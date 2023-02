Acolo unde comunitatea a avut un preot bun, învățător bun, primar bun, altfel s-a dezvoltat

Despre târgul Murgeni, cum îi place inginerului Eduard Cazacu, primarul orașului Murgeni, să dezmierde așezarea, se vorbește astăzi la superlativ, pentru că direcția în care se îndreaptă este pe placul gospodarilor locului. Când să plece din gară trenul finanțărilor europene și guvernamentale și-a făcut loc și târgul Murgeni, pentru că nevoi sunt nenumărate și au tot fost amânate de alții înaintea primarului Cazacu.

Târgul Murgeni chiar se îmbracă în straie moderne. E ceva ce așteptau gospodarii din Murgeni dar erau convinși că le ei astfel de „minuni” e imposibil să se producă.

Dezvoltarea, primenirea unei așezări începe cu oamenii. Dacă gospodarii locului sunt convinși să se implice, să dea o mână de ajutor, cum spune moldoveanul hâtru, atunci eforturile administrației locale sunt cu succes. Orașul Murgeni, destul de tânăr cu această titulatură, demult Murgeniul a fost târg, după care a avut statut de comună și a fost crescut în „grad” numai ca aleșii locali să aibă anumite beneficii, are astăzi altă abordare cu privire la dezvoltarea comunității și a întregii zone. Comuna Murgenia fost transformată în oraș pentru unele beneficii, dar asta a fost demult, astăzi însă are multe nevoi ca să aibă condiții normale de trai. După multe încercări, se pare că inginerul Eduard Cazacu, ales primar în 2020, are soluții pentru a dezvolta armonios târgul cum singur îi spune. „Sunt probleme sociale multe, dar le abordăm pe fiecare și încercăm să le soluționăm altfel decât până acum. Am destule exemple unde oamenii se certau de mama focului pentru niște situații mici, dacă sunt privite din afară, dar importante pentru ei. Am intervenit și am rezolvat problemele în beneficiul tuturor. Avem de lucrat la modul de abordare, la modul cum interacționează oamenii între ei și cu instituțiile statului. Am făcut ba un spațiu verde la un bloc, ba un regulament pentru cei care locuiesc la bloc, intervenim în orice situație care se ivește, dar cel mai mult ne uităm la copii, pentru că ei merită să fie crescuți frumos. Oamenii vin la primărie cu diverse probleme și căutăm soluții. Cineva dorește să se intervină pe un drum, eu îi spun că se rezolvă în cel mai scurt timp și, ca să nu uit, intervenim chiar în acea zi, dacă e posibil, de omul rămâne surprins. Dacă ai posibilitatea de ce să amâni? Se certau de la unele terenuri de lângă blocuri. Ca să fie bine pentru toți am făcut spații verzi. Încerc să am o comunicare permanentă cu oamenii, mai ales că noi avem și o comunitate importantă de romi, unde apar diverse probleme. Încet, încet, însă toți înțeleg că e mult mai bine să trăim în curățenie, să ne înțelegem unii cu alții și aici stă mulțumirea mea. Comunitățile care au avut preot bun, aproape de oameni, învățător bun aproape de copii și de părinții acestora și primar bun alături de oameni sunt mult mai dezvoltate pentru că au fost abordate probleme mari, fără să se piardă în amănunte”, spune optimist și deschis la dialog primarul orașului Murgeni.

Comunitatea are 400 de copii la clasele I-IV, iar primarul vrea să dea copiilor, cu diverse ocazii și cărți din care să rețină câte ceva nu numai dulciuri. „Vreau să pun la dispoziția copiilor cărți cu cei 7 ani de acasă ori primele 1.000 de cuvinte în limba engleză, din care atât cei mici cât și părinții, pentru că citesc și părinții, să beneficieze de ceva. Dacă din 400 10 citesc, de exemplu și tot e un pas înainte. Societatea evoluează încet, dar se transformă. Murgeniul e altfel față de timpurile când avea industrie, dar și cu agricultura e bine. Ce să spun, pe lângă investițiile publice care se derulează mai greu sau mai ușor, preocupările noastre se îndreaptă către problemele mai mici sau mai mari ale oamenilor. E posibil să pară că acestea ar fi probleme mici, care exced atribuțiile primarului și ale primăriei, dar comunitatea se formează împreună, creștem împreună, așa că ne procupă tot ce ține de târgul nostru”, mai spune inginerul Eduard Cazacu.

Mergând prin Murgeni astăzi, tragi cu pușca după boscheții primarilor dinainte care-și făceau veacul chiar și prin fața școlilor. Acum, curtea interioară, a liceului, e amenajată, au dispărut formele de relief ciudate și boscheții, iar pe dinafară au fost amenajate trotuare. E o plăcere să mergi prin Murgeni și transformarea e relativ nouă, pentru că sunt numai vreo doi ani de când a fost schimbat modul de abordare. Pe străzi e mai curat, în centru, în fața primăriei, la Centrul Cultural, care necesită modernizare, este amenajat un mic parc, adică totul aduce în față o imagine de localitate bine gospodărită. A „trăit” destul tabloul în care se înfățișau imagini de paragină. Drumurile spre satele componente sunt modernizate și se lucrează în continuare la alte și alte investiții, pentru că nevoi sunt multe, așa cu spuneam anterior, dar important este că trenul dezvoltării a oprit și-n gara Murgeni.

