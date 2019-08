Administrația locală vasluiană finanțează întreaga viață a comunității în mod echilibrat

E o perioadă foarte activă la Vaslui, administrația locală finalizează unele investiții importante iar altele sunt în derulare. Bilanțul pe 7 luni este pozitiv și așteptările sunt mari, însă este deficit de forță de muncă.

La 7 luni bilanțul administrației locale este pozitiv, se lucrează la multe investiții publice, unele fiind la finalizare iar altele în diferite stadii. Despre Vaslui, în general, se poate vorbi la superlativ pentru că dezvoltarea în ansamblu care include toate domeniile vieții orașului are un ritm de invidiat. „E o perioadă foarte activă. La capitolul venituri stăm foarte bine în ceea ce privește încasările din taxe și impozite și pentru asta mulțumesc tuturor vasluienilor pentru că sunt conștiincioși. Suntem ceva mai în urmă la banii care vin din cotele defalcate din impozitul pe venit și TVA. Acești bani vin de la Ministerul de Finanțe prin ANAF. Nu avem până acum sumele la nivelul prognozat. În ceea ce privește cheltuielile, acestea se împart pe capitolele funcționare și dezvoltare. La funcționare am asigurat fonduri pentru igienizare, reparații străzi, școli, creșe, cheltuieli sociale, culturale și sportive. Avem ceva restanțe la capitolul reparații străzi, dar le vom recupera în perioada următoare. La dezvoltare, din bugetul local am finanțat mai multe obiective, dintre care unele continuă, iar altele sunt la finalizare. Lucrările din cartierul 13 Decembrie se finalizează, cred că în maxim două săptămâni se face recepția, avem apoi proiectul din Avram Iancu, Spătar Angheluță și Costache Negri. Pista de skateboard cred că va fi dată în folosință mai devreme, în luna august. La Bazar se finanțează în funcție de lucrările executate și treaba merge. S-au realizat tot cu fonduri locale acoperișurile la Școala 7 și Liceul Emil Racoviță. De asemenea, finanțăm cu cotele aprobate lucrările la rețeaua cu apă în zona Delea Superioară, Cantemir, unde se realizează deja branșamentele. Tot la rețeaua de apă se lucrează la Brodoc, Rediu, Podu Înalt. Am asigurat frontul de lucru pentru ca investiția să se deruleze în condiții optime. La Moara Greci se lucrează la canalizare cu stație de epurare.

Avem apoi obiective noi, tot cu bani de la bugetul local. Vom schimba destinația centralei termice din Cuza Vodă. Se lucrează la studii de fezabilitate pentru străzi din zonele Delea Superioară, Cantemir, Rebegea. După ce se finalizează rețelele de apă și canalizare străzile de aici intră la asfaltare. Mai finanțăm Planul Urbanistic General și alte investiții mai mici dar deosebit de importante. Avem placa comemorativă din fața Liceului Mihail Kogălniceanu care sper să fie gata până la Ziua Armatei.

Alte obiective mari sunt finanțate de Compania Națională de Investiții (CNI). E vorba de bazinul olimpic de înot. Proiectul se află în faza de achiziție pentru proiectare. Obiectivul se află în termen și va fi realizat conform programului. Tot la CNI avem transmis proiectul pentru modernizarea spitalului vechi și noua bază sportivă care se va construi pe strada Hușului. În ceea ce privește construcția locuințelor de serviciu, obiectivul se află în faza licitației pentru desemnarea constructorului, deci și acolo vor începe lucrările curând. Așteptăm proiectanții pentru centura ocolitoare a Vasluiului. S-a semnat contractul la Compania Națională de Investiții și urmează să vină proiectanții în teren. Urmărim permanent mersul acestor proiecte mari pentru că sunt importante pentru dezvoltarea municipiului Vaslui, a spus recent într-o conferință de presă primarul municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl.

Aproape 28 milioane euro are municipiul Vaslui din fonduri europene pe Axa 4

Pe lângă obiectivele finanțate din bugetul local și cele finanțate din bugetul de stat, care sunt de o însemnătate deosebită pentru dezvoltarea pe viitor a municipiului Vaslui, administrația locală vasluiană desfășoară o muncă deosebit de complexă pentru contractarea fondurilor europene. Se pare că documentația este mai stufoasă decât în vechea sesiune de finanțare. Vasluiul are aproape 28 milioane euro la dispoziție pentru mai multe obiective de importanță majoră. „Se lucrează foarte serios la proiectele cu fonduri europene. Sunt aproape 28 milioane euro. E mai complicat decât în vechea perioadă de finanțare. Sunt multe documente de întocmit și multe de aprobat în Consiliul Local. Mereu convoc ședințe de îndată pentru că avem de aprobat diverse hotărâri urgente. Până acum am semnat două contracte de finanțare. E vorba de construcția unei creșe și a unei grădinițe. Obiectivele sunt importante pentru oraș deoarece numărul cererilor depășește capacitatea pe care o avem. Alte două proiecte sunt depuse la Ministerul Dezvoltării pentru locuințe sociale în zona Rediu. Avem apoi 22 milioane euro pe 3 proiecte care înseamnă extinderea rețelelor de transport public, achiziția de mijloace de transport și monitorizarea traficului. Am lucrat la proiectul privind pavilionul administrativ la Liceul Mincu și la proiectul care vizează Parcul Copou, suntem la faza proiectelor tehnice și apoi încep lucrările de construcții. În concluzie, cred că până în toamnă toți banii europeni vor fi contractați. Zona de dezvoltare figurează cu procente mai mici pentru că firmele de construcții nu reușesc să se țină de grafic, iar asta e din cauza lipsei acute de forță de muncă. Problema persistă de ceva timp și chiar se acutizează. Am instituit un comandament la Primărie și cel puțin de două ori pe lună avem întâlniri la care participă constructorii pentru a vedea stadiul lucrărilor, problemele pe care le întâmpină și se caută mereu soluții.

