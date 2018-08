Un rus voia în Occident, iar contrabanda cu ţigări a atins cote de neimaginat

Written by:

Poliţiştii de frontieră botoşăneni au depistat, în zona de competenţă, un cetăţean din Federaţia Rusă care a încercat să treacă ilegal frontiera, peste apa râului Prut. Bărbatul a fost predat autorităţilor moldovene în baza acordului de readmisie. În data de 18 iulie a.c., în jurul orei 01.00, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Româneşti, judeţul Botoşani, aflaţi în executarea unei misiuni specifice, au depistat, pe direcţia localității de frontieră Santa Mare, o persoană de sex masculin care nu vorbea limba română și nu își justifica prezența în zonă. Imediat, poliţiştii de frontieră au dus persoana în cauză la sediul poliţiei de frontieră pentru cercetări, ocazie cu care s-a stabilit că este un cetăţean rus, în vârstă de 48 de ani. Bărbatul a declarat că a încercat să treacă ilegal frontiera din Moldova în România, înot peste râul Prut, întrucât dorea să ajungă într-un stat din vestul Europei. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, bărbatul fiind predat autorităţilor moldovene, în baza acordului de readmisie.

Autovehicul radiat din circulaţie, descoperit în P.T.F. Albiţa

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa efectuează cercetări cu privire la un bărbat care conducea un autovehicul marca Mercedes, radiat din circulaţie de autorităţile din Belgia.

În data de 18 iulie a.c., în jurul orei 20.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa – I.T.P.F. Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control necesare trecerii frontierei, Nicolae F., cu dublă cetăţenie română şi R. Moldova, în vârstă de 59 de ani, conducând un autovehicul marca Mercedes, ce avea aplicate numere de înmatriculare olandeze. Existând suspiciuni cu privire la starea înmatricularii mijlocului de transport în cauză, lucrătorii noştri au procedat la efectuarea de verificări suplimentare, în urma cărora au constatat că autovehiculul figurează ca fiind radiat din circulaţie de autorităţile din Belgia, din data de 08.06.2018. Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că nu avea cunoştinţă despre radierea din circulaţie a autoturismului de către autorităţi. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat şi punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare.

Bunuri în valoare de peste 7.116 lei, confiscate în urma unor acţiuni la frontieră

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, împreună cu lucrătorii vamali, au descoperit, în ultimele 24 de ore, 18.600 ţigarete( 930 pachete) de contrabandă şi 12 litri alcool, bunuri pe care trei persoane au încercat să le introducă ilegal în ţară şi apoi să le comercializeze pe piaţa neagră de desfacere.

* În ziua de 18 iulie a.c., în jurul orei 21.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, pentru a intra în ţară, cetățeanul român Anastasia S., în vârstă de 26 de ani, conducând un autoturism marca BMW, înmatriculat în Spania. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amănunțit asupra mijlocului de transport, în urma căruia polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au descoperit ascunse, în locul destinat roţii de rezervă, 12 litri cognac (24 sticle x 0,5 litru marca “Bardar”), concentraţie 40 %, de provenienţă duty-free. Întreaga cantitate de alcool, în valoare totală de 960 lei, a fost ridicată în vederea confiscării, iar tânăra a fost sancționată cu amendă în valoare de 5.000 lei.

* O oră mai tâziu, s-a prezentat în acelaşi punct de trecere a frontierei, pentru efectuarea formalităților de control, pentru a intra în ţară, ieşeanul Ghenadie B., în vârstă de 43 de ani, pasager într-un autocar, înmatriculat în România. În baza profilului de risc s-a procedat la efectuarea unui control amănunțit asupra mijlocului de transport, în urma căruia polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au descoperit ascunse, în spatele scaunului şoferului, 10.800 de țigarete (540 pachete de țigări), marca “Winston”, de proveniență R. Moldova. Întreaga cantitate de ţigări, în valoare totală de 2.484 lei, a fost ridicată în vederea confiscării, iar bărbatul a fost sancționat cu amendă în valoare de 10.000 lei.

* Şi echipa comună de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni a descoperit într-un autoturism marca Toyota, înmatriculat în Bulgaria, condus de cetăţeanul moldovean Alexandru A., în vârstă de 39 de ani, în rezervorul mijlocului de transport 7.800 de țigarete (390 pachete de țigări), marca “Ashima”, de proveniență Duty Free. Conform prevederilor legale, a fost luată măsura reţinerii bunurilor în valoare totală de 3.672 lei și sancţionarea contravenţională a bărbatuluilui cu amendă în valoare de 10.000 lei.

Volvo plin cu colete de contrabandă oprit la Crasnaleuca

Poliţiştii de frontieră botoşăneni au depistat un cetăţean român care transporta în autoturism 10.000 de pachete cu ţigări de contrabandă, ambalate în colete, ce urmau să ajungă pe piața neagră de desfacere din zonă.

