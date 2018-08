Victorie botoşăneană în premieră în Liga I

La fel ca în prima etapă, FC Botoşani a semnat şi uvertura etapei secunde din actuala ediţie de campionat jucând pe teren propriu contra nou promovatei AFC Hermannstadt. Partida, care s-a disputat vineri 27 iulie de la ora 21.00, a beneficiat de prezenţa a doar aproximativ 3.000 de spectatori, semn clar că mulţi suporteri botoşăneni încă sunt supăraţi pe prestaţia favoriţilor lor de la finalul campionatului trecut. Probabil, în timp, absenţii etapei a doua de pe Municipalul botoşănean îşi vor relua locurile în tribune când vor simţi că echipa lor favorită este capabilă să facă din nou spectacol pe gazonul verde al Botoşanilor. Revenind la meciul FC Botoşani – AFC Hermannstadt, acesta a debutat cu un moment de reculegere ţinut în memoria celui care a fost Mihai Luca, fostul fundaş de la echipa de glorie a CS Botoşani din anii 1970-1980, cunoscut de chibiţii botoşăneni ai acelor vremuri şi sub porecla de „Talpan”. După care centralul Ionuţ Coza a dat semnalul de începere al unei dispute premieră pentru Municipalul din Botoşani. Pentru că a fost prima dată când în Liga I se înfruntau botoşănenii şi sibienii. Iar pentru acest duel, antrenorul Costel Enache a mizat pe următoarea formulă botoşăneană: Pap – Dumitraș, Burcă, Miron, Soiledis, Oaidă, Rodriguez, M. Roman 1 (min.77 Chitoșcă), Fulop (min.70 Ongenda), Golofca (min.89 Enriko), M. Roman 2. Prima ocazie clară de gol se consumă în min.18 când portarul Pap respinge foarte bine o lovitură periculoasă a oaspeţilor, iar şapte minute mai târziu grecul Soiledis trimite mingea în bara sibienilor în urma executării unei lovituri libere de la 28 de metri. Deschiderea scorului se produce în min. 44 când, în urma unei lovituri de colţ, Andrei Dumitraş reia cu capul mingea în poarta sibiană, semnând primul gol primit de AFC Hermannstadt în Liga I, 1-0 pentru FC Botoşani fiind şi rezultatul înregistrat la pauză. Începutul reprizei secunde este dominat de o serie de ratări fără sfârşit ale gazdelor care, prin M. Roman 2, Golofca şi L. Fulop, amână desprinderea pe tabela de marcaj, portarul oaspete Căbuz având intervenţii magistrale. În min.70 publicul aplaudă intrarea în teren, la schimb cu Golofca, a ciocolatiului francez Hervin Ongenda, fost coechipier la Paris Saint Germain cu celebrii Cavani şi Ibrahimovici. În min.77 se produce mult aşteptata majorare de scor când ratangiul de până atunci Mihai Roman 2 reuşeşte să împingă din doi metri mingea în poarta sibiană, în urma unui corner executat bine de M. Roman 1. Cinci minute mai târziu Chitoşcă ratează incredibil desprinderea pentru 3-0, o mare ratare trecându-şi în cont mai târziu şi M. Roman 2, în urma unei pase geniale dată de Ongenda. Scor final, FC Botoşani – AFC Hermannstadt 2-0 şi trei puncte consistente intră în visteria botoşăneană, aşa pentru zile negre… Iar la final de meci, antrenorul Costel Enache a grăit bucuros :„Sunt chiar fericit că am putut să oferim celor care au urmărit meciul un spectacol frumos. Un joc dinamic, un joc cu o mentalitate ofensivă, un joc în care ne-am creat foarte multe ocazii de gol. Au apărut și momente interesante în timpul jocului, șuturi frumoase, combinații frumoase. E un factor care poate atrage din nou lumea la stadion. Vreau să-i felicit pe băieți. Am început mai temător jocul dar după minutul 15 nu am simțit echipa în pericol. Am văzut că băieții gestionează foarte bine momentul defensiv și ajung foarte ușor la finalizare. Nici nu știu dacă au avut adversarii două ocazii foarte clare. Au avut una în comparație cu 20 ale noastre”. În etapa următoare, FC Botoşani se va deplasa la CS Universitatea Craiova, meci ce se va juca vineri 3 august de la ora 21.00. După care, în etapa a IV a, echipa botoşăneană va reveni în faţa propriilor suporteri pentru a juca sâmbătă 11 august contra celor de la Astra Giurgiu. (Gabriel BALAŞA)