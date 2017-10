Vasluiul a înregistrat un salt uriaș în ultimii ani și are o viziune clară pentru viitor

Written by:

Urmează investiții de vreo 28 milioane euro pe lângă alte proiecte care așteaptă să intre în lucru.

Recent, administrația municipiului Vaslui a prezentat strategia pentru perioada următoare în direcția dezvoltării. Sunt 28 de milioane euro alocați municipiului reședință de județ și acești bani sunt canalizați către câteva investiții de anvergură. Strategia de dezvoltare a municipiului Vaslui și, implicit, a Zonei Metropolitane Vaslui a fost prezentată recent Consiliului local. Din fondurile europene pentru perioada 2014-2020 Vasluiul are aproape 28 milioane euro și strategia de dezvoltare era necesară pentru a folosi în investiții publice acești bani. „Vasluiul este un factor polarizator la multe activități. Este reședință de județ, are școli de renume, sunt deplasări de mărfuri dinspre și înspre Vaslui, iar administrația locală trebuie să asigure infrastructura corespunzătoare din toate punctele de vedere. Totodată e nevoie de servicii corespunzătoare. Proiectele prezentate în cadrul strategiei completează investițiile făcute până acum. Gândul și munca mea au fost de a aduce în fața Consiliului local în timp util această strategie. Trebuie să ne încadrăm în anumite termene, iar proiectele anunțate implică sarcini mari și responsabilitate. Finalul etapei înseamnă semnarea contractelor de finanțare. Au apărut și unele discuții cu primarii din județ că s-ar fi alocat degeaba atâția bani la Vaslui, dar nu e reală și pertinentă poziția. Acestea sunt direcțiile primite și noi n-am făcut altceva decât să pliem proiectele ca să accesăm fondurile europene alocate municipiului Vaslui. Este program guvernamental discutat cu forurile europene, acolo s-au stabilit direcțiile mari. Banii au fost repartizați conform unor principii stabilite de finanțator. Așa se întâmplă în toate celelalte orașe reședință de județ. Cea mai mare parte a banilor merge pe mobilitate urbană și reducerea emisiilor de carbon. Intenționăm să ajungem la 80% transport public electric. Apoi sunt bani pentru educație, comunități defavorizate, pregătire profesională, spații verzi. ~n linii mari aici se cheltuie suma alocată municipiului Vaslui. După cum s-a văzut și-n strategia de dezvoltare, prezentată în Consiliul local și aprobată, avem și alte proiecte la care trebuie să găsim finanțare”, a spus primarul municipiului Vaslui într-o conferință de presă.

„Am solicitat de fiecare dată autonomie și simplicarea procedurilor, dar văd contrariul…”

Dacă în anii trecuți, Vasluiul a avut circa 25 milioane euro din fonduri europene, bani care se regăsesc în proiecte de anvergură, pe noua perioadă de finanțare 2014-2020 municipiul reședință de județ are circa 28 milioane euro. Mai important de atât este faptul că există o viziune clară, la nivelul administrației locale, în ceea ce privește dezvoltarea orașului. Fără o strategie clară banii europeni nu vin de la sine și așteaptă să fie cheltuiți. Din păcate procedurile sunt destul de greoaie și acestea sunt făcute de români. Primarul municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl a spus că mereu a solicitat autonomie reală și simplificarea procedurilor, dar totul se complică în timp. Luna decembrie din acest an trebuie să găsească administrația locală cu studiile de fezabilitate întocmite pentru proiectele care intră în suma precizată și-n semestrul al doilea din 2018 să înceapă unul-două proiecte. ~n prima parte a anului viitor se fac procedurile de achiziții. „Axa 4 nu e singura în cadrul Programului Operațional Regional. Sunt 12 axe și avem idei de proiecte pe care le vom înainta. ~ncercăm să luăm fonduri pe eficiență energetică și mai avem și alte ținte. Avem apoi două proiecte transfrontaliere, unul pe cultură în cadrul căruia vom încerca să facem un centru cultural al Vasluiului și altul pe învățământ. La un proiect noi suntem lideri, iar la altul partenerii. Mai sunt alte proiecte finanțabile pe pregătire profesională. Apoi, unele instituții de învățământ din oraș au venit cu proiecte. Totodată, am reluat discuțiile pentru rețelele de apă. Până în decembrie grupul de proiectanți trebuie să predea proiectul pentru 54 kilometri care înseamnă reparații capitale, extinderi de rețele, branșamente. ~n trimestrul întâi din 2018 sper să fie licitațiile de execuție și apoi să-i dăm drumul la treabă. Din 1994 tot <bat> pe acest subiect. Proiectul se ridică la circa 50 milioane euro”, a mai spus primarul municipiului Vaslui.

„Eu trebuie să fac tot ce pot pentru a completa veniturile bugetului local, nu sunt bani suficienți”

E clar că direcția dezvoltării imprimată de administrația locală în ultimii ani a adus creștere pe toate planurile. Se vede chiar și numai din traficul pe șosele, ca să nu mai spunem de numărul magazinelor mari care se deschid la Vaslui sau de alte activități economice mai mici sau mai mari care se inițiază aici. {eful administrației locale mai spune că toate investițiile publice trebuie corelate, pentru a nu strica pe viitor ce se face astăzi. „Astăzi sunt unele proiecte de dezvoltare, mâine apar alte oportunități și tocmai de aceea trebuie corelare. Eu trebuie să fac totul pentru a completa veniturile bugetului local, cu fonduri europene și guvernamentale, pentru că nu avem bani suficienți de dezvoltare. Acesta-i obiectivul meu și fac tot posibilul să-l îndeplinesc. Restul reprezintă dispute, discuții și așa mai departe. Avem 28 milioane euro alocați, avem pregătită baza pentru a cheltui aceste fonduri în interesul comunității și de aici încolo trebuie să urmărim derularea investițiilor, la fel ca-n cazul Programului Integrat de Dezvoltare Urbană pe care l-am implementat cu succes. ~n mandatele mele am făcut două strategii de dezvoltare în funcție de necesitățile apărute și de nevoile comunității. Celor care vin după mine le doresc să mai facă vreo 6”, a mai spus primarul municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl.

Concluzionând se poate spune fără a greși că următorii ani vor fi la fel de plini pentru Vaslui în ceea ce privește investițiile publice, iar meritul este evident al administrației locale care nu așteaptă „să se facă”, „să se dea”, așa cum s-au exprimat unii consilieri locali care așteaptă să primească totul chiar și mestecat dacă se poate că ei nu-s în stare să judece. (B. A.)