În data de 17.07.2018, acţionând în baza unor informaţii, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Rădăuţi Prut-I.T.P.F. Iași, au organizat o acțiune specifică pe lina combaterii contrabandei cu tutun în zona de competență. În jurul orelor 21.50, în localitatea Crasnaleuca, poliţiştii de frontieră au efectuat semnalul regulamentar de oprire pentru un autoturism marca Volvo, înmatriculat în Bulgaria. În autoturismul condus de cetăţeanul român Robert P., în vârstă de 22 de ani, au fost descoperite mai multe colete cu ţigări, ambalate în cutii de carton, în care au fost inventariate 10.000 pachete cu ţigări, marca Ritm, de provenienţă R. Moldova, în valoare de 116.250 lei. Tânărul aflat la volan a declarat că ţigările au fost preluate de la malul râului Prut de la persoane necunoscute, pentru a le transporta în localitatea Crasnaleuca. În cauză, a fost întocmită lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă. Poliţiştii de frontieră continuă cercetările împreună cu autoritățile de frontieră ale statului vecin, în vederea identificării tuturor persoanelor implicate şi stabilirii întregii activităţi infracţionale.

A încercat să păcălească poliţiştii de frontieră, dar s-a ales cu dosar penal

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Iaşi au descoperit în trafic un cetăţean din judeţul Iaşi care conducea un autoturism radiat din circulaţie de autorităţile din Germania şi pe care erau aplicate plăcuţe de înmatriculare false. În data de 17 iulie a.c., în jurul orei 20.00, poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Iaşi, pe timpul unei acţiuni specifice, au oprit în trafic, pe DJ 249 A, pe raza localităţii Mânzăteşti, un autoturism marca Opel, ce avea aplicate plăcuţe de înmatriculare olandeze, condus de cetățeanul român Andrei G., în vârstă de 20 de ani, domiciliat pe raza judeţului Iaşi. Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor prezentate la control pentru autoturismul în cauză, lucrătorii noştri au procedat la efectuarea de verificări suplimentare, în urma cărora au constatat că acesta este radiat din circulație de autoritățile din Germania, iar numerele de înmatriculare aplicate au fost atribuite altui autoturism. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat și punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu numere false.

Permis de conducere fals prezentat la control

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa efectuează cercetări cu privire la un cetăţean român care a prezentat la control un permis de conducere fals.

În data de 17 iulie a.c., în jurul orei 11.10, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa-I.T.P.F. Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru trecerea frontierei, pentru a ieşi din ţară, cetățeanul român Constantin C., în vârstă de 28 de ani, domiciliat pe raza judeţului Vaslui, conducând un autoturism marca Mercedes, înmatriculat în R. Moldova. La controlul de frontieră, bărbatul a prezentat un permis de conducere, cu însemnele autorităţilor din R. Moldova, având fotografia și datele de identificare ale acestuia, valabil pentru categoriile “B” şi “C”. Având suspiciuni cu privire la autenticitatea permisului de conducere, colegii noştri au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care s-a constatat că documentul în cauză nu îndeplineşte condiţiile de formă şi fond ale unuia autentic, fiind fals total. Cu privire la cele constatate, tânărul a declarat că are permis de conducere eliberat de către autorităţile din R. Moldova pentru categoriile “B” şi “C” din anul 2014, dar că acesta este reţinut de autorităţile moldoveneşti din decembrie 2017, în urma unui eveniment rutier. Acesta a mai adăugat că a procurat permisul prezentat la control în luna ianuarie a.c., de la o persoană pe care nu o cunoaşte, care s-a oferit să îi faciliteze restituirea permisului de conducere de la autorităţile competente contra sumei de 50 de euro. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de uz de fals.

Moldovean fără permis oprit la frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca efectuează cercetări cu privire la un bărbat care conducea un autoturism marca Seat Alhambra, fără a deţine permis de conducere. În data de 17 iulie a.c., în jurul orei 16.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca – I.T.P.F. Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, cetățeanul moldovean Vasile C., în vârstă de 21 de ani, la volanul unui autoturism marca Seat Alhambra, înmatriculat în Lituania. La controlul de frontieră tânărul a prezentat doar documentele de identitate, declarând că nu deţine permis de conducere.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Acte nereale pentru marfa transportată

Poliţişti de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa efectuează cercetări cu privire la un bărbat care a prezentat autorității vamale acte nereale pentru marfa transportată. În Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa – I.T.P.F. Iași s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru trecerea frontierei, pentru a ieşi din ţară, cetățeanul din Republica Moldova Sergiu S., în vârstă de 34 de ani, conducând un ansamblu de vehicule format dintr-un autocamion marca DAF și o remorcă marca Sommer, ambele înmatriculate în Republica Moldova. La controlul de frontieră, cu ocazia operațiunilor vamale, s-a constatat ca unul dintre documentele vamale, aferent unui transport de fungicide, prezintă o serie de discrepanţe între datele conţinute şi documentele anexate prezentate. În urma controlului fizic asupra ansamblului auto, s-a constatat că lotul de mărfuri nu există. Deoarece prezentarea la controlul vamal a unei declaraţii vamale fără a putea fi identificate bunurile din lista anexată, potrivit Codului Vamal, constituie infracţiune, Biroul Vamal Albiţa a întocmit proces-verbal de constatare şi a sesizat organele poliţiei de frontieră din P.T.F. Albiţa. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri ori la alte cantităţi de mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă.

