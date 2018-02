Valeriu Iftime dorește revitalizarea CCIA Botoșani

Săptămâna trecută, după o perioadă îndelungată de ordinul anilor, la Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură (CCIA) Botoşani s-a desfăşurat o conferinţă de presă organizată de Valeriu Iftime, preşedintele ales de Adunarea Generală a instituţiei la începutul lunii decembrie a anului trecut. În urma decesului fostului preşedinte, Valeriu Iftime a fost singura persoană care şi-a depus candidatura, convins fiind că mediul de afaceri botoşănean are nevoie de o revigorare iar CCIA poate juca un rol major în impulsionarea revitalizării. Doar că, în primele două luni de mandat ca preşedinte, preşedintele de la Elsaco a descoperit că în județul Botoșani sunt mii de agenți economici, dar numai 39 dintre aceștia sunt membri ai CCIA Botoşani. Iar în momentul de față, din cotizația de 800 lei anual achitată de fiecare membru nu se plătesc nici măcar salariile celor patru angajați cu jumătate de normă ai Camerei de Comerț. Acest ONG, cu doar 31.200 de lei, nu poate acoperi plata salariilor şi a dărilor aferente la bugetul de stat. Drept pentru care noul preşedinte îşi doreşte regândirea activităţii CCIA Botoșani care să devină un organism în stare să aducă valoare adăugată economiei locale. Mai mult, Valeriu Iftime, în calitate de președinte al CCIA Botoșani a dispus şi efectuarea unei expertize juridice a sediului din strada Dragoş Vodă pentru a se vedea care este situaţia acestuia şi dacă se poate investi în el, fiind nemulţumit de starea clădirii monument istoric, inclusiv a parcării. „Camera de Comerț reprezintă mediul de afaceri, este apolitică și non-profit. CCIA Botoșani ar trebui să creeze unitate și ar trebui să dea formația unei comunități locale de afaceri. Eu vreau să fac ceva pentru mediul de afaceri din Botoșani dar fără să fiu implicat politic. Dacă nu pot să fac ceva, nu mă prinde aici luna septembrie a acestui an. Camera de Comerț Botoșani este într-o situație dificilă, are un spațiu care nu este nici măcar în proprietate. E foarte greu să creezi un buget care să îți dea voie să funcționezi. Camera de Comerț trăiește din aceste proiecte cu finanțare europeană care din fericire mai aduc un avantaj salarial. Noi ne închidem pe buget negativ anul ăsta, anul trecut a fost negativ. Vreau să angajez niște oameni și mi-am pus toată infrastructura de la compania mea. Eu nu vreau niciun ban de la Camera de Comerț și am scris asta. Ba din contra, aduc niște resurse din compania mea Elsaco, pe un termen limitat. Caut un director de relații publice, un specialist PR, care să poată merge la fiecare firmă și să explice cine suntem noi. Astăzi, mediul de afaceri nu crede în Camera de Comerț. Nici eu nu credeam. Mă invitau la balul oamenilor de afaceri dar mă duceam când aveam premiul întâi. Camera de Comerț trebuie să facă la finalul fiecărui an o analiză a activității economice a județului. Asta înseamnă să ai oameni pregătiți. Continuare în ediția tipărită a ziarului regional Informatorul Moldovei de miercuri 20 februarie 2018.