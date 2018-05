Vălenii Vasluiului se dezvoltă

Comuna Văleni este situată la Nord de orașul Vaslui, pe șoseaua națională DN 24, la 12 km de reședința de județ și la 60 km de orașul Iași, așezată pe două dealuri cu pante domoale încărcate de salcâmi și de pomi roditori. Este una dintre cele mai vechi comune independente din județul Vaslui, fiind înființată la 1864 odată cu aplicarea Legii comunale dată de domnitorul Al. I. Cuza. Este formată din localitățile Moara Domnească și Văleni, așezate una în continuarea celeilalte de-a lungul șoselei naționale Vaslui – Iași. Vatra satului Moara Domnească ocupă și zona de sud a drumului județean DJ 246A, Moara Domnească – Ferești, în lungime de 9 km.

Comuna are cu o suprafață totală de 3.838 ha și o populație de 4.336 de locuitori, din care la Văleni 3.082 locuitori cu 1.043 locuințe, iar la Moara Domnească 1.254 locuitori cu 458 locuințe (după recensământul din 2011).

Înainte localitatea se numea Valea Rea, iar din anul 1965, ca urmare a organizării administrative se va numi Văleni (conform Decretului nr. 799/1964), revenindu-se astfel la prima atestare documentară, cu peste 400 de ani în urmă, a locului numit atunci Siliștea Vălenii. În perioadele 1907 – 1908 și 1968 – 2004 satul Ferești a fost component al comunei Văleni.

A da o dată exactă cu începuturile istorice ale satelor Văleni și Moara Domnească și a celorlalte sate din împrejurimi este greu dacă nu chiar imposibil de făcut. Totuși, un lucru este cert și anume: „cei veniți pe Valea cea rea și îndrumați a-și face case aici nu au găsit locul gol, ci locuit de băștinași încă din vechime și menționați în documentele vremii“, ne spune preotul paroh Vasile Ulea în Monografia satului Văleni, anul 1967, p. 2. Probabil primele așezări omenești pe aceste locuri au legătură cu descălecatul voievodului maramureșan Dragoș în Moldova după anul 1351.

„În general, așezările care au apărut aici erau locuite de foarte puțini oameni, datorită condițiilor grele de viată, a bolilor care secerau viețile oamenilor fără milă și deselor năvăliri ale popoarelor migratoare, cât și războaielor care mențineau populația în limite reduse. Satele erau cu puține case și ușor de mutat de pe o vale pe alta și de cele mai multe ori ele s-au dezvoltat în locuri adăpostite de factori naturali ca păduri sau văi mai profunde. Numele lor era legat de numele unui stăpân al moșiei, de al unui locuitor mai cu vază sau de poziția locului“. (Citat din Monografia satului Văleni de preot Vasile Ulea, p. 2, anul 1967, manuscris).

În zona Vălenilor este atestat la anul 1427 satul Fauri, dispărut în timp, dar numele locului se păstrează, făcând parte din teritoriul comunei Văleni, delimitând o mare parte din terenul agricol situat pe dealul de la Est de vatra satului. Și astăzi se păstrează în toponimica locală expresia „În Fauri“. Putem considera că prima atestare documentară a Vălenilor este la anu1427 cu satul Fauri.

Domnitorul Ștefan cel Mare cumpără cu banii lui mai multe sate cu moșiile lor, formând astfel ocolul domnesc al orașului Vaslui. În Hrisovul lui Ștefan cel Mare din 15 octombrie 1491 prin care voievodul stabilește hotarele moșiei din jurul târgului Vaslui este amintit satul Grumăzești, care era situat între satele Moara Domnească și Muntenii de Sus de astăzi, la Est de râul Vasluieț. În toponimica locală a comunei Muntenii de Sus există expresia „Dealul Grumăzești“.

