Unde-i România reală? Muncește nu se vinde pe doi lei!

Manipularea transformată în senzațional acoperă orice este bun în România reală. Vorbim de România celor care muncesc, de România celor care învață, de România celor care nu se vând pe două parale pentru a ieși în stradă. 20.000 de oameni înseamnă nimic în raport cu 15 milioane de votanți câți are România. 20.000 de oameni înseamnă praful de pe tobă în raport cu 12-13 milioane de votanți reali ai României reale. Să fie clar, în scripte sunt înscriși peste 15 milioane de alegători, dar în realitate sunt vreo 12-13 milioane. România reală nu înseamnă consultanți, sociologi etc, adică niște neica nimeni, fără vreo profesie reală. O individă numită de alții mare ziaristă cică mobilizează ea lumea să iasă în stradă. Dacă o întrebi nu știe ce înseamnă modificările la legile justiției. Un profesor doctor în drept, momentan ministru al Justiției, împreună cu mai mulți specialiști au redactat un proiect de lege care să armonizeze unele decizii europene cu realitatea românească, să opereze unele schimbări privind obligațiile și drepturile magistraților (procurori și judecători), care greșesc ori se lasă cumpărați ori nu știu și dau niște hotărâri de te doare capul. Indiferent din ce motiv au dat aceștia o hotărâre greșită bun de plată e statul român. Atenție însă că magistrații sunt plătiți cu salarii de neimaginat pentru doctori, profesori și alți specialiști ai României reale, tocmai pentru a nu putea fi cumpărați. Când trântesc un proces ce pățesc? Nimic. Se spune că au greșit și gata, iar statul român e bun de plată. Un doctor nu trebuie să greșească pentru că e vinovat dacă o țață spune vrute și nevrute la presa amatoare de scandal. Un magistrat însă nu răspunde în vreun fel indiferent de hotărârea pe care o ia. Au fost judecători care au eliberat din greșeală sau nu violatori ori alte persoane ce reprezintă un pericol social. I-a tras cineva la răspundere? Nu. Ministrul Justiției vrea să modifice unele aspecte din legislație și s-au trezit vreo câțiva ’telectuali să cheme poporul la proteste. Un campion la șprițuri, un bunic din fruntea sindicatelor și alte câteva cozi de topor au declarat în gura mare că se alătură protestelor și mai mult decât atât vor scoate oamenii în stradă. Care oameni, domnilor? Voi nu trăiți în România reală? {prițangiul cu partidul lui cu tot nu adună mai multe de câteva mii, iar bunicul sindicalist șef dacă se uită în spate vede că-i pustiu și individa poreclită mare ziaristă e zero. Cine dintre ăștia care urlă și inventează proteste masive trăiește în România reală? Niciunul. Ei trăiesc în turnul de fildeș, stau în capitală pe bani mulți și cică ei contează în România reală. Mai mare minciună e greu de găsit. Continuarea o citiți în ediția tipărită a regionalului Informatorul Moldovei.