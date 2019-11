A trecut amar de vreme până să fie dat startul dezvoltării și acum oamenii au pretenții tot mai mari

Written by:

La granița dintre județele Vaslui și Bacău, pe un drum național intens circulat, comuna Dragomirești cu 11 sate și peste 5.000 de locuitori a găsit în 2016 omul care să vină cu soluții pentru dezvoltarea întregii zone după ce a stat în uitare peste două decenii și jumătate.

Peste două decenii și jumătate noroiul a făcut legea într-o comunitate mare traversată de drumul național care pleacă de la Vaslui și ajunge la Bacău. Despre Dragomireștii Vasluiului se auzea la sărbătorile de iarnă pentru că unii gospodari ai locului țin Crăciunul și Anul Nou pe rit vechi, iar datinile aici sunt deosebit de frumoase și mai țâșnea câte o scurtă informație pentru că un politician de prin județ s-a născut aici. A fost și președinte la județ grație unei conjucturi dar degeaba însă că locurile natale tot în glod au stat. Acum însă zona merită apreciată pentru saltul pe care l-a făcut.

Urcând pe culmi semețe și coborând văi abrupte pe drumul național Vaslui-Bacău, călătorul trece prin câteva sate ale comunei Dragomirești. Comuna are 11 localități în care trăiesc peste 5.000 de oameni și probleme sunt pe măsură. De sus casele par niște jucării așezate printre pomi. Pe deal, deasupra satului Dragomirești, biserica stă de strajă. ~n partea dreaptă se vede în zare drumul care duce în satul Doagele. Drumul trece prin pădure și mereu au fost probleme acolo iarna. Cu vreo doi ani în urmă am fost la Doagele și am văzut case mari și frumoase construite acolo. Oamenii au nevoie de drum. O investiție finanțată prin programul guvernului rezolvă situația. Drumul de asfalt finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) etapa a doua, program inițiat de guvernul PSD, trece prin Vladia, Doagele, Rădeni, Dragomirești și Poiana Petrei. Deranjează probabil că repetăm o realitate ce părea să devină permanentă. O asemenea comună cu 11 sate a stat 26 de ani în noroi, cu multe școli despre care era greu să spui că sunt unități de învățământ, iar la intrare în satul Dragomirești te întâmpina un cămin cultural făcut probabil prin 1970.

Coborând acum în Dragomirești se vede că treburile au început să se miște, pentru că, în ciuda tuturor greutăților întâmpinate, gospodarii locului au știut să-și aleagă în frunte pe cel mai gospodar. Au trecut doar vreo trei ani și realitatea locului s-a schimbat radical. Primarul Dănuț Iacob a reușit să atragă fonduri în comună, chiar dacă este la primul mandat. E muncă titanică, oamenii vor mereu mai mult, dacă se rezolvă o problemă într-un sat apar nemulțumiri în alte sate și puțini s-ar fi înhămat la un efort aproape supraomenesc. Spunem asta pentru că l-am găsit pe primarul Dănuț Iacob vizibil afectat de faptul că în ciuda eforturilor depuse mereu apar nemulțumiri. Investiția privind modernizarea mai multor case ori proiectul cu înființarea mai multor firme care să dea de lucru unui număr însemnat de oameni din comună reprezintă motive de satisfacție pentru unii și motive de nemulțumire pentru alții. Satele comunei Dragomirești împrăștiate pe dealuri și văi vorbesc singure parcă despre istoria locului. Dintotdeauna au trăit aici gospodari vrednici și mereu au încercat să-și facă un trai mai bun.

Astăzi în comuna Dragomirești sunt multe proiecte în lucru, se derulează investiții la care era greu să și viseze localnicii în urmă cu mai bine de trei ani, însă ca orice construcție durează, sunt etape de parcurs și tocmai aceste aspecte sunt mai greu de acceptat de către oameni. Judecând în ansamblu însă ultimii trei ani reprezintă cea mai bună perioadă a comunei din 1990 până acum. După cum spuneam comuna e întinsă, cu multe sate, iar ordinea investițiilor publice este în funcție de necesități, de mărimea satului și de condițiile celor care finanțează proiectele. O școală nouă și modernă am văzut la Rădeni, unde am găsit și drum de asfalt, o noutate pentru comună. Nevoia investițiilor este mare la Dragomirești dar programul inițiat de ambițiosul primar Dănuț Iacob înseamnă un mare pas înainte pentru întreaga zonă.

