Victorie botoşăneană chinuită în compania „lanternei roşii”

În debutul etapei a X-a, FC Botoşani a jucat vineri 15 septembrie la nou promovata Juventus Bucureşti, echipă aflată pe post de „lanterna roşie” a clasamentului Ligii I, cu doar trei puncte. Iar partida a fost dintre cele mai slabe, lipsită de spectacol fotbalistic. Deşi se părea că va avea un meci uşor, echipa botoşăneană a jucat din start cu „frâna trasă”, prima repriză fiind desprinsă din matineele ligii secunde. În min. 30 se produce deschiderea scorului când Laurenţiu Buş reia cu capul mingea în poarta gazdelor după o centrare prefectă venită de la Unguruşan, 0-1 fiind şi scorul la pauză. Rezultatul final, 2-0 pentru FC Botoşani, a fost stabilit de Mihai Roman în min. 76 în urma unei combinaţii frumoase cu junele Moruţan şi botoşănenii îşi trec în cont trei puncte preţioase. Iată şi garnitura botoşăneană trimisă în teren de antrenorul Costel Enache: Cobrea – Unguruşan, Burcă, Miron, Muşat, M. Bordeianu (min.68 Rodriguez), Tincu, Roman, Moruţan, Buş (min.85 Chitoşcă) – D. Popa (min.53 Serediuc). La final de partidă, tehnicianul echipei botoşănene a spus: “I-am urmărit pe cei de la Juventus şi le-am spus şi jucătorilor că este o echipă care joacă mai bine decât o arată rezultatele. Ştiam că este o echipă care poate produce surprize. Nu ne-a fost uşor, a trebuit să consumăm multă energie, să fim concentraţi, am fost supuşi în multe momente la presiune dar cred că am fost pragmatici şi eficienţi. Încercăm să luptăm, să ne apărăm punctele câştigate, să încercăm să îmbunătăţim situaţia”. Iar parţial mulţumit, doar de obţinerea celor trei puncte, finanţatorul Valeriu Iftime a concluzionat: “E bine că s-a terminat 2-0. Jucăm ceea ce ştim noi, ne apărăm şi jucăm pe contraatac. Moruţan pasează extraordinar. Am condus jocul. Echipele slabe nu ştiu să atace. Noi ne-am apărat foarte bine iar pe contraatac sunt buni. La meciurile din deplasare, atenţia şi pragmatismul sunt cele care produc puncte”. Mai bogat în exprimare s-a dovedit a fi Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani: “Am întâlnit o echipă modestă dar important este rezultatul. Juventus a încurcat pe Iaşi, puteau încurca pe Steaua şi cu siguranţă o să mai încurce şi alte echipe. S-a văzut diferenţa. Puteam câştiga mai clar dar trebuia să fim mai agresivi, mai insistenţi. Noi am jucat cu economie. Este o victorie de moral pentru meciul cu Iaşi. De acum trebuie să ne gândim la meciul Poli Iaşi. Când vezi un meci cu nici 100 de spectatori în tribune este o mare dezamăgire. Nici jucătorii nu au stare. La meciurile amicale din Turcia sau Austria erau mai mulţi spectatori decât au fost astăzi la Ploieşti. La amicalul cu Dinamo Kiev au fost vreo 300 de oameni care au asistat. Sunt echipe în Liga a III-a şi Liga a II-a care au suporteri. UTA joacă la Şiria cu 1.500 de oameni. Nu putem progresa cu echipe care nu crează spectacol şi care nu au spectatori. Îmi pare rău de Moruţan că nu a reuşit nici astăzi să marcheze. A făcut un joc bun, la golul doi a fost artist, dar nu a reuşit să marcheze. Se vede că are calitate. Lui Moruţan îi trebuie un gol”. După ce au stins chinuit “lanterna roşie”, botoşănenii au în faţă o confruntare mult mai serioasă. Pentru că miercuri 20 septembrie, de la ora 18.30, pe Municipalul botoşănean vin vecinii de la Poli Iaşi pentru duelul moldovenesc din etapa a XI-a. (Gabriel BALAŞA)