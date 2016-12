Vă ordon ieşiţi la vot!

Stimaţi concetăţeni şi iubiţi alegători, cârcotaşul a revenit după ce a scotocit printr-o arhivă a istoriei acestei ţări aflate încă sub oblăduirea şi îngăduinţa Bunului Dumnezeu, datorită faptului că gospodarii acestor meleaguri au dintotdeauna creştini. Aşadar, scotocind, am dat peste un ordin: Ostaşi, vă ordon treceţi Prutul! Acest ordin a fost dat armatei române de comandantul suprem, mareşalul Antonescu, şef al Guvernului din care făceau parte şi reprezentanţi ai aşa ziselor partide istorice şi avea drept scop REÎNTREGIREA ŢĂRII, după ce ROMÂNIA DODOLOAŢĂ, sub conducerea nemijlocită şi „înţeleaptă” a casei regale, a fost sfârtecată de vecinii bulgari, unguri şi ruşi, fără a se trage un foc de armă. Mareşalul, după umila mea părere, era singurul patriot din toată gloata de politicieni. Unul, membru PNL (Averescu), a reprimat Răscoala din 1907, altul, Mihaiu I, sub pretext că salvează o mulţime de studenţi, ne-a vândut ruşilor, primind în schimb decoraţii şi nemăsurate beneficii personale. Glumind, probabil, casa regală, inspirându-se şi de la Carol I, a cedat fără luptă trei judeţe româneşti, ce aparţinuseră şi lui Basarab, chiar dacă românii i-au bătut măr pe turci salvând Imperiul Ţarist. Drept recompensă pentru umilinţa suferită de ruşi, casa regală cedează acestora o parte din ROMÂNIA DODOLOAŢĂ.

Neavând veleităţile înaintaşilor, fiind un cetăţean onest, cu dragoste de ţară şi de aproapele său vă ordon ieşiţi cu toţii la vot! Faceţi acest efort dacă doriţi să fie bine în ţară, iar urmaşii voştri să nu mai fie sclavii guvernanţilor de ieri şi de azi şi ai urmaşilor crescuţi de aceştia în spiritul şpăgii. Hotărâţi-vă singuri soarta! Oamenii mai în vârstă au o vorbă: „e vremea lor, maică, e vremea lui anticrist”. Greşit. Aceşti profitori au beneficiat de prostia noastră şi în cândăşie cu alţi nemernici străini au furat AVEREA NAŢIONALĂ, construită cu multe eforturi şi umilinţe timp de pentru peste un sfert de secol. Mulţi şi-au părăsit gospodăriile, locurile natale, voit sau nu, tocmai pentru a munci la construcţia României. Rezultatul? După ce România devenise o putere economică în Europa au venit alţii şi au furat-o cu sprijinul nemiijlocit al celor care au preluat puterea în 1989. Scumpii mei alegători, avem la îndemână o armă letală care nu produce victime ca-n 1989. Arma este VOTUL. A lăsa pe alţii să hotărască în numele nostru înseamnă a da girul celor care consideră că politica şi funcţiile sunt drepturi ce se obţin prin şpagă şi trafic de influenţă. Aceşti domni, foşti tovarăşi, cred că totul li se cuvine şi au ridicat peşcheşul, minciuna şi hoţia la nivel de politică de stat. Constituţia spune clar cine are drept de vot. Nu spune însă că morţii şi condamnaţii definitiv ar avea drept de vot şi pot ocupa funcţii înalte în stat. Misterul morţilor votanţi din 2012 se adânceşte. Pentru a nu se mai petrece astfel de situaţii e nevoie de o prezenţă mare la vot. La peste 70% prezenţă la vot nu mai câştigă cine numără voturile, ci are şanse de câştig alegătorul. Unii spun că vor să iasă la pensie, spun că vor să se odihnească, dar partidul nu le permite. Haide-ţi să-i ajutăm! Haide-ţi să-i pensionăm pe toţi, dacă vrem să ne fie bine! În caz contrar, ei vor aduna în continuare bani în conturi, iar noi vom fi săraci, din ce în ce mai săraci, la fel ca şi până acum. Ei adună caimacul, iar noi suntem cu povara.

Dorim să-i vedem pe aceşti tovarăşi chiriaşi în propiile case, să-şi plătească nevoile personale dintr-o pensie amărâtă de 1.000 lei şi să „tragă” coada săpii sub soarele arzător pentru a obţine venituri suplimentare. Dorim să vadă şi ei ce înseamnă birurile pe care le-au pus fiind miniştri. N-o să se întâmple aşa ceva. Măcar visăm. Ei rămân cu averile şi noi cu povara plăţii averilor aleşilor. Dacă tot am vorbit despre democraţie şi alegeri trebuie spus că democraţia înseamnă conducerea poporului de către popor, prin reprezentanţi aleşi. Mai înseamnă alegeri libere şi corecte, nu în care să voteze şi morţii. Democraţie înseamnă voinţa majorităţii cetăţenilor. Aleşii de ieri şi de azi, însă, au găsit „găselniţa”, folosind majoritatea aplicată celor care se prezintă la vot, nu 50% plus unu din totalul cetăţeanilor cu drept de vot. Democraţia mai înseamnă egalitatea în drepturi şi libertate în gândire. Azi putem gândi ce vrem, dar drepturile sunt doar pentru unii. Tot democraţie înseamnă autoritate şi probitate morală, respectarea legislaţiei de către toţi, iar o decizie este valabilă, dacă-i votată de 50% plus unu din cei cu drept de vot. Baza democraţiei o constituie clasa de mijloc. În istorie găsim democraţie sclavagistă, democraţie feudală, democraţie capitalistă, democraţie socialistă şi democraţie constituţională. Care-i tipul aplicat în România zilelor noastre? Concluzionând asupra democraţiei, părerea mea este că, pe timpul „împuşcatului”, era mai multă democraţie, chiar dacă se spunea că democraţia este ca un avion: cu cât se ridică mai sus cu atât se micşorează şi nu se mai vede. Astăzi, însă, nu poate fi vorba despre democraţie. De exemplu, un parlamentar, vorbă multă, dar minte puţină, cu toate că-i jurist de profesie, a propus o lege contrară demoraţiei. Acesta susţine că 30% dintre cetăţeni pot să decidă pentru toţi. Halal democraţie! De ce vă ordon să ieşiţi la vot? Pentru a nu mai ajunge în Parlament astfel de indivizi, de meserie „auto”. Competenţa ar trebui să reprezinte criteriul de bază.

Vă las astăzi să judecaţi încheind cu vorbele mareşalului Antonescu: „Sdrobiţi vrăjmaşii din răsărit şi miazănoapte. Desrobiţi din jugul roşu al bolşevismului pe fraţii noştri cotropiţi. Reîmpliniţi în trupul ţării glia străbună a Basarabilor şi codrii voevodali ai Bucovinei, ogoarele şi plaiurile voastre”.

La bună vedere şi pe curând, col. de la Vulturi