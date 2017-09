Unii sunt făcuți pentru a ocupa fotoliul de primar

Written by:

E cea mai dezvoltată comună a județului Vaslui, privind investițiile publice din ultimii ani, chiar dacă nu-i cea mai mare. Vorbim de comuna Fălciu care aplică proiecte cu fonduri europene pe noua linie de finanțare 2014-2020, după ce a reușit investiții publice pe măsurile existente până acum.

În timp ce un găinar ajunge în fruntea unei administrații locale și nici după un an e suspendat pentru niște… găinării, alți aleși locali iau în serios rolul pe care și-l asumă în dezvoltarea unei comunități și de aici apar diferențele majore dintre comune. La Fălciu am văzut că se lucra la trotuare de-a lungul drumului național, în timp ce-n alte comune la fel de vizibile sau chiar mai vizibile, pentru că-s traversate de drumuri europene, sunt drumuri sătești împădurite și-n aproape 28 de ani nu s-a turnat o palmă de asfalt. {i unii și alții au avut la dispoziție oportunități diverse. Fălciul de exemplu a știut să valorifice oportunitățile existente, a cheltuit fonduri europene și guvernamentale, iar alte comune cu alți primari au alte preocupări. În alegerile locale se reeditează bătălia de Podu Înalt, toți „vitejii de soi” vor să ajungă în funcția de primar. Apoi, nu prea știu ce să facă din această funcție.

Am început reportajul de față arătând o realitate românească. În același timp acesta este motivul diferențelor semnificative între comunitățile locale. Vom detalia ulterior bătălia care se dă pentru fotoliul de primar la alegerile locale. Am plecat pe Valea Prutului într-o zonă cândva etalon pentru județul Vaslui. În momentul de față, județul Vaslui este reprezentat de câteva oaze de dezvoltare. În rest, Dumnezeu cu mila. Cândva târg, ba chiar și reședință de }inut cum a fost organizarea administrativă cândva, Fălciul a avut perioade mai bune și mai rele. De câțiva ani comuna Fălciu este prima în județ în ceea ce privește dezvoltarea, dacă ne raportăm la numărul de locuitori, întindere și investiții publice realizate. Altfel spus unii aleși locali găsesc bani „din piatră seacă”, așa cum spune moldoveanul și reușesc să modernizeze comunitățile care i-au ales. Acum, la început de toamnă, comuna Fălciu are contracte semnate pe noua linie de finanțare 2014-2020. Câte comune au?

Primarul comunei Fălciu Neculai Moraru este și președintele Asociației comunelor din România, filiala Vaslui. Prima replică la întrebările privind secretul dezvoltării comunității a fost: „Dacă vrei să fii primar nu mai ai timp de afaceri sau alte activități”. Scurt și la obiect. Până să ajungem la enumerarea investițiilor publice reușite ori aflate în diverse stadii creionăm o imagine de ansamblu a întregii zone. Naționalul Huși-Murgeni-Galați este cât de cât acceptabil după ce ani la rând a stat plin de gropi. Acum accesul în zonă e mai facil. Mergând pe acest drum național, ultima comună înainte de orașul Murgeni este Fălciul. Pe stânga drumului se întinde lunca Prutului unde oamenii locului își cultivă, de regulă, cele de trebuință pe lângă gospodării. În zare se vede provincia românească aflată mereu în bătaia vântului, acum țară soră și vecină. La Fălciu este punct de trecere a frontierei spre Republica Moldova pe calea ferată. Lipsesc trenurile însă de ceva timp. Vama și gara au fost modernizate dar au rămas fără obiectul activității. De o perioadă bună traficul în vama Albița și în vama Oancea a crescut foarte mult. Fălciul se află fix la jumătatea distanței dintre cele două puncte de trecere a frontierei. Primarul comunei Fălciu a făcut demersuri pentru construcția unui pod rutier peste Prut care ar ajuta mult întreaga zonă. Se studiază acum două-trei variante. E posibil ca proiectul îndrăzneț al primarului Neculai Moraru să devină realitate cât de curând.