Cel mai mare obiectiv din fonduri locale este Bazarul. Acolo sunt cam în urmă lucrările, dar avem banii și cred că se mobilizează pentru a recupera întârzierea. Venim cu alte lucrări și nu avem timp să așteptăm. Sunt probleme destul de mari cu forța de muncă și cu deplasarea forței de muncă. În Vaslui lucrează firme din Cluj, Timișoara, Târgoviște. Acestea au câștigat licitațiile și sunt obligate să ducă la capăt lucrările. Repet însă că mari probleme sunt cu forța de muncă”, a mai spus primarul municipiului Vaslui.

Noul an școlar bate la ușă iar unitățile școlare din Vaslui se pregătesc de zor

Pe lângă investițiile enunțate anterior, administrația locală vasluiană are în atenție lucrările de curățenie și reparații la creșe, grădinițe și școli pentru că începutul noului an școlar este aproape. „Deschiderea școlii bate la ușă și nu vrem să spunem că ne-a prins nepregătiți”, mai afirmă primarul Vasile Pavăl.

Pe latură culturală luna august este de foc pentru administrația locală. A debutat cu Hora din străbuni și continuă cu Zilele Vasluiului.

Clubul Sportiv Municipal este al Vasluiului pentru vasluieni

Pe latură sportivă administrația locală este implicată în proiectul major Clubul Sportiv Municipal. Înființat în 2016 și dezvoltat an de an, clubul municipal este o emblemă a comunității. „S-au iscat ceva patimi, dar e bine ca mai întâi să ne informăm înainte de a vorbi. CSM nu face concurență nimănui. Sunt și cluburi private. Foarte bine. Fiecare să-și facă treaba lui. Am înființat clubul în 2016 nu din dorința de a face concurență cuiva ci din dorința de a da ocupație tineretului din Vaslui. Sportul înseamnă sănătate. Sunt 7 discipline aprobate. Se spune că primarul nu știe să negocieze, dar eu nu negociez. Sumele destinate Clubului Sportiv Municipal sunt aprobate și alții negociază. Am realizat un lucru bun cu handbalul. Echipa Vasluiului este în Liga Națională și are un lot bun, dar confirmarea va fi în jocuri. Am înființat o secție de fotbal. Știul mersul echipei în 2018-2019. A fost un obiectiv promovarea, s-a ratat din diverse motive, poate și din vina noastră, dar mergem mai departe. Am spus că facem o echipă cu fotbaliști din zona noastră și așa va fi. Am aprobat în Consiliul Local o sumă, a fost stabilită o conducere și am dat mână liberă, condiția fiind să se încadreze în suma aprobată. Noi nu facem o afacere că nu suntem club privat. Cei privați cumpără și vând ca să obțină profit. La nivelul Vasluiului pot să fie și 20 de echipe de fotbal. Sunt mulți copii care practică acest sport și eu sunt mulțumit că bazele sportive sunt pline. Anul acesta am deschis pe timp de vară toate terenurile de sport de la școli. Scopul e clar. Vreau să fie angrenați în sport cât mai mulți copii. Sportul înseamnă socializare și înseamnă sănătate. În ceea ce privește proiectele finanțate din bani publici la capitolul sport aici este altă discuție. Am alocat 500.000 lei organizațiilor negurvernamentale din domeniul sportului. S-au prezentat cu proiecte 19 entități. Suma solicitată era de 3 ori mai mare decât cea aprobată de Consiliul Local. Am încercat să mulțumim cât mai mulți. Dacă cineva îți dă o gură de oxigen e rău! Sunt peste 1.200 de copii în cele 19 organizații neguvernamentale și au fost scăzute sumele ca să beneficieze cât mai mulți copii. Dacă atâția bani sunt, atâția se cheltuie. Ce s-ar întâmpla dacă aș lua bani de la cofinanțarea proiectelor europene de exemplu? Am voie să fac așa ceva? Sunt peste 27 milioane euro pentru proiecte care necesită cofinanțare de la bugetul local. Eu nu mă joc.

E păcat că de la un lucru bun pe care l-am inițiat la Primăria Vaslui în urmă cu cinci ani s-au născut atâtea patimi și discuții. Încercăm să finanțăm întreaga viață a comunității în mod echilibrat”, a concluzionat primarul municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl.

În final e bine de menționat că toate afirmațiile primarului sunt susținute cu fapte, cu realizări cum n-au fost în istoria Vasluiului și aceste certitudini sunt apreciate de toți cei care vizitează orașul. Vasluiul este din ce în ce mai primitor și un oraș modern pentru locuitorii săi. (B. A.)