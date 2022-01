2021 a fost un an deosebit de bun și anul acesta va fi cel puțin la fel

Pe Valea Prutului, în comuna Lunca Banului, se lucrează cu spor în folosul gospodarilor locului, administrația locală finalizând câteva investiții publice importante anul trecut, iar pentru 2022 sunt lansate alte obiective de importanță pentru întreaga zonă.

Grădiniță nouă la Lunca Banului, dispensar modern, drumuri asfaltate, finalizarea lucrărilor la zona de agrement Colacu, sunt câteva obiective reușite în anul ce tocmai s-a încheiat, iar pentru anul acesta administrația locală are alte provocări pe care să le ducă la bun sfârșit.

Aproape de oraș comuna Lunca Banului își face condiții de oraș. Drumul național care duce la Galați, șerpuind pe lângă Prut, trece prin satele comunei Lunca Banului care sunt așezate pe coline domoale sau pe șes. Intrând în satul centru de comună oricine vede strădania administrației locale și a gospodarilor locului. Vechea imagine de sat îmbătrânit și înțepenit în trecut este amintire. Era zi de târg când am trecut prin comună. Aproape de centrul satului era forfotă mare. Gospodarii locului se grăbeau cu treburi. Imaginea de azi e cea a unui orășel. Centrul comunei a fost modernizat. ~nainte de a ajunge la Primărie se vede o clădire modernă în care funcționează dispensarul comunal. Mai departe școlile comunei arată foarte bine. Aproape de școala gimnazială a fost construită o grădiniță nouă. Anul trecut a fost dată în folosință grădinița. Mergem până acolo să vedem obiectivul. Un gospodar care locuiește peste drum de grădiniță spune că e frumos obiectivul că așa e normal să fie.

De vreo doi ani se tot vorbește de criză. Unii aleși locali, mai ales cei din gașca „nouă” în politică s-au „ascuns”, după ce au ajuns din greșeală prin unele funcții publice, ca să-și facă matrapazlâcurile personale și de partid. Cei mai mulți aleși locali însă au lucrat în folosul comunităților care i-au ales. Chiar dacă a fost an de criză, primarul comunei Lunca Banului spune că 2021 a fost un an deosebit de bun. Investițiile publice reușite anul trecut stau mărturie că acolo unde există voință și pasiune se găsesc soluții pentru dezvoltarea comunității. „Rolul nostru aici este să găsim soluții. Suntem la sat, dar facem condiții de oraș. Apă curentă este, urmează canalizarea și gazul metan. Suntem aproape de Huși. Sunt convins că se vor găsi soluții pentru aducțiunea de gaz. La drumuri s-a lucrat bine și mai avem alte proiecte pentru drumurile care nu vor fi afectate de utilități. Cum să asfaltezi și apoi să strici drumul că faci canalizare? Drumurile comunale sunt asfaltate, iar la drumurile sătești mai așteptăm din motivul expus anterior. 2021 a fost un an deosebit de bun. Anul acesta continuăm unele obiective și lansăm investiții noi. Sper să fie la fel de bun ca anul trecut și asta înseamnă un mare pas înainte pentru comunitatea noastră. Rolul meu este să găsesc soluții și le găsesc”, spune încrezător ambițiosul primar al comunei Lunca Banului, Dănuț Tofan.

Tot la școli anul trecut au fost înlocuite acoperișurile, iar anul acesta vor fi reabilitate termic. Comunitatea, prin administrația locală, are menirea să se ocupe îndeaproape de viitor, adică de copii și de viitorul acestora. E o regulă nescrisă care se respectă cu sfințenie la Lunca Banului.

Anul trecut s-au finalizat și lucrările la Colacu, iar anul acesta sunt alte proiecte pentru 11 kilometri de asfalt, sală de sport, cămin cultural

Un loc pitoresc, cu apă, stuf, păsări, în apropierea Prutului, chiar în lunca Prutului, a devenit un loc de recreere prin grija administrației locale. La Colacu se numește locul de agrement. Zona a beneficiat și de un proiect european, iar acum sunt condiții pentru cei care doresc să se recreeze într-un cadru natural de vis. De multe ori am vorbit de oportunitățile fiecărei zone care necesită a fi puse în valoare pentru o dezvoltare pe termen lung. In lunca Prutului a fost amenajat un parc de agrement folosind cadrul natural deosebit. Un teren înconjurat de apă a fost amenajat cu căsuțe, alei, grătare și tot ce-i necesar pentru a petrece câteva momente deosebite în natură. Cei care merg acolo au posibilitatea să pescuiască și să se relaxeze într-un cadru natural de vis.

„Anul acesta avem proiecte pentru 11 kilometri de asfalt. Sunt pe lista sinteză și vom vedea pe ce linii de finanțare intră. Mai vreau sală de sport, cămin cultural și ca să reușim urmăresc liniile de finanțare ce se deschid pe fonduri europene și guvernamentale. Sunt obiectve necesare comunității. Se vorbește de condiții de oraș, iată că noi la sat facem condiții de oraș. Cât sunt aici caut să inițiez investițiile necesare pentru o modernizare pe termen lung a comunității. Sunt și piedici dar insistăm și reușim până la urmă. Cu gazul am făcut proiect și vom vedea ce surse de finanțare se găsesc. Suntem aproape de oraș, consumatori avem, deci eu sunt convins că vom reuși cu acest proiect. Infrastructura școlară e pusă la punct, mai avem de lucru la reabilitarea termică. Spuneam că 2021 a fost un an deosebit de bun. Spun asta pentru că am reușit câteva obiective importante. Pe lângă proiectele mari am avut grijă și de lucrările mai mici. Cred că și anul acesta vom reuși ce ne-am propus. Am finalizat la Colacu, avem parcuri în toate satele, frumos amenajate, cu sistem de supraveghere video, s-a lucrat și la drumuri, iar toate acestea cresc gradul de confort. Sunt mulțumit de anul trecut, pentru că te uiți și-n jur și vezi ce se întâmplă. Probabil unii ar dori ca toată comuna să se schimbe peste noapte. Eu sunt mulțumit”, a concluzionat primarul Dănuț Tofan.

Mergând prin comună credeam că suntem într-un mic oraș. Drumuri întreținute, spații verzi, parcuri, loc de agrement, case mai noi sau mai vechi bine gospodărite și obiective publice care arată că în fruntea comunității este o mână de gospodar, toate acestea completează tabloul unei comunități tradițional moderne. Eforturile sunt mari în condițiile de față, când peste tot se vorbește de crize peste crize, dar când te uiți în jur și vezi oameni mai senini la chip și la suflet parcă truda este motivată.