Țigări de contrabandă descoperite în bordul unui cap-tractor

Echipa comună de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa a descoperit ţigarete de provenienţă R. Moldova, pe care un cetățean moldovean încerca să le introducă în ţară, ascunse într-un loc special amenajat în bordul mijlocului de transport pe care îl conducea. În Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa – I.T.P.F. Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară, cetățeanul R. Moldova Valerii S., în vârstă de 63 de ani, conducând un ansamblu de vehicule format dintr-un cap-tractor marca Mercedes și o remorcă marca Schmitz, ambele înmatriculate în România. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra mijlocului de transport, ocazie cu care, echipa comună de control, formată din lucrători vamali și poliţişti de frontieră, a descoperit ascunsă în bordul capului tractor, cantitatea totală de 2.220 ţigarete (111 pachete), de diferite mărci, de proveniență R. Moldova. Conform prevederilor legale, a fost luată măsura reţinerii ţigărilor în valoare totală de 510 lei, sancţionarea contravenţională a bărbatului cu amendă în valoare de 7.500 lei.

Mere cu aromă de tutun descoperite în P.T.F. Stânca

Echipa comună de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca a descoperit, în urma controlului efectuat asupra bagajelor personale, 3.400 ţigarete diverse mărci, pe care un cetățean moldovean a încercat să le introducă ilegal în ţară ascunse în cutii cu mere. În data de 16 iulie a.c., în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca- I.T.P.F. Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară, cetățeanul moldovean Larisa M., în vârstă de 54 de ani, pasager într-un microbuz înmatriculat în R. Moldova. În baza profilului de risc şi pentru valorificarea unor informaţii, polițiștii de frontieră şi lucrătorii vamali au procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra bagajelor, şi au fost descoperit, ascunse în cutii cu mere aparţinând femeii, 3.400 de ţigarete (170 de pachete), cu timbru de acciză R. Moldova şi Duty Free. Conform prevederilor legale, a fost luată măsura confiscării ţigărilor în valoare de 782 lei şi sancţionarea contravenţională a persoanei cu amendă în valoare de 5.000 lei.

Auto radiat în Belgia oprit la frontiera cu R. Moldova

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca efectuează cercetări cu privire la un bărbat care conducea un autovehicul marca Ford Transit, care figura ca fiind radiat din circulaţie de autorităţile din Belgia. În data de 16 iulie a.c., în jurul orei 14.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca – I.T.P.F. Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, cetățeanul moldovean Valentin C., în vârstă de 31 de ani, la volanul unui autovehicul marca Ford Transit ce avea aplicate plăcuţe de înmatriculare belgiene. Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor prezentate la control pentru autovehiculul în cauză, lucrătorii noştri au procedat la efectuarea de verificări suplimentare, în urma cărora au constatat că mijlocul de transport figurează ca fiind radiat din circulaţie de autorităţile din Belgia, din data de 30.05.2018. Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că nu avea cunoştinţă despre radierea din circulaţie a autovehiculului de către autorităţi. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat.

REȚINUȚI PENTRU SĂVÂRȘIREA INFRACȚIUNII DE TÂLHĂRIE

Polițiștii vasluieni au identificat doi bărbați în vârstă de 20, respectiv 40 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunilor de tâlhărie. Bărbaţii au fost arestaţi preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Vaslui efectuează cercetări faţă de un bărbat în vârstă de 20 de ani, din comuna Dragomireşti, bănuit de săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. Victima infracțiunii este un bărbat de 21 ani, din comuna Pungeşti. Urmare a cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că în ziua de 15 iulie a.c., în timp ce bărbatul de 21 de ani se întorcea cu o căruţă spre domiciliul său, s-a oprit la o petrecere în localitatea Doagele. Aici, a stat aproximativ 15 minute şi s-a întâlnit cu bărbatul de 20 de ani, pe care îl cunoştea din vedere. La plecare, bărbatul de 20 de ani l-a agresat pe bărbatul de 21 de ani şi i-a sustras din buzunar suma de 2400 de lei. De asemenea, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Vaslui au probat activitatea infracţională a unui bărbat de 40 de ani, din comuna Oşeşti, bănuit de comiterea infracţiunii de tâlhărie faţă de un consătean în vârstă de 45 de ani. Poliţiştii au stabilit faptul că în ziua de 15 iulie a.c., bărbatul de 45 a sustras prin agresiune, telefonul mobil al vecinului său de 40 de ani. Cei doi bărbaţi bănuiţi de săvârşirea faptelor au fost reținuți de polițiști pentru o perioadă de 24 de ore, ulterior fiind prezentați la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui, respectiv Judecătoria Vaslui cu propunerea de dispunere a unei măsuri preventive. Față de aceştia a fost dispusă măsura arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.