În secolul al XV-lea satele Grumăzești și Fauri au fost stăpânite de boierul Crasnaș, după care trec în stăpânirea boierilor Bogza și Bolea și a urmașilor acestor familii. Cu timpul, localitatea Grumăzești dispare și apar localitățile Muntenii de Sus și Prigorceni, ultima pe vatra actuală a satului Moara Domnească, unde se retrag o parte din locuitorii din fostul sat Grumăzești. Numele vechi al satului Prigorceni a fost Cârjanii, așezat pe apa Sărata stăpânit în secolul al XV-lea de boierul Oană Murgu, rudă cu proprietarii moșiei Murgeștilor, azi Bereasa, la Nord de Ferești. La anul 1486, pe 7 octombrie, Oană Murgu vinde satul Cârjani lui Toma Prigorcea pe 30 de zloți.

La anul 1595, satul Răii așezat la Est de apa Vaslui era stăpânit de Bogza logofătul cu întărire de la domnul Moldovei Ieremia Vodă Movilă (1595 – 1600; 1600 – 1606), pe care o consider ca a doua atestare documentară a satului Văleni.

La anul 1608, domnul Moldovei, Constantin Vodă Movilă (1607 -1611), fiul lui Ieremia Movilă prin înscris întărește puterea boierului Bogza logofăt de stăpânire peste moșia de pe aceste locuri și-i dă dreptul să facă o moară în satul Răii la malul apei Vaslui. Ar fi a treia mențiune documentară despre satul Văleni.

La un moment dat, în Monografia satului Văleni, preotul Vasile Ulea face mențiunea că este vorba, de fapt, de două sate denumite Răii și Nerăii, așezate de o parte și de alta a apei Vaslui. În acele vremuri ale feudalismului românesc un sat era format și din 15 – 20 de familii, fiecare cu casa ei. Așa că nu ne mai miră faptul de ce nu ar fi fost și două sate, Răii și Nerăii. Așadar, la obârșia satului Văleni avem satul Fauri și cele două sate Răii și Nerăii, așezate de o parte și de alta a râului Vaslui, atestate documentar la anii 1427, 1595, 1608, 1620.

La începutul secolului al XVIII-lea, odată cu mutarea satelor Răii și Nerăii pe valea cea adâncă formată de două dealuri, satul se va numi Valea Ră.

Moara domnitorului }ării Moldovei Mihai Vodă Racoviță va da numele satului de Moara Domnească, ce va cunoaște o puternică dezvoltare după anul 1800. Se spune din bătrâni, că aici, la conac, locuiau fetele domnitorului, iar odată pe când mergeau la Iași, la „valea cea rea“ caii s-au speriat și au răsturnat caleașca, punând în pericol viața fetelor… și de aici se zice că s-ar trage numele satului Valea Rea. Satul a purtat diferite denumiri de-a lungul istoriei: Râpi la 1546, Vălenii la 1600, Răii la 1595, 1608, 1622, Nerăii la 1620, Valea Ră la 1700, Valea Rea la 1750 și Văleni din anul 1965.

