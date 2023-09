2023 a fost declarat anul prieteniei la Bălțații Iașilor

By

Bălțații Iașilor în sărbătoare înseamnă oaspeți de seamă, înseamnă bucuria unor reușite de excepție, înseamnă mândria gospodarilor locului pentru că au o comună unicat în zonă, de nivel european. Spuneam de unicat, păi cum altfel să-i spui când aici se amenajează un parc fotovoltaic care va asigura necesarul de energie electrică pentru instituțiile publice? Este cea mai nouă inițiativă.

Prima duminică de la începutul toamnei, anotimpul reveriilor și al recoltelor bogate pentru cei ce au trudit anul întreg, înseamnă mare sărbătoare la Bălțați, în județul Iași. Fiii satului se adună din toate colțurile țării și ale lumii și se bucură de frumusețile locului și de oamenii care le-au dirijat pașii la început de drum. E multă emoție și veselie la Bălțați în prima duminică din septembrie. La fel a fost și anul acesta. Chiar de dimineață, pe cochetul stadion din comună, au început manifestările dedicate zilei comunei. Manifestarea e veche, de când administrează comuna inginerul Vasile Aștefanei, adică de acuși 16 ani. „E la al patrulea mandat, dl primar Aștefanei și va urma al cincilea, că gospodarii locului știu să-și pună în frunte oameni vrednici”, spunea, pe bună dreptate, un oaspete de seamă. Așadar, de dimineață au început activitățile prilejuite de ziua comunei. Cu mic cu mare au venit gospodarii să-și vadă copiii cântând și dansând pe scenă. Grupurile de copii ai comunei au susținut un adevărat spectacol folcloric. Aici, la Bălțați, tradițiile, folclorul moștenit, stau pe cartea de vizită a comunei. Aici sunt mulți iubitori de folclor, de frumos, iar copiii sunt învățați să respecte darurile primite de la înaintași. În urmă cu ani, când primarul avea puțini ani în fruntea comunității, spunea că se pune accentul pe educația copiilor, pe modernizarea unităților de învățământ, că viitorul comunei contează cel mai mult. A avut dreptate. S-a ținut de cuvânt. Acum toate școlile și grădinițele din comună asigură condiții moderne de studiu pentru copii. Averea cea mai de preț a comunei stă la mare cinste. Tot pe atunci erau foarte puține surse de finanțare, însă primarul Aștefanei a găsit înțelegere la gospodarii comunei și a lucrat cu voluntari la modernizarea unor unități de învățământ. Foarte puține comunități se pot mândri cu astfel de inițiative. Apoi au urmat investiții mari cu fonduri europene și guvernamentale și astăzi vizitatorul are plăcerea să vadă o comună de nivel european pe european Iași-Târgu Frumos. Așa stând treaba, e normal ca oamenii locului să se bucure la sărbătoarea comunei. Vorbind cu primarul Aștefanei am aflat că alte proiecte de investiții sunt în lucru, pentru că, la fel ca într-o gospodărie, într-o comună cu pretenții nevoi sunt multe.

După frumosul spectacol susținut de copiii talentați ai comunei, la ceasurile amiezii, au urcat pe scenă consilierii locali, primarul și oaspeții ca să salute gospodarii prezenți la manifestări. „Am declarat 2023 anul prieteniei. Avem oaspeți din Republica Moldova, primari ai localităților cu care comuna noastră este înfrățită ori se va înfrăți, oameni vrednici, dar și parlamentari din Parlamentul României, consilieri județeni de la Consiliul județean Iași, pentru că toți trebuie să vadă realitățile de la Bălțați și să ne sprijine atunci când avem nevoie. Toți s-au declarat încântați de ceea ce au văzut la Bălțați, de ceea ce am reușit împreună să facem aici, pentru a avea condiții mai bune de trai. Ziua de astăzi este specială și vă invit pe toți să ne bucurăm împreună”, a spus de pe scenă primarul Vasile Aștefanei.

„Am răspuns cu plăcere invitației primarului dumneavoastră. Am trecut pe drumul european de mai multe ori, dar e prima dată când vin în comună. Ați făcut multe, primarul dumneavoastră e vrednic și a reușit multe investiții publice. Eu vin dintr-o comună cu 12.000 de locuitori, cu 4.000 de gospodării, unde nevoile sunt mari și vreau să luăm ce-i bun de la voi și de peste tot. Acum e și nenorocirea cu războiul, dar sper să se calmeze și să mergem în Europa cu drepturi depline”, a spus primarul satului Costești din Republica Moldova. Primarul unei comune mai mici, cu 2.500 de locuitori, din apropierea capitalei Republicii Moldova a spus și el că e frumos la Bălțați și bine ar fi dacă ar face proiecte împreună cele două comunități pentru că peste tot e nevoie de dezvoltare. „E frumos aici la dumneavoastră, sunteți oameni vrednici în frunte cu primarul dumneavoastră și sunt convins că orice colaborare vom avea pe viitor va fi în beneficiul tuturor. Suntem o comună cu 2.500 de locuitori, suntem în apropierea Chișinăului și e o comună dezvoltată din punct de vedere economic grație apropierii de capitala Moldovei. La Nimoreni s-a născut primul mitropolit al Moldovei. Am adus cu noi și ansamblul Doina Ișnovățului ca să ne bucurăm împreună, să ne cunoaștem mai bine”, a spus primarul satului Nimoreni din Republica Moldova.