„Sunt și părți bune, dar cu cât faci mai mult cu atât apar și solicitări mai mari…”

Spuneam anterior că la Dragomirești sunt adevărate comori de frumusețe și spiritualitate, tradiții moștenite, dar toate acestea au stat în uitare prea mult. Puse acum în practică, pe lângă latura socială care necesită multă atenție în zonă, înseamnă un volum imens de muncă pentru primarul Dănuț Iacob. Aducând în discuție latura socială merită menționat proiectul prin care se modernizează mai multe case pentru familii aflate în situații dificile. Este doar o parte a proiectului în valoare de peste 24 milioane lei. 30 de case vor fi reabilitate prin acest proiect și 551 de persoane primesc sprijin.

Mergând mai departe, câteva drumuri de importanță pentru comună sunt asfaltate cu fonduri guvernamentale. Merită menționat faptul că multe comunități din județul Vaslui și nu numai sunt aproape excluse de la banii europeni din cauza condițiilor cam ciudate care au fost incluse în marile programe de finanțare. Pentru ca toate comunitățile din România să se dezvolte Guvernul a gândit și aplicat Programul Național de Dezvoltare Locală. Comuna Dragomirești are proiecte aprobate de 10 milioane lei prin PNDL etapa a doua. Fără acest program, deci fără acești bani, la Dragomirești și-n multe alte sate ale Moldovei era greu să vorbești de o dezvoltare susținută. Satele din Moldova încă au nevoie de investiții publice pentru a reuși să creeze condițiile unei dezvoltări sigure pe viitor. Dacă lipsesc drumurile și utilitățile ce pretenții poți avea ca o localitate să se dezvolte și să aibă investiții private? Dezvoltarea unei comunități începe cu strictul necesar și programul inițiat de primarul Dănuț Iacob la Dragomirești vizează câteva obiective foarte importante. Se mai vorbește aiurea că PNDL ar fi sursă de îmbogățire pentru primari. Cine spune asta? Niște neterminați care au uitat că România înseamnă mai mult decât București și mai mult decât a merge la televizor să spui minciuni. Acum se lucrează în toate localitățile din România grație fondurilor guvernamentale și europene. Din păcate lipsește forța de muncă și sunt obiective de construit, finanțate, care stau și așteaptă constructori. „S-au înscris pentru asfaltare cele mai mari firme din Moldova și este o bucurie și o garanție pentru mine că facem în comună lucrări de calitate. Avem și probleme. La școala Popești firma de construcții a intrat în insolvență, iar la licitația organizată ulterior nu s-a înscris altă firmă. Este mult de lucru și lipsesc firmele de construcții. Cele care activează au de unde alege și se duc la lucrări mai mari. Pe de o parte sunt mulțumit că avem proiecte care schimbă condițiile de trai din comună, iar pe de altă parte sunt oarecum nemulțumit că oamenii parcă nu mai au răbdare”, mai spune primarul comunei Dragomirești.

Mergând prin satele comunei se vede că oamenii au acum apă la robinet acolo unde au fost cândva probleme, drumurile de asfalt vor permite accesul mult mai ușor în localități și astfel baza dezvoltării a fost creată.

Spre finalul reportajului de față merită precizat că istoria locurilor spune că numele satelor comunei au fost date de cei care s-au așezat primii pe aceste meleaguri ori de cei care au avut moșii în zonă. Fiind o comună mare întinsă pe vreo 7.500 de hectare și având 11 sate, aici, la Dragomirești, călătorul vede obiceiuri multe și are ocazia să vadă cum tradițiile se îmbină armonios cu prezentul.

Fără oameni vrednici în fruntea comunităților locale era imposibil să vorbești despre dezvoltare pe termen lung. Cu toate acestea, chiar și astăzi, după câțiva ani în care la Vaslui s-a construit mult în fiecare localitate a județului, despre această zonă mai vorbesc răutăcioșii ca și cum ar fi la capătul lumii. Realitatea s-a schimbat mult în bine și e obligatoriu să se meargă în același ritm indiferent cine va fi la guvernare. (B. A.)