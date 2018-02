Unirea s-a făcut de la talpa țării

O știre de dincolo de Prut face înconjurul lumii. Mai multe localități din raioane diferite au votat în consiliile locale unirea cu România, cu Patria Mumă, cum spunea poetul. Unirea românilor sub același stindard și a teritoriilor locuite de români în granițele începuturilor care vin din negura istoriei s-a făcut mereu prin voința poporului, cu mențiunea că în fruntea poporului erau bărbați de stat, personalități puternice. Acum situația este puțin schimbată. România ortodoxă are un președinte reformat, iar micuța republică de dincolo de Prut, cu vreo 3-4 milioane de oameni în total, are o armată de politicieni. Acolo sunt vreo trei republici într-una, parlamente, guverne și președinți tot la fel, câtă frunză și iarbă prin pădurea privatizată de Voronin și alți mafioți ruso-europeni. E greu de înfăptuit unirea Moldovei cu Patria Mumă pentru că interesele politicienilor de dincolo și de dincoace de Prut sunt altele. Președintele Dodon, bașcanul Găgăuziei, liderul de la Tiraspol, fiecare cu Guvern și Parlament propriu vor să fie stăpâni pe moșiile lor. Republica Moldova de azi e moșia acestor nemernici, nu mai este țara vrednicilor gospodari care au preferat să fie deportați în Siberia decât să intre în colhoz și să se supună bolșevismului instaurat de Stalin după al doilea război mondial, când așa zisul rege Mihai I a vândut rușilor regiunea istorică. Unirea s-a făcut, așadar, prin voința poporului, iar inițiativele cetățenilor din vreo 34 de localități moldovenești reprezintă un semnal puternic. De cealaltă parte, prorusul declarat Igor Dodon, președinte al Republicii Moldova, fierbe în suc propriu, face spume la gură ca să arate poporului cât de iubitor de oameni este, dar în același timp își continuă afacerile din Euopa „Afacerile sunt afaceri și politica e politică”, a spus individul când a fost întrebat ce fel de prorus este dacă are afaceri în Europa.

34 de localități din Republica Moldova au adoptat în consiliile locale unirea cu România. E un pas mare pentru repararea ndreptăților făcute cândva de trădătorid e neam și țară. Problem e că Dodon, liderul Găgăuziei, liderul Transnistriei, o regiune cu vreo 200-300.000 locuitori, Guvernul Republicii Moldova, Parlamentul Republcii Moldova sigur nu vor da curs voinței celor mulți pentru că ei își pierd privilegiile, ei își pierd jucăriile pe care le conduc. Concret vorbind, așa cum spuneam și cu altă ocazie, Republica Moldova ar intra azi în faliment dacă azi Europa și România n-ar mai aloca fonduri nerambursabile acestei țărișoare. Din vreo 3-4 milioane de oameni care-s moldoveni în acte, undeva la 90% au și acte românești pentru a putea munci în Europa. La ei în țară nu au ce face, nu au locuri de muncă plătite cât să nu moară de foame. Nici în Occident nu câștigă lefuri comparabile cu munca depusă, dar e mult mai bine decât în Republica Moldova, unde prețurile sunt mult mai mari ca-n România, iar salariile și pensiile sunt de mizerie. Se plâng pensionarii din România care au pensii de 7-800 lei, dar dacă ar fi obligați să trăiască o lună cu vreo 200 lei, în condițiile în care o pâine normală costă la Chișinău aproape 2 lei? Situația în micuța republică de dincolo de Prut este complicată și soluții pentru perioada imediat următopare nu se întrevăd. Acolo au bani doar mafioții, care au afaceri „protejate” și nu plătesc mare lucru la stat, iar statul trăiește din ajutoare europene și românești. Prin satele de lângă Prut, în zona Ungheni, instalațiile de irigat au fost refăcute cu bani americani. Multe școli, grădinițe, unități de cultură au fost modernizate sau construite cu bani europeni și românești, energia electrică și gazul vin din România, în timp ce Rusia își vede interesul propriu, așa cum și l-a văzut mereu de la Ecaterina încoace. Unirea cu România care permite circulația liberă a cetățenilor Republicii Moldova de azi în Europa ar fi singura soluția ca micuțul stat de doncolo de Prut să nu moară. Chiar dacă Republica Moldova ar fi alipită Rusiei, timpurile colhozurilor nu mai revin, deci sărăcia ar deveni și mai accentuată. Rusia nu dă nici în regiunea Crimeea, pe care a anexat-o nu demult, contrar voinței băștinașilor tătari de acolo, dar de unde să dea Republicii Moldova? Mai mult de atât, de ce să dea? Au votat pentru unirea cu România localitățile Parcova din raionul Edineț, Ulmu, Bardar, Ruseștii Noi, Puhoi, Răzeni, Horești și Văsieni din raionul Ialoveni, Feștelița din raionul Ștefan Vodă, Opaci și Ursoaia din raionul Căușeni, Gotești și Capaclia din raionul Cantemir, Săseni și Nișcani, Meleșeni din raionul Călărași, Sărătenii Vechi, Târșiței și Ordășei din raionul Telenești, Grățiești și Băcioi din Chișinău, Boghiceni din raionul Hâncești, Codreanca din raionul Strășeni, Floreni din raionul Anenii Noi, Măgurele din raionul Ungheni, Cucoara din raionul Cahul, Visoca și Bădiceni din raionul Soroca, Drăsliceni din raionul Criuleni, Ghiduleni din raionul Rezina, orașul Cimișlia, Vatici din raionul Orhei, Ciorești din raionul Nisporeni, Chetrosu din raionul Drochia. Istoria se repetă așadar, însă contextul este nefavorabil, iar politicienii de azi numai bărbați de stat nu-s. (B. A.)