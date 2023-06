A trecut epoca țepelor date de furnizorii de telefonie și internet?

Inainte de incheierea unui contract, furnizorii sunt obligati sa puna la dispozitia utilizatorilor o serie de informatii detaliate, clare si relevante referitoare la serviciile de comunicatii electronice de care acestia urmeaza sa beneficieze.

In plus, utilizatorii trebuie sa primeasca, din partea furnizorului, un set de informatii esentiale intr-o forma simpla si clara, pe un suport durabil sau, in cazul in care furnizarea pe un suport durabil nu este fezabila, intr-un document care poate fi deschis, vizualizat si descarcat cu usurinta, sub forma unei fise de sinteza. Fisa de sinteza are un format standardizat si simplificat, iar procesul de informare precontractuala conditioneaza intrarea in vigoare a contractului de primirea fisei de sinteza.

Formatul fisei de sinteza se aplica tuturor furnizorilor si le permite utilizatorilor sa compare mai usor ofertele de servicii. Modelul poate fi vizualizat aici.

Continutul fisei de sinteza

Fisa de sinteza trebuie sa contina principalele elemente ale ofertei, cum ar fi:

denumirea, adresa si informatiile de contact ale furnizorului, inclusiv pentru primirea unor reclamatii;

principalele caracteristici ale fiecarui serviciu furnizat;

preturile aferente pentru activarea serviciului de comunicatii electronice, precum si orice taxa recurenta sau aferenta consumului;

durata contractului si conditiile de reinnoire si incetare a acestuia;

un rezumat al informatiilor privind parametrii de calitate si remediile pe care consumatorul le are la dispozitie, in cazul serviciilor de acces la internet.

In cazul contractelor incheiate cu utilizatorii finali cu dizabilitati, informatiile si caracteristicile produselor si serviciilor contractate trebuie sa fie adaptate pentru aceasta categorie de consumatori.

Cadrul legislativ

In domeniul comunicatiilor electronice, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011, astfel cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 198/2022, prevede o serie de drepturi pentru utilizatorii serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului. In principal, Legea nr. 198/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul comunicatiilor electronice si pentru stabilirea unor masuri de facilitare a dezvoltarii retelelor de comunicatii electronice a transpus in legislatia nationala Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European si a Consiliului de instituire a Codului european al comunicatiilor electronice.

Modelul fisei de sinteza este in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2019/2243 de stabilire a modelului fisei de sinteza a contractului care trebuie utilizat de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului in temeiul Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European si a Consiliului.

ANCOM a completat cadrul legislativ si prin Decizia ANCOM nr. 73/2022 privind obligatiile de informare a utilizatorilor finali si alte masuri pentru protectia acestora. Obiectivul Deciziei ANCOM nr. 73/2022 vizeaza accesibilizarea si publicarea uniforma prin intermediul mijloacelor proprii ale furnizorilor de servicii de acces la internet, de servicii de comunicatii de voce, SMS si MMS si de transmisie a serviciilor media audiovizuale a unor informatii complete, actualizate si comparabile, care sa sporeasca transparenta fata de necesitatile actuale de informare a utilizatorilor finali care se orienteaza tot mai mult catre oferte sub forma unor pachete de servicii (internet prin fibra, TV prin cablu, servicii de voce la puncte fixe si mobile si altele).

Ce, cum si unde reclami ? ANCOM poate lua masuri daca furnizorul nu a transmis informatiile precontractuale si/sau fisa de sinteza sau daca perioada contractuala minima este mai mare de 24 de luni conform legii. Sesizarile se trimit la autoritatea statului.