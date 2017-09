Un nou transfer la FC Botoşani

Săptămâna trecută, FC Botoşani a realizat un transfer important în vederea consolidării lotului actual. Andrei Dumitraş (foto alături de Cornel Şfaiţer), fost jucător al echipelor Ceahlăul Piatra Neamţ, Steaua Bucureşti, CSU Craiova şi Viitorul Constanţa, a semnat un contract pe doi ani cu FC Botoşani. Născut în comuna botoşăneană Pomîrla, Andrei Dumitraş nu a jucat niciun minut pentru FC Botoşani până acum, deşi a mai fost dorit de către oficialii clubului. La finalul sezonului trecut, Andrei Dumitraş a negociat cu FC Botoşani şi a fost foarte aproape de a semna contractul dar între timp a apărut oferta de la Viitorul. Acum Andrei Dumitraş a primit o nouă ofertă de la FC Botoşani iar de această dată a semnat imediat contractul şi s-a prezentat la antrenamente. El a fost dorit insistent de antrenorul Costel Enache. Cei doi au mai lucrat la Ceahlăul unde Andrei Dumitraş era căpitanul echipei. “Este un sentiment plăcut. Tot timpul am avut amintiri frumoase de aici. Acum am şansa să joc acasă şi sper să o fac cât mai bine. Îmi doresc să mă antrenez cât mai bine, să reintru în formă, au o echipă foarte bună, un grup unit şi sper să-i ajut cât de mult pot. Mă bucur să lucrez din nou cu Costel Enache. Cât a fost el antrenor la Ceahlăul, echipa a avut rezultate bune şi eu am avut rezultate bune. Sper să nu dezamăgesc şi să fac o figură frumoasă. Am semnat pe doi ani dar sper să fie mai mulţi”, a declarat Andrei Dumitraş jucător care poate evolua pe mai multe posturi. Cornel Şfaiţer, preşedintele executiv al FC Botoşani, a menţionat că “Ne-am înţeles pentru doi ani. Este fundaş dreapta, dar el joacă şi în centru şi în stânga, unde eram descoperiţi, Muşat nu avea dublură pe post. Îl consider un jucător polivalent în apărare, este şi botoşănean, avem acum mai mulţi moldoveni în lot”. Cornel Şfaiţer l-a mai dorit pe jucător şi în urmă cu şapte ani, dar şi în această vară când a fost deturnat cu foarte puţin timp înainte de debutul sezonului de Gheorghe Hagi. Patronul-manager al Viitorului a renunţat însă la mai mulţi jucători după pierderea calificării în Champions League. Şi tot săptămâna trecută, în urma unei înţelegeri amiabile, FC Botoşani s-a despărţit de fundaşul Andrei Patache, cel mai vechi jucător al grupării botoşănene. În condiţiile în care nu prea a prins echipa în acest campionat, Andrei Patache, în vârstă de 29 de ani, a ales să se transfere la Concordia Chiajna sub conducerea antrenorului Vasile Miriuţă. Reamintim că FC Botoşani va evolua în etapa a IX a pe teren propriu, vineri 8 septembrie de la ora 20.30, contra echipei Astra Giurgiu. (Gabriel BALAŞA)