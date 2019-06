Demisia unui om nu ridică mortul din mormânt!

Un ciocoflender, hămăitor de profesie, mare sindicalist, rupe de pe el, de luptător ce este, crede că demiterea unui om dintr-o funcție scoală morții din morminte. Coarnă profită de nenorocirea unor oameni ca să-și facă imagine publică.

Dacă tăceai filozof rămâneai, adică tot sidincalist de doi lei snopul, băi tovarășul Coarnă! A vorbit și Ion că și el e om, cam așa se traduc înjurăturile președintelui sindicatului polițiștilor. Recent am întrebat un polițist întâlnit în cale ce armă are. „Carpați, dom’le“, a răspuns normal polițistul.

Dumnezeu să-l ierte pe cel mort în misiune, dar de aici și până la a spune că demisia unui ministru ridică morții din morminte e cale lungă.

A murit un polițist tânăr care conducea o motocicletă modernă, avea armament modern, pentru că făcea parte din „garda“ generalului de chiloței Gabriel Oprea. Ultimul a revenit în politică, nu răspunde penal sau civil pentru abuzul făcut, că omul se ducea la un restaurant nu într-o misiune specială care să necesite gardă de corp (nu poți numi coloană oficială trupa care-l apăra pe Gabriel Oprea în acel moment, pentru că era o deplasare neoficială). Tânărul polițist a primit ordin și avea doar alternativa de a executa acel ordin. A murit nevinovat. Ce a făcut Coarnă atunci? L-a dat în judecată pe Gabriel Oprea încă ministru? Da de unde! Pierdea avantajele obținute de la stat, dacă-l dădea în judecată pe influentul servil Gabriel Oprea.

Ajungem la cazul polițistului mort recent. Nu se spune ce pregătire avea, dacă provenea din sursă externă, adică fusese îmbrăcat după vreo 6 luni de școală sau era militar de carieră. ~n America mor polițiști cu miile și nu-și mai dau demisia miniștri și nu mai apar sindicaliști să ceară demisii, cu toate că acolo chiar mai sunt sindicate, care nu-s conduse de altfel de slugoi nepregătiți. Un polițist de carieră nu e îmbrăcat după șase luni de școală. ~nainte de 1990, cei care făceau 6 luni de școală erau cel mult paznici, nidecum polițiști. Acum se merge pe varianta sursei externe. Adică, iei cetățeanul de pe stradă, îl duci vreo 6 luni la școală, cică, după care îl îmbraci în hainele statului, îi dai armă și îl trimiți pe teren. Câtă condiție fizică fac acești așa ziși polițiști? Câtă instrucție fac? O armă este folosită în anumite condiții nu de oricine. Se fac antrenamente, simulări de luptă în oraș, se pun în practică situații tactice? Da de unde! Totul e vrăjeală, toți trag de timp ca să ia o leafă bună fără prea multă muncă. S-a trezit Coarnă, așa zisul președinte al sindicatului polițiștilor, adică un lingău care a mers în această funcție pentru bani și pentru avantajele pe care și le trage pe persoană fizică, care este, să ceară demisii. E și aici un joc de imagine. Să vadă polițiștii care-i plătesc o leafă grasă acestui neisprăvit, adică vreo 20.000 euro lunar, obligați fiind, deoarece cotizația se e obligatorie, că are și el de muncă. Jenant unde s-a ajuns. Tot poporul e de acord că omul care luptă pentru apărarea legii și implicit a cetățeanului are nevoie de pregătire, armament care s-l protejeze și să-l ajute în munca de zi cu zi, care muncă e destul de grea, dar de aici până la a sune după 30 de ani de democrație că polițștii sunt dotați cu pistoale Carpați și vina este a șefei de la Ministerul de Interne Carmen e cale lungă. Coarnă înjură ministrul și PSD, însă aceștia le-au mărit lefurile polițiștilor. Câți se gândesc la faptul că un doctor, un avocat, un profesor își plătesc din veniturile proprii pregătirea permanentă, prin participarea la congrese și-n același timp își cumpăra cărțile necesare studiului? Un polițist de țară, care, de regulă, scoate vreo două-trei salarii din combinațiile cu hoții din sectorul în care activează, are acum peste 1.000 euro leafă lunară. Salariile au fost crescute de Guvernul PSD din care face parte și Ministerul de Interne care-i condus de Carmen Dan. O fi bună sau nu ca manger e greu de spus și chiar că nu prea este important. Aparatul din minister face treaba, iar ministrul vine doar cu propuneri în Guvern și spațiul public, dar propunerile sunt fundamentate tot de funcționarii din minister. Așa că demisia unui ministru nu schimbă pistoalele polițiștilor. Cât privește criminalul polițistului, acesta-i faptic, pentru că generalul de chiloței a fost criminal moral, dar era ministru, omul, dacă se poate numi așa, putea să aibă și armă cu laser pentru că un criminal, un mafiot știe de unde s-o ia. Ministrul de Interne poate să viseze ce arme poartă mafioții și criminalii? Lumea e plină de bolnavi mintal, de criminali și teroriști, iar la nivel mondial sunt multe minți care lucrează pentru a mai micșora numărul acestor bolnavi. Problema așadar, nu ține de pistolul Carpați, de ministru Internelor, ci de moment, de pregătirea pollițistului și reacția acestuia în confruntarea cu criminalul.

Ce să facă ministrul într-o perioadă scurtă de când e la șefia ministerului? A mai fost acuzată șefa de la Interne și pentru apărarea instituțiilor statului, prin intermediul jandarmilor, de huligani. Alt caz fals promovat la maxim pe post de adevăr absolut. A prins la cei mai slabi de creier, însă realitatea este că într-un stat de drept, cu care stă toată ziua în gură președintele trădător al României și românilor, instituțiile statului sunt protejate de huligani, de interese străine și contrare intereslor poporului român. Dacă n-ar interveni, conform legii, jandarmii, polițiștii, militarii, cine ar mai apăra ordinea în România?

Revenind, Coarnă ăsta ar fi bine să meargă mai întâi la niște cursuri de pregătire poate mai învață și el câte ceva și e bine dacă lasă politica mai deoparte. Ce voia să facă șefa de la Interne, să se opună creșterii salariilor polițiștilor și să cumpere la toți arme cu laser? Chiar și așa, to se găseau nemulțumiți, pentru că n-ar fi știut să le folosească. Sunt mulți, prea mulți polițiști care nu știu să tragă pistolul Carpați. Mulți îl poartă la brâu sperând să stea acolo mereu. Unii însă mai merg prin discoteci și se dau mari la „gagici“ că au pistol. Asta-i realitatea băi Coarnă, iar tu spune mulțumesc pentru leafa grasă pe care o încasezi degeaba și pentru avantajele obținute de la stat, pupând în dos mulți politicieni, ca să-și facă și el bișnițurile pe persoană fizică, care este.

Continuarea o citiți în ediția print a regionalului Informatorul Moldovei.