Nu pot merge mai departe fără să arăt frumusețea peisajului, dar cel mai mult surprinde călătorul vrednicia oamenilor de aici. Poate natura, care-i ceva mai darnică, dar și rea mai ales iarna, a dirijat și a păstrat în zonă mai mult oameni cu caractere tari, oameni gospodari care lucrează permanent pentru a reuși să-și crească gradul de confort. Acesta-i motivul pentru care și-au desemnat în frunte un om vrednic, un primar care găsește soluții. La momentul vizitei se lucra la amenajarea de trotuare pe drumul național. Trotuarele n-au fost începute însă fără a lucra mai întâi la drumuri. Nu poți face parc sau trotuar și drumurile prin satele comunei să fie de pământ. Ordinea firească a priorităților este atributul gospodarului. Soarele ardea cu putere pe frumoasa Vale a Prutului. N-a mai plouat pe aici de mai bine de o lună, îmi spune cineva. Toamna însă nu-i săracă, anul agricol a fost bunișor. Continuând în aceeași notă optimistă, trebuie spus că administrația locală aplică proiecte de investiții și are două contracte la măsura 7. 2. din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020. Ambele proiecte sunt în faza de achiziție. Se va construi o grădiniță nouă la Fălciu care să adune copiii din spațiile existente care nu corespund necesităților momentului. Grădinița nouă va avea toate utilitățile și dotări moderne pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor comunității. Asta-i zestrea unei așezări și grija pentru copii, adică pentru viitorul comunității arată cine-i om cu adevărat. Investiția se ridică la 500.000 euro cu tot cu dotări. În acest proiect a fost depusă deja cererea pentru acordarea avansului de 50%. Din păcate, că problemele nu pot lipsi dacă suntem în România, spun specialiștii din primărie, nu sunt constructori serioși, iar o investiție de anvergură nu o poți face cu oricine. „Chiar cred că este o lipsă de firme puternice de construcții. Mă refer la construcții civile. Dacă s-au înscris la o licitație 8 firme, niciuna nu a respectat condițiile”, spune responsabilul cu proiectele europene. În context mai trebuie făcută o precizare. Am găsit investiții de succes realizate cu fonduri europene și guvernamentale acolo unde primarul a reușit să-și construiască o echipă de specialiști. Nu-ți trebuie mulți, e de ajuns și un om dedicat muncii pe care o face și responsabil și atunci se pot derula investiții publice de anvergură. Al doilea proiect se referă la infrastructura rutieră. E vorba de asfaltarea mai multor drumuri pe o distanță totală de 5,3 kilometri. Se vor asfalta străzi în Fălciu, Bogdănești și Rânzești. Străzile care se asfaltează fac legătura cu obiective publice de interes local, cum ar fi centrul pentru copii, biserică, stadion, agenți economici care au aplicat proiecte cu fonduri europene, gara Bogdănești. Valoarea proiectului este de un milion euro. Proiectul tehnic este realizat și s-a întocmit cererea pentru acordarea avansului. Trecând peste aspectele tehnice mai greu de înțeles, cert este că numai aceste două proiecte cu fonduri europene înseamnă mult pentru o comună de mărimea Fălciului, dar aceste investiții sunt precedate de altele, iar în continuare mai sunt alte proiecte care vor intra în lucru. Pe scurt, la Fălciu se lucrează permanent, iar investițiile publice ridică gradul de confort și stimulează dezvoltarea mediului privat și a zonei în general.

Centru de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, centru de permanență, modernizarea școlilor din Rânzești și Copăceana…

Alte proiecte pe fonduri europene și guvernamentale sunt aprobate și așteaptă să intre în lucru. Pe Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, la măsura 8. 3. se va realiza un centru de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Există o clădire la Rânzești, fosta primărie când localitatea era comună, pe care primarul Moraru nu a demolat-o ci a solicitat reabilitarea obiectivului. Acum, prin proiectul menționat, clădirea va fi extinsă și dotată pentru servicii sociale. Tot cu fonduri europene, printr-un proiect transfrontalier se încearcă realizarea unui pod rutier peste Prut. Sunt mai multe variante în lucru, iar speranța administrației lcoale din Fălciu se leagă și de ședința comună a guvernelor României și Republicii Moldova care se desfășura într-un viitor apropiat. Fălciul este recunoscut ca punct de trecere a frontierei, vamă există, dar trebuie podul și infrastructura până la pod, atât în Republica Moldova cât și-n România. Se pare că din punct de vedere politic mai sunt ceva probleme, dar poate se va găsi înțelegere pentru a realiza acest obiectiv care poate ajuta la dezvoltarea zonelor de pe ambele maluri ale Prutului. Mai trebuie spus că a fost pod rutier peste Prut dar la sfârșitul celui de-al doilea război mondial a fost bombardat și distrus. Suma ce se poate lua din fonduri europene pentru acest proiect important în zonă este de două milioane euro. Totdată, cu fonduri europene se vor mai aplica proeicte mai mici în domeniul cultural-tradițional. Tradițiile locului reprezintă o bogăție inestimabilă și cei care o pun în valoare au numai de câștigat. Comunitățile se dezvoltă, devin mai vizibile și mai vizitate, iar nivelul de trai crește.

Nu pot fi trecute cu vederea proiectele depuse în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL), unde nu-i chiar așa cum povestea doamna ministru, la începutul anului, în cadrul unei întâlniri la Iași. Din 8 proiecte depuse pentru Fălciu s-au aprobat doar 3. {colile din Rânzești și Copăceana vor intra în proces de modernizare și dotare. Acestea sunt două proiecte aprobate. Totodată se va extinde și moderniza dispensarul comunal și va fi transformat în centru de permanență.

Unul dintre cele mai mari proiecte ca valoare, cu finanțare multianuală, se află în derulare. E vorba de proiectul pentru modernizarea mai multor drumuri de interes local. Acest proiect este început de câțiva ani, are o valoare de 17 milioane lei care înseamnă 15,25 kilometri de asfalt. Investiția se apropie de final. Cel mai mare drum din proiect are 11 kilometri și face legătura cu localitatea Copăceana. Iată așadar că la Fălciu procesul de modernizare se derulează în ritm alert și tocmai din acest motiv spuneam că unii sunt făcuți pentru a ocupa fotoliul de primar.

Să nu creadă cineva însă că la Fălciu nu a fost bătălie în campania electorală din 2016. Cu toate obiectivele realizate de primarul Neculai Moraru, s-au găsit candidați care să murdărească totul în jur, că doar numai la asta se pricep și să spună oamenilor numai minciuni în speranța că vor ajunge în fotoliul de primar. S-a folosit din plin și băutura chiar dacă astfel de practici sunt interzise prin lege. Gospodarii locului însă au fost la înălțime și au ales pe cel care a demonstrat că are soluții. Oamenii nu au crezut în minciuni și cel mai important este că nu s-au lăsat cumpărați. Spunea cineva că-n alegerile din 2016 a fost ca-n scrierile marelui Caragiale. A trecut și acel moment și planul, strategia de dezvoltare locală inițiată de primarul Neculai Moraru continuă să fie aplicată cu succes, iar comuna Fălciu este fruntea zonei și a întregului județ. (B.A.)