La manifestare au fost prezenți și parlamentari din Parlamentul Românie și consilieri județeni și toți au avut numai cuvinte frumoase despre Bălțați și la adresa primarului Vasile Aștefanei. Cert este că această comună, traversată de drumul european, a beneficiat în ultimul deceniu de investiții mari, unele unicat în Moldova, iar acum asigură condiții moderne de trai localnicilor, dar oferă și o perspectivă de dezvoltare în ansamblu prin condițiile oferite potențialilor întreprinzători privați.

Se construiește un parc fotovoltaic care va asigura gratuit energie electrică la instituțiile publice

Cea mai „tare” investiție care va prinde viață cât de curând la Bălțați este legată de înființarea unui parc fotovoltaic care va asigura necesarul de curent electric pentru instituțiile publice din comună. Este o afacere unicat în zonă care va însemna o economie serioasă la bugetul local.

„Problema aducțiunii cu apă a fost rezolvată. Noi am făcut investiții unde a fost nevoie și am predat lucrarea operatorului județean. Avem două proiecte prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) din care unul înseamnă modernizarea unei școli. Contractul de finanțare este semnat și vor începe lucrările. Se lucrează la modernizarea sediului primăriei, iar pe programul național Anghel Saligny avem proiect pentru 8 kilometri de asfalt. Se va lucra în toate satele unde mai sunt drumuri de piatră. E și un proiect cu înființarea unui parc fotovoltaic pe pășune care va asigura gratuit curent pentru instituțiile publice din comună pe toată durata investiției. Am scăpat de plata curentului electric consumat la instituțiile publice. Parcul va fi amenajat în așa fel încât animalele să poată paște pe islazul comunal. Altfel spus, păstrăm și destinația de pășune, dar obținem venituri suplimentare de pe acel teren. Mai vreau să fac platforme de gunoi de grajd. Un astfel de proiect include utilaje de care avem nevoie. Niște gânduri mai avem nu ne ia somnul”, a spus primarul Vasile Aștefanei, întrebat ce investiții mai sunt în lucru, având în vedere că ultimul deceniu a însemnat o creștere fără precedent pentru comuna Bălțați.

Multe investiții publice se derulează, în general, mai greoi pentru că prețurile materialelor de construcții au explodat, după cum bine se știe, iar acolo unde contractele au fost negociate mai „blând” sunt lucrări întrerupte. Legat de acest subiect primarul comunei Bălțați a spus: „E nevoie de un standard de cost, însă totul să fie făcut în raport de inflație. La noi nu au fost probleme, eu am reușit să finalizeze proiectele în termen, unele chiar înainte de termen. Totul ține de condițiile puse în ofertă și de prevederile din contractele de execuție”.

După cum am menționat și cu altă ocazie, astăzi la Bălțați sunt utilități, drumurile sunt asfaltate, în mare parte, tradițiile sunt sprijinite de comunitate, adică toate domeniile vieții sociale și culturale sunt în atenția primăriei. La Bălțați funcționează și un centru de zi pentru persoane în vârstă. Acolo se derulează activități interesante, la fel ca la Căminul Cultural nu demult modernizat. Asigurând condiții bune, tradițiile și frumusețile zonei sunt puse în valoare. Că veni vorba de frumuseți, acestea pot fi admirate călare pe atv-uri, pe traseele turistice amenajate de administrația locală. O comunitate se dezvoltă dacă are în vedere toate aspectele nicidecum doar drumuri, apă, gaz metan, școli, instituții de cultură. Următorul pas va fi ca toate comunitățile locale să se întrețină și să se dezvolte singure, pe propriile picioare, adică din ce încasează pe baza activităților economice derulate aici de întreprinzători privați. Acesta este drumul corect. La Bălțați sunt perspective bune, pentru că deja au fost identificate oportunități și au fost promovate posibilități de dezvoltare pe viitor.

Unul dintre vorbitori spunea că aici e o comunitate de lideri. Avea dreptate, dar liderii se formează, iar administrația locală este prezentă peste tot. Pe lângă marile investiții, s-au făcut și lucrări mai mici dar necesare cum ar fi trotuare de-a lungul drumului european, stadion comunal modern, parcări, centrul civic și multe alte investiții care dau un aspect tradițional-modern acestei frumoase comunități. Aici, continuitatea în funcția de primar a dat roade bogate. Oamenii au știut că numai cu un primar de succes au șanse să trăiască în condiții moderne.

Mergând pe drumuri asfaltate prin satele comunei și discutând cu oamenii locului am cules numai opinii pozitive în raport cu administrația locală condusă bine de inginerul Vasile Aștefanei. Așa cum spunea și primarul, totul a fost posibil cu ajutorul comunității, că fără sprijinul gospodarilor locului, fără o echipă de oameni pregătiți la primărie, fără consilieri locali care să înțeleagă interesul comunității, eforturile sunt în zadar și rezultatele întârzie să apară. Astăzi comuna Bălțați din județul Iași este un model de dezvoltare, este un model de urmat în toată zona. Revenind, pe final, la sărbătoarea comunei, merită menționat că un alt moment emoționant a fost când s-au acordat premii și distincții celor care au promovat comunitatea și stâlpilor comunității, adică familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Este o inițiativă lăudabilă, pentru că cei care au trudit, în timp, la dezvoltarea comunității, merită tot respectul. Punând față în față trecutul și viitorul, comuna Bălțați din județul Iași își consolidează cu grijă prezentul, grație strategiei pe care a inițiat-o primarul Vasile Aștefanei. Cât mai multe comunități locale dezvoltate înseamnă oameni mai bogați material și spiritual.