Utilități, drumuri asfaltate, școli moderne, toate înseamnă creșterea nivelului de confort pentru localnici

Utilități sunt în anumite zone dar mai este mult de lucru la acest capitol. S-a lucrat mult la școli, la iluminatul public, iar anul acesta se pun la cale alte investiții necesare. „Avem două școli pe care le scotem iar la licitație. S-au întrerupt lucrările și căutăm alt constructor. Avem proiect de canalizare. Aproape jumătate din orașul Murgeni are canalizare, dar mai avem de făcut. La Rai nu avem canalizare. Avem de făcut alimentare cu apă și canalizare pe Schineni și Sărățeni. Sunt proiecte prin programul guvernamental Anghel Saligny pentru canalizare la Raiu, Cârja, Schineni, Sărățeni. Prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), cu fonduri europene, se vor face alte investiții în apă și canalizare. Sunt investiții de durată”, spune primarul Eduard Cazacu.

Noile condiții de finanțare, atât pe fonduri europene cât și pe fonduri guvernamentale, impun ca întâi să se realizeze alimentarea de apă și canalizarea, după care să se facă asfaltare. Ordinea este corectă, până la urmă, însă toate aceste investiții durează și, de multe ori, oamenii se grăbesc. Ca peste tot și aici oamenii vor drumuri de asfalt. Ba chiar, la un moment dat, când se lucra la rețele de apă și canalizare, unii spuneau că nu vor apă și nici canalizare. După finalizarea lucrărilor în anumite zone, toți s-au racordat la utilități. „Am mai asfaltat anul trecut pe la Sărățeni vreo două drumuri și mai avem un proiect de 13,8 kilometri de asfalt. Să vedem cum se derulează proiectul prin POIM. Aici s-a pierdut timpul și avem de recuperat mult. O luăm de la început, dar vom reuși”, mai spune primarul orașului Murgeni.

Spuneam anterior despre atenția pentru copii și tineri. Chiar în ziua în care am fost la Murgeni, primarul avea programată o întâlnire cu directorii școlilor din oraș. Formarea, viitorul comunității pleacă de la școală. Se știe ce probleme sunt peste tot în acest domeniu, dar tocmai din acest motiv implicarea administrației locale din Murgeni este la cote ridicate, pentru că viitorul comunității se formează în fiecare zi. Unitățile de învățământ din oraș au beneficiat de lucrări de modernizare, două unități noi sunt în lucru, adică se creează condiții bune de studiu pentru elevi, însă este nevoie ca și implicarea profesorilor să fie pe măsură. Spuneam cu altă ocazie că zona din jurul târgului Murgeni era în stăpânirea unor boieri dar și răzeșii aveau pământuri. E vorba de perioada interbelică. Altfel spus e o zonă cu oameni gospodari. Investițiile publice inițiate de primărie fac o altă realitate aici mult mai atractivă pentru cei care vor să lucreze la ei acasă și să-și producă cele necesare traiului. Totul este în permanentă schimbare aici și oamenii parcă sunt mai receptivi. Mereu când ajungeam prin Murgeni vedeam doar mizerie pe străzi, dar astăzi tabloul este frumos, cum aproape că era greu de imaginat în urmă cu câțiva ani. În anumite zone sunt acum amenajate parcuri și, spre surprinderea mea, chiar sunt bine întreținute. Asta înseamnă că oamenii sunt receptivi. Deja intervine spiritul civic și fiecare păstrează curățenia sau se implică în astfel de probleme. Unii se mai ceartă cu vecinii de la gunoiul aruncat aiurea și atunci administrația locală trimite oameni ai primăriei să facă curat, iar cei care au făcut mizerie înțeleg „lecția”. E o altfel de abordare, așa cum spuneam anterior, care dă roade. Am mai întâlnit situații similare în alte zone ale județului Vaslui, ceea ce mă duce cu gândul chiar la vorba inginerului Cazacu referitor la oamenii și instituțiile dintr-o comunitate. Educația ține de familie, de școală și de comunitate. Mergând în acest ritm și pe această cale, în câțiva ani, Murgeniul va fi un orășel cochet și atractiv, chiar dacă industria rămâne „dusă”, dar și agricultura aduce beneficii dacă este făcută „ca la carte”. Din ce în ce mai multe comunități locale se dezvoltă mult mai repede decât s-ar fi anticipat, mai ales că acum e o perioadă în care sunt multe surse de finanțare. Mai târziu va fi mai greu sau chiar imposibil, așa că inițiativele administrației locale de la Murgeni chiar sunt de apreciat.