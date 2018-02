Written by:

Berezenii Vasluiului contrazic total imaginea județului văzută la nivel național de zonă săracă și neputincioasă.

Destin, muncă permanentă, dăruire, pasiune, grijă pentru cei din jur, insistență, dorință de mai mult pentru comunitatea în care trăiește, toate la un loc sau pe rând sunt calitățile personalității puternice. Dintotdeauna s-au găsit oameni în Moldova lui Ștefan cel Mare și Sfânt care să dureze cetăți. Unii strică și alții construiesc. Așa e viața cetății arată istoria. Obligatoriu însă mereu se găsesc personalități puternice, oameni de valoare ce pun mai presus interesul comunității în raport cu interesul propriu.

Coincidență sau nu, zilele acestea, peste Prut, râul care desparte frații, multe, prea multe localități au adoptat hotărâri pentru unirea cu frații de dincoace de Prut în forurile legislative ale comunităților locale. Dacă ne uităm în istorie unirea tuturor românilor și a teritoriilor românești și România modernă au fost făcute de către bărbați de stat, oameni cu inițiativă, oameni care au considerat că viața cetății este mai presus de propria viață, iar hotărârea a plecat de jos, de la voința celor mulți. De-a lungul Prutului care desparte frații sunt puține comunități dezvoltate, în ciuda faptului că dintotdeauna Prutul a creat posibilități de dezvoltare celor din preajma lui în raport cu alți moldoveni care stau la deal sau șes. De la intrarea în țară a Prutului și până la vărsarea în Marea Neagră, nu-s multe comunități dezvoltate, ba chiar am putea spune, după ce am trecut prin toată zona, că puține comunități locale au profitat de avantajele învecinării cu această apă curgătoare. Sigur evenimentele din trecut au avut multe de spus în evoluția oamenilor din această zonă. Unii sunt făcuți să dureze cetăți. Iată că la Berezenii Vasluiului există un om al cetății care mereu a construit. E cunoscut în tot județul Vaslui și-n toată Moldova, ba chiar și la nivel național pentru iscusința și determinarea de care a dat dovadă în 1990 când s-a opus demolării cooperativei agricole din comună. Inginerul Toader Dima a reușit să convingă pe vrednicii gospodari din comunitate că-i mai bine să lucreze în comun și organizat proprietățile pe care le au pentru că numai așa se obține câștig din agricultură. Fiind un om de acțiune, a cam evitat să se amestece în politica încurcată a timpurilor așa zis moderne. S-a lăsat convins într-un târziu și a candidat pentru Parlamentul României. A fost ales, pentru că mereu a lcurat cu oameni și pentru oameni. Au venit alegerile locale din 2016. A lăsat fotoliul de parlamentar pentru funcția de primar al comunei Berezeni. A candidat și a câștigat, pentru că e omul cetății, e omul care durează cetăți. Acum la Berezeni realitatea locală se schimbă într-un ritm alert. Dintotdeauna aici au fost oameni vrednici și tocmai pe acest aspect a mizat domnia sa când a candidat pentru funcția de primar. Comuna Berezeni se dezvoltă, iar pentru 2018 primarul Toader Dima are proiecte importante în derulare. Piața comunală trebuie făcută pentru că aici vin oameni din toată zona și investiția va fi realizată cu fonduri europene. „Proiectul pentru piața comunală a fost depus la AFIR”, spune inginerul Toader Dima.

Anul acesta se mai lucrează la extinderea rețelei de apă, pentru amenajarea altor trotuare, de-a lungul drumului național care traversează comuna, la construcția a trei unități de învățământ, două școli și o grădiniță, pentru extinderea canalizării, la construcția unei centru social cu o capacitate de 150 persoane și la o casă de cultură. Sunt câteva obiective importante pentru comuă, spune primarul Toader Dima, iar acestea vor fi realizate cu fonduri europene, guvernamentale și contribuție de la bugetul local. „Extinderea canalizării o facem din surse proprii. Facem un centru social în care vor fi 150 persoane peste 65 ani. Va fi un centru modern de tratament, cu fizioterapie. Mai avem două școli de construit și o grădiniță la Mușata. La Berezeni vreau să refac o școală în stilul consacrat de fostul ministru Spiru Haret. Caut proiectul vechi și vom face școala Anastasie Fătu din Berezeni în acel stil. Aici vor fi și un centru de calcul, sală de conferințe sau sală de mese. Copilul trebuie să aibă unde lua masa. Nu se poate să mănânce printre cărți. Peste tot prin Europa așa este. Elevii trebuie să primească o masă caldă. ~n toată țara nu mai sunt cantine. Suntem obligați să asigurăm condiții bune pentru dezvoltarea generațiilor viitoare”, a spus inginerul Toader Dima, primarul comunei Berezeni. Trebuie să revenim și șă spunem că un dialog cu primarul Dima înseamnă o lecție de viață. Moldova și România în general duc lipsă de modele. Chiar dacă nu putem fi nostalgici, au fost vremuri în care erau multe modele și acum sunt personalități dar nu apar în față precum păduchii în frunte dintr-un motiv simplu ilustrat bine într-o zicală populară: „cine se amestecă în tărâță va fi mâncat de porci”. Cetatea însă, adică regiunea și țara în general, are nevoie de personalități, de modele, altfel cum se va dezvolta viitorul, cum vor crește generațiile de mâine?

Revenind la Berezeni, în planul de investiții pentru acest an mai sunt incluse puțuri forate în localitățile unde nu ajunge rețeaua principală de alimentare cu apă, pietruiri de drumuri și convingerea că județul va asfalta drumul județean Berezeni-Rânceni care face mari probleme localnicilor. „Poate reușim, cu ajutorul Domnului, să asfaltăm drumul județean Berezeni-Rânceni. Suntem singura comună din județ care nu avem drumuri comunale care să lege drumuri județene. Avem doar drumuri județene și sătești. Din acest motiv am pierdut punctaj la un proiect cu finanțare europeană. Facem demersuri acum pentru a schimba încadrarea unor sectoare de drum”, mai spune primarul comunei Berezeni.

Repetăm în fiecare săptămână, în reportajele de promovare ale comunităților locale că investițiile publice ridică nivelul de confort pentru localnici și atrag investiții private. La Berezeni, de exemplu, terenul agricol este mult mai scump decât în alte zone ale județului Vaslui și nici nu sunt suprafețe de vânzare. Spiritul proprietății este încă viu aici, pe Valea Prutului, unde gospodarii locului au căutat mereu soluții pentru a trăi mai bine. (B. A.)