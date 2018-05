Victorie botoşăneană pe terenul „lanternei roşii”

Written by:

Written on:

În cadrul etapei a VIII a din turneul play out, FC Botoşani a evoluat sâmbătă 5 mai în deplasare la Juventus Bucureşti, echipă aflată pe ultimul loc al clasamentului play out şi care se află cu ambele picioare deja în Liga a doua. În ciuda rezultatului final, 3-0 pentru FC Botoşani, jocul a fost unul mediocru pentru că, practic, botoşăneni au jucat oleacă de fotbal doar în prima repriză când au marcat şi cele trei goluri: Cătălin Golofca (foto) în min.5, Mihai Roman în min.20 şi Mircea Axente în min.31. În rest frecţie la un picior de lemn de partea ambelor echipe. Pentru partida cu juventiştii de Colentina, antrenorul Costel Enache a contat pe următoarea formulă botoşăneană: Pap – Dumitraș (min.67 Mușat), Miron, Burcă, Acsinte, Rodriguez, Achim (min.71 L. Fulop), Oaidă, Roman, Axente (min.79 Golubovici), Golofca. Una peste alta sunt trei puncte băgate în desaga FC Botoşani care continuă să se afle pe locul 2 al clasa,entuluii play out, după nefericiţii de la Dinamo Bucureşti, cu 32 de puncte, golaveraj 8-5. În etapa viitoare, cu nr.9, echipa botoşăneană va juca tot în deplasare, la Dinamo Bucureşti, meci programat pentru sâmbătă 12 mai de la ora 21.30. Dar înainte de duelul cu “câinii roşii” FC Botoşani va juca în faţa propriilor suporteri partida din returul semifinalelor Cupei României cu CSU Craiova, meci ce se va juca miercuri 9 mai de la ora 17.00. Reamintim că în tur la Craiova scorul a fost 5-1 pentru jucătorii olteni. (G.B.)