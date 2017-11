Utopia globalizării şi propaganda analfabetizării funcţionale

Pamflet jurnalistic

Am primit ca sugestie din partea mai multor cititori să îi ajut să înţeleagă intereselor care stau în spatele tuturor tensiunilor şi nedreptăţilor sociale promovate de o anumită parte a presei, a politicului şi chiar de mulţi amărâţi, cu funcţii sau fără, care le susţin sau le acceptă. Am să încerc în câteva cuvinte să explic cât mai simplu o latură care stă cu siguranţă în spatele propagandelor care au ajutat la sărăcirea oamenilor. În primul rând există frica de pretenţiile noastre teritoriale pe care le-am putea ridica uşor. Sunt convins că ceea ce am să vă scriu va deranja pe analfabetizaţii funcţional cât şi pe cârţitele propagandistice infiltrate în toate domeniile sociale. Ţara noastră este mare şi extrem de bogată dacă o privim în graniţele ei fireşti. Acum suntem înconjuraţi de teritorii româneşti sau valahe în care populaţia românească majoritară, pentru a fi stăpânită, este deznaţionalizată lingvistic şi istoric. Credeţi că statelor vecine nu le este frică de eventualitatea firească a pretenţiilor noastre la teritoriile naţionale prin menţinerea spiritului naţional străbun în rândul populaţiei autohtone româneşti? Credeţi că acest aspect este uitat intenţionat? Ba bine că da! Cum se apără vecinii de ţara noastră? Una din metode este metoda cârtiţei. Cârtiţa este un spion străin căruia i se dă nume românesc şi nu îl poţi recunoaşte decât, eventual, după propaganda antinaţională pe care o promovează. O cârtiţă se formează pentru ţara vânată dintr-un număr de copilaşi cărora până la 5 ani li se fixează până la oase naţionalismul ţării de provenienţă. Se instruieşte până pe la 12 ani în limba ţării vânate şi se plantează la cârtiţe vechi care stau în conservare sub forma unor familii normale, dacă nu, se lasă pe străzi şi cresc sub ocrotirea statului, “că sunt copiii străzii, săracii”. Dacă ne interesează, vom vedea cum peste ani, dintre ei ajung oameni de afaceri, politicieni, patroni de trusturi media care vor promova firesc numai lucruri care să ne afecteze spiritul naţional pentru a ne distruge moralul şi analfabetiza funcţional. Ei “lucrează ştiinţific la moral” promovând cu dedicaţie defetismul în toate mediile, adică: noi avem o ţară bogată şi oameni săraci, că suntem o ţară mică, că “munţii noştri aur poartă, şi noi suntem proşti, puturoşi, săraci, conflictuali, hoţi, necredincioşi, facem numai accidente, bătăi, explozii, bombe, că aşa-i românul”. Din nefericire pentru urmaşii migratorilor, noi suntem geto-daci şi se pare că nu putem uita, iar propaganda cu “aşa-i românul” nu se lipeşte neam la marea masă. Mai mult, aceste instrumente promovează fals şi apără drepturile unor minorităţi mai primitive pe care le incită la infracţionalitate şi violenţă. România este ţara care acordă cele mai multe drepturi minorităţilor. Avem grijă ca minorităţile să nu îşi piardă tradiţiile şi limba, mai puţin minoritatea turcică a secuilor care este marginalizată şi uitată, se pare, intenţionat. Această populaţie turcică este actualmente maghiarizată iar prin pierderea limbii şi a tradiţiilor strămoşeşti a fost uşor de analfabetizat funcţional pentru a fi jucată pe degete şi ţinută în sărăcie. Pentru cine nu ştie, după 1990, în persoanele proaspăt organizate politic sau civic şi interesate să se înnavuţească peste noapte în noua orânduire, s-a investit multă programare de creier, cu singurul obiectiv de a-i transforma în analfabeţi funcţional. S-a folosit strategia formării dispreţului faţă de naţiune, strămoşi, valorile tradiţionale şi contemporane. Acest grup de analfabeţi funcţional actuali (instrumente de cârtiţe) s-a selectat foarte uşor prin aderarea lor mercantilă la conceptul de care nu auzise nimeni până în 1989: anti-comunism. Era şi normal să nu ştim de anti-comunism pentru că noi am fost o orânduire socialistă condusă utopic de muncitori şcolarizaţi în spiritul conducătorului suprem. Ce nu se mai ştie este că spiritul naţionalist se cultivă într-un om până la vârsta de 5 ani. Este singura modalitate cunoscută (şi foarte respectată de americani) prin care se fereşte viitorul om matur de analfabetizarea funcţională, adică de pierderea demnităţii şi respectului de sine. Fără naţionalism transformi uşor orice om într-o unealtă atrasă întotdeauna spre răul lui, al celor din jur şi distrugerea propriei ţări în favoarea oricui îşi cunoaşte interesul. Şi uite aşa, de la câteva sute de cârtiţe pline de naţionalismul ţării lor de provenienţă, care luptă pentru menţinerea netulburată a teritoriilor româneşti din ţările care ne înconjoară, s-a ajuns ca 37% din populaţia ţării noastre să creadă în ştiri false, pe care bineînţeles le promovează cu încrâncenare. Conform statisticilor europene suntem pe locul 1 la credulitate. Amuzant este că acest procent coincide cu procentul de analfabetizaţi funcţional care s-a constatat că s-a format în România în ultimii 27 de ani. Dacă o ţinem tot aşa, fără să acţionăm fiecare după conştiinţa noastră naţională, propaganda de analfabetizare funcţională ne va transforma în 50 de ani într-o ţară bucăţelită, cu sclavi autohtoni exploataţi numai de străini. Colac peste pupăză, mafia internaţională vrea globalizare. Ea foloseşte terenul gata pregătit de propaganda intereselor unor state în alte state şi are ca obiectiv ruperea în bucăţi mici a naţiunilor pentru a reinstaura sclavia şi a stăpâni omenirea cu forţe de opresiune foarte reduse. Existenţa naţiunii noastre puternice şi unitare este confirmată de faptul că suntem peste 90% creştini ortodocşi. Biserica naţională Ortodoxă, dacă vrea să nu dispară precum creştinismul în alte ţări europene, poate să acţioneze eficient pentru binele ei şi al poporului pe care îl păstoreşte. Analfabetizaţii funcţional, nefiind capabili de o viziune benefică pentru viitorul lor, (indiferent de poziţia socială vremelnică deţinută) nu se pot gândi că vor dispărea subit după ce nu vor mai fi de folos stăpânilor străini. Politica tradiţională mafiotă de ştergere a urmelor o vedem zilnic prin dispariţia unuia sau a altuia care a fost cineva. Citind acest articol, dacă nu suntem analfabetizaţi funcţional sau cârtiţe, putem înţelege uşor următoarele: populaţiile vechi europene prin tradiţie, nu au uitat şi nu vor să mai revină la viaţa de sclavi pe pământul lor, pe care o trăiau când organizarea statală era formată din ţărişoare mici, uşor de ocupat şi stăpânit de oricine avea o trupă mică de soldaţi profesionişti. Şi expansiunea musulmană camuflată, chiar dacă “atacă puternic la moral” tot pentru divizarea ţărilor mari, se va lovi cu certitudine de marea capacitate de regenerare a populaţiilor autohtone prin naţionalismul european, actualmente “bine săpat”. Apropo, să vă mai spun ceva interesant, ştiaţi că “rus” în limba vechilor vikingi înseamnă “vâslaş”?!

Morel Bolea,

Preşedinte EuroDEMOS