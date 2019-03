Am anticipat corect: panica s-a instalat la FC Botoşani

Written by:

Aşa cum scriam înaintea meciului FC Voluntari – FC Botoşani 2-1, pronosticul s-a adeverit. Echipa botoşăneană s-a umplut de ruşine şi pe terenul ilfovenilor după egalul de pe teren propriu cu cei de la Chiajna. Înfrângerea de la Voluntari pare să le dea de gândit celor din conducerea clubului botoşănean, însuşi finanţatorul Valeriu Iftime fiind debusolat. „Din păcate, greșim nepermis de mult în apărare și ceva nu se leagă. E clar că nici Fabbrini nu mai e ce era. Intrăm într-o horă din care greu ieșim dacă nu suntem atenți. Fabbrini a făcut un meci bun cu Dinamo după care… Acum să văd ce face Liviu (n.r. antrenorul Liviu Cobotariu) cu ei. Ăștia nu sunt titulari de drept la mine. Foarte slab a fost inclusiv Soiledis. E clar că intrăm într-o zonă în care nu am crezut că vom fi. Eram convins că putem învinge la Voluntari dar din păcate au fost mai buni ca noi. Eu sper că ei înțeleg gravitatea în care ne putem adânci. Dacă nu bat Călărașiul acasă ar fi culmea culmilor”, a spus debusolat Valeriu Iftime. După primele două etape de play out, clasamentul se prezintă astfel: 1. Gaz Metan Mediaş 22 puncte (golaveraj 4-1), 2. Poli Iaşi 20 (2-3), 3. Dinamo Bucureşti 19 (3-2), 4. FC Botoşani 19 (1-2), 5. FC Voluntari 17 (4-1), 6. AFC Hermannstadt 17 (2-4), 7. Dunărea Călăraşi 12 (1-4), 8. Concordia Chiajna 11 (2-2). Iată programul etapei a treia din play out: Dinamo Bucureşti – AFC Hermannstadt (vineri 29 martie ora 20.30), Concordia Chiajna – FC Voluntari (duminică 31 martie ora 15.00), Politehnica Iaşi – Gaz Metan Mediaş (duminică 31 martie ora 17.30) şi FC Botoşani – Dunărea Călăraşi (luni 1 aprilie ora 17.30). După care în etapa a patra orarul este următorul: Dinamo Bucureşti – Concordia Chiajna (vineri 5 aprilie ora 21.00), Dunărea Călăraşi – FC Voluntari (sâmbătă 6 aprilie ora 14.30), AFC Hermannstadt – Poli Iaşi (sâmbătă 6 aprilie ora 17.00) şi Gaz Metan Mediaş – FC Botoşani (duminică 7 aprilie ora 17.30). (Gabriel BALAŞA)