2021 a fost relativ bun pentru comuna Miclești și multe speranțe se îndreaptă spre anul în curs

Written by:

Written on:

La poalele unor coline încărcate de istorie și păzite cu strășnicie cândva de codri seculari, din care astăzi mai sunt doar „urme”, se „înșiră” satele comunei Miclești, o comunitate deosebită în zonă pentru frumusețea vorbei și a portului. Modernizarea comunității este în grafic aici grație investițiilor publice din ultima perioadă.

Că omul sfințește locul e adevărat și se convinge oricine ajunge prin satele comunei Miclești, din județul Vaslui, o zonă încărcată de istorie, o zonă cu tradiții frumoase, o zonă care se „bate” mereu să fie în frunte. De pe Movila lui Burcel un monument de spiritualitate păzește cu blândețe și îndrumă sufletele gospodarilor acestor meleaguri. Mănăstirea Movila lui Burcel domină toată zona și este speranța rostită sau nerostită a tuturor celor care trăiesc aici sau doar trec prin zonă. Mai la vale de mănăstire aproape de drumul național spre Iași este un izvor despre care se spune că ar avea apă tămăduitoare. La poalele dealului este altă mănăstire care bucură sufletele tuturor celor care-i trec pragul.

Într-o zi de iarnă, când soarele dădea să iasă dintre nori și să bucure natura și oamenii, am coborât de la drumul național spre Miclești. Aici este o zonă cu tradiții frumoase. Aici se vorbește mereu, pentru cei care vin din urmă, despre patriotism, despre vrednicia strămoșilor și cinstirea memoriei acestora. Pe stânga și pe dreapta drumului județean, care traversează satul și merge spre comuna vecină, terenurile agricole sunt pregătite pentru a rodi și anul acesta. Aici se lucrează terenul că oamenii sunt vrednici. Mai apar probleme cu sălbăticiunile, în special cu porcii mistreți, care strică recoltele și, din păcate, toți responsabilii strâng din umeri, iar păgubașii, adică gospodarii locului, se revoltă. Lanuri întregi de recolte sunt stricate an de an de către mistreți. Administrația locală și oamenii fac adrese peste adrese către ocoalele silvice, dar degeaba. Cică e fond de vânătoare acolo și legea e cam încâlcită. De fapt, hățișul legislativ promovat din 1989 încoace favorizează pe unii și defavorizează majoritatea. Asta cică este democrație!

Revenind la aspecte mult mai frumoase, astăzi satele comunei Miclești au drumuri asfaltate, au apă curentă, mereu se intervine pe toate drumurile că acum primăria are utilaje de întreținere, deci strategia de dezvoltare inițiată de primarul Doru Agafiței a dat roade. Modest, probabil pentru că este alături de oameni, între ei și dintre ei, fără pretenții de politician sau demnitar, primarul Agafiței a reușit să găsească soluții la multe dintre nevoile comunității. Despre anul acesta spune că ar vrea să fie cel puțin la fel de bun ca anul trecut. În ultimii ani s-a lucrat la alimentarea cu apă a satelor. Problema este rezolvată. Sunt și destule probleme sociale pe care primăria le gestionează corect. Apoi la Miclești s-a construit grădiniță nouă și un teren de sport cu nocturnă ca tinerii să aibă unde-și petrece timpul, unde să socializeze și să se recreeze. Spuneam anterior că e o comunitate cu tradiții. La ziua comunei sau la alte evenimente aici se predau adevărate lecții de istorie pentru ca urmașii să rețină ce moștenire frumoasă primesc din moși strămoși. Implicarea administrației locale în dezvoltarea comunității, pentru că primarul este un manager și nicidecum un iscălitor de adeverințe, a dat curaj și gospodarilor locului și în special tinerilor care acum își întemeiază familii. Casele construite sau modernizate recent se încadrează armonios în peisaj și arată că pe aceste meleaguri frumoase trăiesc oameni vrednici. Fie că vorbim de Popești sau Chircești ori Miclești peste tot se văd gospodării mai noi sau modernizate și e o plăcere să observi truda gospodarilor locului pentru un trai mai bun.

De menționat este că la Miclești găsim o mănăstire cu hramul marelui voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, dar și o rezervație naturală. Altfel spus natura și oamenii și-au dat mâna ca locurile acestea binecuvântate de Dumnezeu să fie mereu frumoase și atractive.

Spunea primarul că vrea ca anul acesta să fie cel puțin la fel de bun ca anul trecut. „Finalizăm anul acesta piața agroalimentară care va fi prevăzută cu spații pentru lactate, tarabe și tot ce are nevoie. Prioritatea ar fi căminul cultural. Actuala clădire este improprie activităților culturale pentru că este prea veche. Așa spune expertiza. Suntem singura comună fără cămin cultural, dar sunt convins că vom reuși să construim un cămin cultural nou și adaptat nevoilor actuale. Vom interveni anul acesta pe drumul comunal spre Chircești. Are nevoie de modernizare. Apoi vrem să luăm un buldoexcavator nou. Mai avem un proiect de canalizare cu stație de epurare. Vom vedea când vor începe finanțările. Mai avem de făcut extindere la rețeau de apă la Miclești. Sunt investiții necesare și le vom face”, spune optimist primarul comunei Miclești.

Dacă ne referim la bogăția spirituală și tradițională din zonă e bine de menționat că satele comunei Miclești vin de pe la 1500 scriindu-și propria istorie, așa cum stă consemnat într-o scurtă descriere a comunității. Rezervația floristică Movila lui Burcel alături de mănăstirile și bisericile comunei întregesc tabloul unei comunități tradițional-moderne care se dezvoltă an de an. Vorbeam la început de omul care sfințește locul. Gospodarii din Miclești își amintesc de greșeala pe care au făcut-o în urmă cu mai mulți ani și patru ani au suferit. De atunci știu ce e mai bine pentru comuna lor. Mergând prin satele comunei vezi case noi, frumoase și acesta e un semn că zona se dezvoltă. Unii lucrează la oraș, iar alții muncesc în afara țării, pentru ca să-și asigure un trai mai bun. La școlile din comună sunt circa 300 de elevi, iar administrația locală a avut grijă să le asigure condiții bune de studiu.

Soarele se lupta cu norii ca să încălzească natura și doar câteva raze parcă înviaseră comunitatea și întreaga zonă când am plecat prin satele comunei ca să mai discutăm cu gospodarii. Vechiul și noul se îmbină armonios aici și parcă totul în jur emană speranță.