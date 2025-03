200 de protestatari scandalagii cumpărați cu bani rusești înseamnă poporul?

By

Nicidecum. Haideți să privim realitatea în față fără „mofturi” revoluționare! 200 de protestatari, de fapt scandalagii cumpărați cu bani rusești dar și cu bani murdăriți de sângele oamenilor torturați sau uciși prin Congo ori altundeva prin lume, care s-au încăierat cu jandarmii, au dat foc, au răsturnat mașini, merită din plin să fie trimiși după gratii. Tot după gratii merită să ajungă pușlamaua de Simion și mincinosul de Georgescu. Legea este pentru toți, de „la vlădică până la opincă”.

Biroul Electoral Central (BEC) și-a făcut treaba respectând legea. Dacă lui Georgescu îi displace pentru că visul său, care durează de peste două decenii, s-a năruit e treaba lui. Dacă Potra cu mercenarii (interlopii) lui voiau să ia țara și au dat chix e treaba lor. România încă mai are legi, încă mai are instituții ale statului care apără democrația. Restul e poveste! Dacii, resursele care ar fi luate de Europa, fabricile și uzinele după care „plâng” unii, sunt manipulări ordinare. Cei care vorbesc de trai mai bun înainte de 1990 au un interes acum, adică mint cu nerușinare. Trecând peste alimentele distribuite pe cartelă, în primul rând regimul comunist a fost un regim criminal. Înainte de 1990 era interzis să vorbești. Dacă tot iubește Georgescu perioada comunistă, anii de tristă amintire, e bine de spus că atunci nu avea nici măcar o șansă la un milion să protesteze în stradă. Asta ca să știe și cei care din interes mint afirmând că înainte de 1990 România era suverană. Apoi, să fim serioși, cine are nevoie de ruși? Doar cei care au fost ridicați de comuniști. Pe cine ridicau comuniștii? Pe cei mai proști, mai frustrați pentru că aceștia îndeplineau orbește ordinele „conducătorului suprem”. Tot la fel de adevărat este că legionarii au fost niște criminali, în frunte cu Zelea Codreanu, pe care-l venerează Șoșoacă, Georgescu și alți mincinoși de teapa lor. E bine de menționat că Șoșoacă, Simion, Georgescu sunt niște profitori nicidecum proști sau nebuni. Au ceva afecțiuni medicale, dar dacă nu e obligatoriu controlul psihiatric atunci când candidezi pentru o funcție publică ce să facem? Revenind, e clar că cei 200 de protestatari de duminică au fost plătiți ca să se bată în stradă cu jandarmii. Se va confirma că nu erau de capul lor când o să scape cu pedepse ușoare chiar dacă au băgat jandarmi în spital. Așa că, oameni buni stați liniștiți că instituțiile statului își fac treaba, probabil nu la nivelul la care ar trebui, dar timid își fac treaba și scapă țara de interlopi care visează puterea.