriori au fost demolate mai multe hale din cadrul combinatului.

În luna februarie 2013 pentru Mechel Târgovişte a fost admisă cererea de reorganizare şi s-a deschis procedura generală a insolvenţei. Asta după ce, tot în luna februarie 2013, a fost făcută publică informaţia că Mechel şi-a vândut toate activele deţinute în România, pentru aproximativ 70 de dolari (230 de lei), companiei Nikarom SRL. Tot în 2013 Mechel a anunţat că, la Târgovişte, se revine la denumirea de Combinatul de Oţeluri Speciale.

Pe pagina de internet a COS Târgovişte este explicată şi situaţia juridică în care se află combinatul.

„Prin Hotărârea intermediară 417 din data de 04.12.2019, în dosarul de insolvenţă nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, instanţa a confirmat Planul de reorganizare a activităţii COS Târgovişte S.A. propus de creditorul Alphard Financial Corp şi votat de Adunarea Creditorilor în data de 24.10.2019, societatea trecând la etapa de reorganizare judiciară prevăzută de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei”, se precizează pe pagina de internet a combinatului.