O așezare tradițional modernă

Vălenii zilelor noastre este una dintre cele mai frumoase comune ale județului și asta doar dacă ne raportăm la casele moderne și frumoase pe care vălenarii și le-au ridicat cu banii pe care i-au câștigat cu greu în străinătate. Oamenii de aici au fost printre primii din județul Vaslui care au plecat pentru a-și încerca norocul peste hotare dar mereu s-au întors și au investit în satul lor. Oameni aprigi și gospodari, vălenarii reprezintă un grup aparte în peisajul satelor vasluiene. Învățați să producă mult de pe pământ puțin, oamenii Văleniului au avut mai mereu parte de stări conflictuale mai ales din cauza islazului pentru animale. Această situație persistă și acum dar este ținută din scurt de tânărul primar Radu Beligan. “La noi în comună creșterea animalelor a fost întotdeauna o tradiție. Niciodată nu am avut destul imaș pentru a satisfice toate nevoile și de aici mai apar stări conflictuale dar pe care le gestionăm cu seriozitate astfel încât toată lumea să fie mulțumită “, ne-a declarat Radu Beligan. El este primar al comunei din 2015, când regretatul Constantin Pintilie, fostul edil al comunei a trecut la cele veșnice. Ne-a spus că nu i-a fost deloc ușor să se înhame la așa o muncă grea cum este cea de prim gospodar al Văleniului dar cu timpul toate lucrurile au început să se așeze pe făgașul lor normal și marile proicte de investiții încep să prindă contur în comuna pe care o conduce. “Pot să vă spun că la foarte grea muncă m-am înhămat atunci când am hotărât să candidez la funcția de primar. Am fot învățat de mic cu munca și înainte de primărie am lucrat în sectorul privat unde câștigam chiar foarte bine. Nu m-aș fi băgat dacă nu aș fi fost sigur că pot să fac ceva concret pentru oamenii care m-au votat dar și pentru cei care nu m-au ales dar sunt în continuare prietenii mei și membri ai comunității. În primul rând am avut de finalizat proiectele începute de regretatul primar Constantin Pintilie, cu care am lucrat foarte bine . Este vorba despre asfaltarea a 5,5 kilometri de drumuri comunale și sătești, construirea de poduri și podețe precum și realizarea aducțiunii de apă în satele Văleni și Moara Domenască. Anul acesta l-am început și mai bine pentru că avem proiecte aprobate spre finanțare prin PNDL2 și care se vor concretiza prin asfaltarea a încă 4,5 kilometri, construirea unui dispensar uman modern în centrul de comună și reabilitarea căminului cultural. Sunt proiecte de o mare importanță pentru comunitatea noastră dar cel mai mulțumit sunt de stadiul lucrărilor la aducțiunea de apă. Am avut parte de un constructor serios care se ține de treabă și sper că în cel mai scurt timp problema apei în Văleni va fi rezolvată și vremurile când oamenii cărau apă cu căruțele vor fi o amintire urâtă. Avem prinsă în buget și extinderea pentru rețeaua de apă și în satul Moara Domnească astfel că și acolo va fi mult mai bine din acest punct de vedere. M-ați întrebat dacă este greu să conduci o comună cum e Văleniul. Vă spun că nu este greu deloc atâta timp cât ai bani în buget, când ai proiecte pentru care muncești ca un rob, când ai înțelegerea consilierilor și a comunității. Nu mă plâng pentru că vreau să muncesc alături de echipa mea să le asigur oamenilor din comună ceea ce le-am promis în campanie: condiții de trai civilizate și o viață mai bună”, ne-a mai spus primarul comunei vasluiene Văleni.

Dacă în alte comune, problemele demografice sunt foate grave și comunități întregi sunt afectate de îmbătrânirea populației , nu același lucru se întâmplă și la Văleni. Școlile care se prezintă în condiții foarte bune au destui elevi pentru a funcționa la capacitate maximă iar sporul demografic este apropiat de cel normal. “Școlile noastre sunt moderne iar micile reparații de care mai au nevoie le facem din bugetul propriu. Putem spune că actul de învățământ din comună este de foarte bună calitate și acest lucru este dovedit de numărul mare de absolvenți de gimnaziu care își continuă studiile la liceele vasluiene. Educația tinerilor este una dintre prioritățile noastre și de aceea am luat inițiativa aducerii unui antrenor profesionist pentru echipa de fotbal din comună. Cu ajutorul lui organizăm selecții de copii și juniori pentru a ne crea pepiniera proprie și, nu în ultimul rând, pentru a scoate tinerii din fața televizoarelor, tabletelor și telefoanelor“, a mai precizat Radu Beligan.

Optimist și încrezător, primarul Văleniului s-a dovedit a fi un om care știe rostul lucrurilor în administrație și nu face declarații doar de dragul de a le face. Își calculează foarte bine cuvintele așa cum își calculează bugetul înainte de a le face oamenilor promisiuni deșarte după cum se întâmplă foarte des în multe din comunele vasluiene , unele aflate ceva mai la nord de Văleni.

În finalul discuției noastre , primarul Radu Beligan, ne-a spus că are mare încredere că toate proictele de dezvoltare pe care le-a inițiat se vor aplica și-n oamenii care formează o comunitate puternică și foarte bine închegată. “Vălenarii sunt oameni mândri și gospodari. Își dau rar cuvântul de onoare dar atunci când îl dau se țin cu sfințenie de promisiune. Asta vreau să fac și eu. Să îmi respect cuvântul pe care mi l-am dat în fața oamenilor când m-au ales primar”, ne-a mai declarat Radu Beligan, primarul comunei vasluiene Văleni. (Marius HERMENIUC)