Un surâs în plină toamnă la Micleștii Vasluiului

Gospodarii satelor găsesc și motive de bucurie dacă au muncit întregul an că așa a fost dintotdeauna. Într-un ținut de poveste, unde tradițiile n-au fost uitate, prima zi a lui Brumar a venit cu o sărbătoare de zile mari.

Când soarele amiezii de toamnă începea să încălzească mai bine, a început sărbătoarea comunei Miclești pe acordurile muzicii de fanfară. 1 octombrie, ziua persoanelor vârstnice, începutul celei de-a doua luni de toamnă, a adus mare bucurie la Miclești, un ținut de poveste. Sărbătoarea comunei, intitulată de organizatori un surâs în plină toamnă, a adunat toată suflarea să se bucure de recolta destul de bună de anul acesta. Toamna se numără bobocii spune o vorbă moldovenească și cei care au semănat astă primăvară au cules acum. Când mustul fierbe în butoaie, vorba primarului Doru Agafiței, comuna Miclești sărbătorește eforturile de peste an. Dintotdeauna, chiar dacă au fost vremuri mai grele sau mai ușoare, moldoveanul și-a cântat bucuria ori obida. Astăzi poate fi mai bine ca ieri, iar mâine va fi mai bine decât astăzi, cam acesta-i mesajul citit pe chipurile gospodarilor la Ziua Recoltei, sărbătoarea comunei Miclești. „Vă doresc sănătate oameni buni și să ne bucurăm împreună, să cinstim pe cei care au muncit să construiască ceea ce avem noi astăzi, 1 octombrie fiind și ziua persoanelor vârstnice. Ca-n fiecare an vom cinsti împreună familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Bugetul comunei este destul de sărac pentru că avem multe de făcut însă respectăm tradiția și iată că suntem la ediția cu numărul 16 a Zilei Recoltei, manifestare pe care încercăm s-o organizăm cât mai bine sau mai bine de la an la an”, a spus primarul Doru Agafiței în aplauzele oamenilor prezenți. Fumul grătarelor, muzica de fanfară și mirosul mustului care fierbe în butoaie au dat, toate la un loc, o notă tradițională frumoasei sărbători a comunei Miclești.

Motive din partea administrației locale pentru a organiza manifestarea sunt, spunem noi. Mai greu sau mai ușor, în comuna Miclești administrația locală reușește să realizeze investiții publice de amploare. Apă la robinet este, nu demult s-au mai asfaltat câteva sectoare de drum, în timp ce restul sunt bine întreținute, iar județeanul care duce la Miclești este modernizat. Altfel spus, aici chiar se lucrează. În timp ce alte comunități cu pretenții se lasă acoperite de gunoaie și bălării, administrația locală de la Miclești a amenajat locuri pentru deșeuri lângă fiecare stație de autobuz. Coșurile de gunoi, dacă le putem spune așa, sunt realizate din nuiele împletite, respectând astfel nota tradițională. Satele din această zonă vin tocmai de prin secolele XV-XVI și dintotdeauna au fost locuite de oameni gospodari și iubitori de frumos. Un reportaj despre frumusețile și oportunitățile zonei citiți în ediția tipărită a regionalului Informatorul Moldovei de miercuri 4 octombrie 2017.